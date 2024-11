10 frases de Gallardo luego del triunfo de River: de la decisión de sacar a Borja al sentido mensaje para los hinchas

El entrenador se refirió a la salida del colombiano del equipo titular, la vuelta del Pity Martínez y la eliminación de la Libertadores ante Mineiro

Después de caer eliminado contra Atlético Mineiro por la Copa Libertadores y dejar una pálida imagen en un Monumental que reventaba de ilusión, River Plate venció por 3 a 1 Banfield por la fecha 20 de la Liga Profesional. Marcelo Gallardo realizó una serie de modificaciones en el equipo titular, en el que se destacó la ausencia de Miguel Ángel Borja, quien marcó el tercer gol del Millonario. Pablo Solari tuvo una actuación descollante y convirtió un doblete, mientras que el tanto del Taladro fue obra de Leandro Garate.



“Hace varios partidos que no ganábamos y era una necesidad. Había que estar presente en un partido que significaba mucho después de la eliminación. Teníamos que dar vuelta la página y ver cómo respondíamos hoy para volver a encaminarnos. Esa era la búsqueda.”, explicó el Gallardo en la conferencia de prensa.

A su vez, el técnico de River explicó los cambios tácticos y la urgencia por convertir: “Hubo algunas modificaciones que dentro de lo que fue el nuestro juego fueron buenas. El gol de Pablo Solari al cierre del primer tiempo nos dio cierto respiro, porque si jugás y no haces goles es cada vez más pesada la mochila. El segundo tiempo lo iniciamos bien con un gran gol de Pablo a partir de una jugada individual, después hubo mucha confusión con el VAR y se terminó desdibujando el partido en la segunda mitad. El gol de Borja sirve para que haya encontrado el gol”.

* Las declaraciones de Gallardo tras la victoria de River ante Banfield

Por su parte explicó el motivo por el que dejó al Colibrí Borja en el banco de suplentes. “Fue una decisión como las que a veces hay que tomar. Más allá de ser un futbolista importante para el equipo y hoy fue uno de los goleadores, necesitaba buscar otras alternativas. A él le sirvió salir del centro de atención, por eso a veces que hay que tener ciertos momentos de tranquilidad y serenidad para tomar decisiones. Los jugadores tienen que asimilar esas causas como cosas normales y no como una decisión de castigo”, argumentó.

“Tiene que ver con rendimiento y estados emocionales. Si yo tengo un jugador que viene con buenos rendimientos, no soy de sacar a un jugador. Los rendimientos son lo que te va marcando si un jugador está para jugar o para salir. Si un jugador me toma la posta no lo puedo sacar, en cualquiera de las posiciones. El jugador se pone y se saca solo”, explicó Gallardo. A esto, agregó: “En un club como River hay competencias internas y hay un prestigio que mantener. Ellos tienen que entender que es así. En cada año, cuando inicio una temporada, les digo que nadie tiene una camiseta comprada. Al que yo vea que esté mejor va a jugar”.

* Gallardo habló sobre Borja

Otro de los temas que tocó fue el regreso de Gonzalo Martínez a los terrenos de juego, que se mostró con un gran nivel de juego. “El Pity hace un año que no juega. Es normal que un jugador que viene de una lesión de tanto tiempo tenga deseos de estar. Él se va ganando los minutos, es un jugador que me gusta. Su personalidad, aparte de ser un tipo querido e identificado con la gente, está en un momento de su carrera que está muchísimo más maduro”, comentó.

Del otro futbolista del que habló fue de Juan Fernando Quintero, con el cual desmintió los rumores de que su hija de le dice abuelo. “Mi relación con Juanfer ya es conocida porque él lo ha manifestado y siempre le tuve muchísimo cariño. A mí me pone muy contento su vigencia. Porque lo quiero y en parte es un futbolista que me gusta observar. Me da alegría y me da emoción. Lo considero una persona que quiero mucho y que es parte de la familia riverplatense. Nunca se sabe lo que puede pasar”, afirmó.

“Nos tenemos que abocar a estas siete fechas que quedan y sacar la mayor cantidad de puntos. Ese va a ser el enfoque en el corto plazo. Después veremos cuáles van a ser las diversas posibilidades que podamos encontrar en el año que viene”, dijo respecto a la recta final de temporada. Por último, tampoco se olvidó del público de River: “La gente se está portando de una manera maravillosa. Los que no nos dejaron a gamba fueron ellos. De mi parte los tengo que valorar, reconocer y homenajear. No es normal cuando tenías tanta expectativa e ilusión y que te pegues un golpe duro. La gente acompaña maravillosamente”.

Marcelo Gallardo agradeciendo el apoyo de los hinchas de River (Foto Baires) Marcelo Gallardo agradeciendo el apoyo de los hinchas de River (Foto Baires)

A pesar de que el Millonario pudo dominar en gran parte de los primeros 45 minutos, River volvió a mostrar carencias a la hora de generar peligro. Banfield supo anular el circuito de juego rival, que tuvo como principal organizador a Claudio Echeverri. El Diablito se hizo cargo de llevar las riendas del cuadro local y fue uno de los futbolistas más destacados, hasta que apareció el golazo de Pablo Solari. Sobre el cierre de la primera parte, el atacante gambeteó con un control de primera y, tras el toque sutil con el que hizo media vuelta y se puso de cara al arco, remató fuertemente con la derecha desde la línea del área grande. De esta manera, cortó una racha de 354 minutos sin convertir para el cuadro local y el ex Colo-Colo le pidió perdón a la gente.

El arranque del complemento siguió en la misma línea, ya que Solari concretó su doblete a los 40 segundos. El delantero hizo una buena jugada con Echeverri marcó el 2 a 0 parcial. A partir de allí, la Banda controló el transcurso del juego con tranquilidad hasta el penal cometido por Adam Bareiro. Leandro Garate convirtió la pena máxima después de un remate al medio. Sin embargo, Miguel Ángel Borja volvió al gol y cerró el resultado sobre el cierre del partido.