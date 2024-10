Jorge Yoma «Menem habló en el Capitolio, Milei va a Estados Unidos a pedir autógrafos»

Jorge Yoma porta el segundo apellido más menemista y por eso se queja del uso que hace Javier Milei de la figura del riojano. «Menem se hubiera puesto las sandalias y le caía a Xi Jinping», dijo en una entrevista con LPO.

El apoderado de Ricardo Quintela dice que el PJ nunca tuvo unas internas como las que en teoría enfrentarán al gobernador con Cristina y recuerda que la de Menem-Cafiero en 1988 fue una primaria por la presidencia, ya que las autoridades del partido se habían definido sin la necesidad de ir a las urnas: el ganador de la interna quedó de vice del perdedor.

«No somos una internita de un comité de provincia de los radicales», dice el ex ministro de gobierno de Menem en La Rioja, que pide que la Junta Electoral del partido sea más equilibrada. Yoma dice que el peronismo no tiene que dividirse porque va a volver a gobernar tras la crisis social que cree que dejará Milei.

-¿Va a haber interna o no?

-Hoy vamos a consultar con la Junta Electoral que todavía no se reunió, todavía no se constituyó. Estamos a 20 días hábiles de la fecha supuesta de la interna y la Junta Electoral nunca se reunió. Vamos a pedir que nos digan cómo está operativamente la logística para una elección que garantice la participación de los 3,2 millones de afiliados peronistas en todo el país y además las transparencias del comicio.

Menem se hubiera puesto las sandalias y le caía a Xi Jinping.»Hola, hermano», le hubiese dicho.

El armado de las urnas, los sistemas de cómputos, el Correo Argentino, la seguridad del traslado de las urnas, la logística que hasta hoy no existe porque ni siquiera se reunió la Junta Electoral. Estamos a 20 días hábiles de una interna que no se dio en la historia del peronismo.

-¿No están dadas las condiciones para la interna?

-Nosotros, si hay que ir a votar, votamos mañana. La voluntad de nuestro candidato y de todos los compañeros que conforman la lista de Ricardo en todo el país es de participar, de competir y respetar lo que diga el pueblo peronista. Pero no somos una internita de un comité de provincia de los radicales. Es el movimiento más grande de América Latina, es el peronismo, son 3,2 millones de afiliados, sólo en la provincia de Buenos Aires hay 1,2 millón de afiliados. Tenemos que garantizar al pueblo peronista en este proceso electoral inédito en la historia del peronismo, que los compañeros de Chilecito no van a tener que hacer 200 km para ir a votar a La Rioja en un local partidario.

De toda esa estructura, la Junta Electoral no tiene nada. Porque, de hecho, reitero, no se reunió nunca. Nos comunicaron que hoy va a haber una primera reunión. En cuya integración son 15, de los cuales 12 son de la parte del oficialismo partidario, de la línea de Cristina y sólo tres del sector nuestro, porque la Junta está armada en el 2020 cuando se hizo la lista única para las autoridades que vencen ahora.

Entonces lo primero que vamos a pedir es, bueno muchachos, hagamos una integración más o menos equilibrada. Y así les garantizamos a los compañeros que van a poder votar con transparencia después del conteo de votos, y que está la logística, la estructura, los recursos y los lugares como para poder hacerlo. Así que la voluntad nuestra es votar, pero vamos a pedir el absoluto rigor en el operativo electoral.

-Cuando sugeriste que por estos temas se debería postergar un mes la elección, salió Mayra Mendoza a decir que no tienen huevos.

-Yo lo tomo muy a la liviana. Siempre me asombró la necesidad que tienen muchos compañeros que rodean a Cristina de sobreactuar su kirchnerismo. No tenés necesidad de sobreactuar, pero salen a hacer declaraciones rimbombantes, como si Cristina les pidiese tanto. Y somos todos peronistas, somos todos compañeros. Estamos en un país en llamas, cada vez peor y por lo que parece somos nosotros los destinatarios del poder en el próximo turno de la Argentina o cuando sea, porque somos el único partido político opositor.

No tengo ninguna duda de este país con el 60% de pobreza y con las provincias incendiadas por el desfinanciamiento, nos va a tocar de nuevo al peronismo. Como pasó con Alfonsín cuando tuvimos que hacernos cargo a las apuradas y con Duhalde cuando cae De la Rúa. Y en las dos oportunidades levantamos al país.

Entonces, el peronismo se va a hacer cargo de esto. No tengo ninguna duda de este país con el 60% de pobreza y que cada día está peor, con las provincias incendiadas por el desfinanciamiento. Por las condiciones de precariedad y estropicio social que está llevando adelante Milei, nos va a tocar de nuevo al peronismo. Como pasó con Alfonsín cuando entregó antes de tiempo en medio de la hiperinflación, tuvimos que hacernos cargo a las apuradas. Pasó con Duhalde cuando cae De la Rúa, a las apuradas tuvimos que hacernos cargo. Y en las dos oportunidades levantamos al país.

Pasó con Cambiemos, que no estaba tan mal la situación, pero cuando comenzó el deterioro social fue el peronismo el que tuvo que hacerse cargo. Una vez más, en una situación de gran deterioro social, el pueblo va a mirar al peronismo. De esto no tengo dudas. Tenemos que estar preparados para eso. Ahora con esto que quieren armar a las apuradas, la verdad que lo que menos le hace falta al pueblo argentino hoy es que la única opción política que tiene para salir de esta crisis profunda a la que nos está llevando Milei, entre en un chiquero de dimensiones, en el cual termina Servini de Cubría presidenta del Partido Justicialista.

-Da la sensación de que el partido no le importaba a nadie hasta hace un tiempo, estaba Alberto de presidente hasta hace dos meses. Quintela venía hablando de presidir el partido y se estaba preparando todo para una lista única. ¿Por qué se metió Cristina?

-Quintela es una rara avis del peronismo hoy. Es el único dirigente que salió a recorrer la Argentina. Hace muchísimo tiempo que los dirigentes están todos acá en las oficinas en la ciudad de Buenos Aires. Nadie sale a recorrer la Argentina. Quintela salió a meterse en los pueblos, a hablar con los compañeros. Yo estuve hace una semana con Sergio Massa, que fue nuestro último candidato presidencial, sacó once millones de votos, el 45%, le pegamos en el poste y casi es presidente. Le dije ‘Sergio salí a hablar, salí a caminar a la cancha, el pueblo peronista está necesitando eso’. Me dijo que estaba preparando un libro, que ya iba a salir. Pero bueno, Quintela salió a caminar, se metió en los pueblos hace 6 meses, en medio de la crisis profunda de la provincia donde Milei nos retiene de manera indebida el 50% de nuestros recursos.

Le hicimos frente a la crisis, emitimos los Chachos y salimos al frente para atender las necesidades del Estado y mantener un nivel de actividad. Y en el peronismo, consciente de que esta crisis nos va a caer a nosotros nuevamente como históricamente fue, Ricardo se largó a caminar a la Argentina. Y a todo el mundo le dijo, a los compañeros, a los principales dirigentes, a los gobernadores, de sus intenciones de presidir el partido. Todos lo alentaron. Nadie quería hacerse cargo de la cuestión partidaria. Y Quintela le metió y anduvo, es un tractor.

Con Ricardo empezamos juntos en la política, en la recuperación democrática, éramos changuitos los dos. Yo era ministro de Gobierno de Carlos Menem en el 86 y Ricardo era el presidente de la Juventud Peronista y subsecretario de la juventud. Así que tenemos una larga carrera juntos, lo conozco y se largó a caminar y nadie dijo que no. Inclusive tuvo un par de reuniones con Cristina donde le dijo cuál era su intención, no le dijo que no.

Entonces hasta hace 10 días terminaba el recorrido por todo el país, se sentaba con los compañeros y armaban la lista de consenso. Y de pronto apareció un cisne negro, el libro de Nicholas Taleb. Algo que nadie esperaba. Lo último que esperábamos era que Cristina quisiera ser presidenta del partido. Nunca le dio demasiada importancia al partido y de pronto en un tuit dice «quiero ser presidenta del partido». ¿Qué pasó? Nunca se dio una interna de estas características. Entonces hay que hacer la lista, nos pusimos a juntar los avales para la competencia interna y bueno, estamos en los preparativos y queremos alguna seguridad de garantías.

-¿Ella se mete en el PJ por la interna que tiene con Kicillof?

-Yo no le llamaría interna. Cristina es una persona a la cual todos respetamos en el peronismo, es una voz muy potente, muy importante en el peronismo. Cada vez que ella habla, nos sentimos todos representados. Pero esta situación la desmerece a ella. Este conflicto que tiene o por lo menos un sector que se identifica con ella, de los compañeros de La Cámpora, que tienen con el gobernador de la principal provincia argentina, el principal territorio que gobierna el peronismo, que está llevando adelante Kicillof una tarea enorme, en condiciones muy difíciles como es el ajuste brutal de Milei.

Que de adentro mismo de su propio riñón, de donde él salió, le estén tirando piedras a la Casa de Gobierno, la verdad que por lo menos suena infantil y preocupante. Y que Cristina, a propósito de ese conflicto, haya decidido por primera vez su vida meterse en la interna del partido, nos sorprende a todos.

-Entre todas las cosas que Cristina dijo en Smata, una fue que la lista de Quintela era la de Kicillof. Después él dice que no, pero ¿hay un apoyo implícito?

-No, no. Es más, así como Axel fue a La Rioja a la jura de la Constitución provincial, que nos visitó, a Ricardo lo invitaron al acto de Berisso el 17 de octubre. Y Ricardo desistió de ir para no involucrarlo a Axel en la partidaria, porque le toca bailar con la más fiera, gobernar la provincia de Buenos Aires con una manga de locos descerebrados que están a cargo del gobierno nacional. A Axel hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que apoyarlo. Entonces Ricardo dijo no voy a ir para no involucrarlo.

-Pero por algo lo invitaron…

-Sí, sí, lo invitaron. Me imagino que Axel debe haber invitado a todos los compañeros. Luego creo que primó el buen criterio de centralizarlo en la provincia de Buenos Aires, que sea un acto del PJ bonaerense. De ninguna manera Axel está sosteniendo, ni poniendo candidatos, ni apoyando y tampoco nosotros le vamos a exigir una cosa así. Creo que, al contrario, quienes están tratando de meterlo a Axel en esta cuestión menor que es la interna son del sector de Cristina. No lo están pensando bien.

-¿Él tendría que ser el candidato en 2027?

-No sé si tendría que ser, lo que sí hoy es la figura con mayor proyección que tiene el peronismo para la candidatura presidencial. Hay que cuidarlo por los valores que hoy tiene. Porque gobierna el principal territorio argentino, donde está la mitad de los habitantes y en condiciones difíciles y la está llevando bien. Y además porque es la figura joven, pujante, inteligente, con ideas, formado. Es la figura que hoy tiene el peronismo en mejores condiciones para liderar un proyecto presidencial.

-¿Cómo se explica que el peronismo sea el principal opositor a Milei y que esta misma semana fueron Jaldo y Jalil a cenar a Olivos?

-Los gobernadores saben cada uno por dónde les ajusta el zapato, cómo gestionar en su provincia. Algunos eligen negociar. Lo que hizo Milei es perverso, porque les quitó todos los fondos a las provincias, eliminó toda la obra pública, los ahogó a todos y después con un plato de lentejas al tipo que está muerto de hambre les dice «bueno tomá, acá está el plato de lentejas, pero tenés que hacer esto, esto y esto». Algunos compañeros recibieron el plato de lentejas.

¿A Estados Unidos cuántas veces está yendo Milei? Va y se reúne con los curas, los rabinos, el club ese de conservadores que él tiene y que lo aplauden, la ultraderecha más rancia y conservadora, las pavadas que hablan que no tienen nombre, pero todavía no lo ha visto al presidente de Estados Unidos.

Y otros compañeros como Quintela, Kicillof, Insfrán, Zilliotto, Zamora, el de Tierra del Fuego, decidieron hacerle frente tanto a la gestión de nuestras provincias con nuestros propios recursos, como hizo Quintela con los Chachos y Axel con sus políticas de una provincia tan potente como Buenos Aires y sus herramientas, y además liderar la resistencia. Construir el liderazgo del peronismo como resistencia a este plan devastador de la Argentina que es el que lleva adelante este grupo de locos que está a cargo del país.

-Cristina habla de Judas y Poncio Pilato. Vos hablaste de retener hasta a Barrabás. ¿Dirigentes como Jaldo tienen vuelta atrás en el peronismo?

-Cada gobernador sabe qué es lo que más le conviene para gestionar sus provincias. Esto de extorsionar y luego comprar voluntades legislativas, por mucho menos el caso de De la Rúa, cuando se sospechó o había denuncias de temas de dinero que andaban dando vueltas para comprar voluntades, se cayó el gobierno, renunció al vicepresidente y terminó la mitad del Senado procesada. Ahora pasa todos los días.

-¿La Banelco pasa todos los días?

-Lo más loco, el Papa hermano, dijo que hay ministros coimeando. ¡El Papa! No es Moreno o Yoma. Lo que menos podría hacer un fiscal es mandar una nota: «Su Santidad, ¿qué elementos tiene? Porque nos preocupa». Nada, nadie dijo nada. Entonces estamos en un deterioro institucional muy grave. Hay 14 provincias que tienen demandas ante la Corte Suprema por el robo de los fondos de los recursos de las provincias en distintos temas que ha hecho el gobierno de Milei. Y la Corte Suprema sólo resolvió lo de la Ciudad de Buenos Aires. Está durmiendo la siesta con las 14 provincias argentinas que tienen planteos similares al de la Ciudad de Buenos Aires.

Entonces estamos en un deterioro y un letargo institucional con un presidente que hace y dice barbaridades. Pero están todos en Twitter, hacen tuits que repudian. Hermano, sos diputado, sos senador, ¡formá número! Empiecen a analizar la conducta, los hechos y los dichos de un tipo que es presidente y que no está en condiciones para llevar adelante semejante cargo.

-¿Hablás de un juicio político?

-Por lo menos comenzá a investigar y a formar el número para darle un canal institucional a esto que es muy grave. Tomemos a este presidente. En los últimos 15 días tuvo dos audiencias presidenciales, una con el ladrón de Wall Street que se robó 200 millones de dólares y estuvo dos años en cana y salió porque era delator del FBI. A ese lo recibió en la Casa de Gobierno y pidiendo un autógrafo. La otra es con Boris Johnson, el ex premier de Inglaterra, y lo que trascendió de esa reunión es que le pidió que interceda porque quería conocerlo a Mick Jagger, el de los Stones. Y cuando Boris Johnson volvió a Inglaterra declaró que le sorprendió agradablemente la admiración del presidente argentino por Thatcher. Que la conversación fue sobre fue Thatcher. Es vergonzoso.

Yo siento una vergüenza. Bueno, la vergüenza la está sintiendo su vicepresidente. Lo que está haciendo Villarruel para diferenciarse es demostrar que siente vergüenza de su propio gobierno, de su presidente que desmerece la causa Malvinas, de un presidente que nos está metiendo en una guerra, en donde hay una guerra en el mundo quiere meter a la Argentina.

El presidente todavía no visitó una fábrica, no fue a una provincia como presidente, a recorrer una provincia, reunirse con los trabajadores, con los empresarios, con las pymes, con los comerciantes, lo que hace un presidente. No fue a un pueblo, no sale de Olivos. Está en Olivos tuiteando a las 3 de la mañana y agrediendo, «imbéciles», «mandriles». Y este tipo es el presidente, el otro día con el cajón de muertos para enterrar a Cristina, la otra vez frente a un grupo de empresarios por cadena nacional haciendo la señal de la masturbación para definir no sé qué cosas. Entonces hermano este tipo no está bien de la cabeza, además de que el país va en un barranco y la pobreza extrema está creciendo en la Argentina, el desempleo que ya está en dos dígitos, además del deterioro económico-social, el papelón a nivel internacional que estamos teniendo.

Somos el único país de las Naciones Unidas que no suscribió a la agenda por el medio ambiente. Esos papelones y que nos quiere meter en la guerra de Medio Oriente a 12.000 km de acá, un océano y dos continentes de distancia y este quiere meterse en la guerra. O en Ucrania cuando Estados Unidos no sabe cómo hacer para salir de la guerra y de Zelensky, este quiere mandar aviones. Merece por lo menos que el Congreso deje Twitter y se ponga a trabajar. Estamos realmente en una situación de gravedad institucional porque el país está en manos de este tipo.

-Habiendo descripto así a Milei y siendo tan cercano a Menem, ¿cómo te cae a vos que hable como el nuevo Menem?

-No es ni una mala caricatura de Menem. Menem era un pacifista. Yo trabajé tres años como ministro de Gobierno de él, cuando era gobernador y luego lo acompañé como senador y como diputado en su gestión presidencial. Nunca lo vi enojado, nunca levantó la voz, era un tipo que era un pacifista. Llegó y lo primero que hizo fue darles lugar a sus adversarios políticos: lo puso a Cafiero como presidente del partido, uno de los líderes legislativos era Manzano y Grosso fue el Intendente de la ciudad de Buenos Aires, todos del sector interno opositor a él. Se juntó con Alfonsín cuando logró la estabilidad y le dieron al país una nueva Constitución, la Constitución del 94. Nos fuimos tres meses a Santa Fe lo más granado de la política argentina, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha sentados con todos los personajes más importantes de la política argentina: Duhalde, Kirchner, 14 gobernadores, Cristina, Carrió, Zaffaroni, Maqueda, Chacho Álvarez, hasta Aldo Rico que había estado conspirando contra Alfonsín, sentado discutiendo las normas de la Constitución.

Lo más granado de la política argentina tres meses discutiendo una nueva institucionalidad para la Argentina, y fue la única oportunidad en la Argentina donde una constitución fue votada por unanimidad, porque la sanción de la Constitución de 1853 fue la imposición de los vencedores a los vencidos. La del 53 fue el vencedor de Caseros contra Rosas que impuso la Constitución unitaria. De hecho, hay artículos de la Constitución que todavía se mantienen que tienen el nombre y apellido de Rosas, el de traición a la patria, el de la suma del poder público, eso es por Rosas. Luego la incorporación de Buenos Aires, entre Cepeda y los conflictos internos de la Argentina, luego la sanción de la Constitución peronista sólo con el voto de los constituyentes peronistas. La del 57 con la proscripción del peronismo y un solo artículo en la época de la dictadura.

Entonces la única instancia de unidad nacional que tuvimos fue con un tipo como Menem. ¿Y me dicen que el loco este de Milei es como Menem? Ahora vi que aparece una agrupación la Carlos Menem para apoyarlo a Milei. Es un agravio a la memoria de un gran presidente, más allá obviamente de los conflictos y de las situaciones que le tocó gobernar en sus diez años. Creo que desperdició su segundo periodo buscando un tercero, creo que ahí cometió el error el presidente Menem. Pero no se puede comparar ni con Menem ni con ningún presidente a este cachivache.



-¿No hay ningún punto de encuentro entre Milei y Menem?

-Ninguno. Tampoco en las políticas. Menem no eliminó la obra pública. Convocó al sector privado a que invierta y el Estado concesionó las rutas y la Panamericana que era una calle de doble mano ahora tiene cuatro carriles de cada lado. O la ruta 2 que era una calle de ida y vuelta, ahora tiene cuatro carriles de cada lado. Y donde el privado no invertía porque no era rentable, como es el caso de las rutas del norte, fue el Estado a invertir.

-¿Menem no era enemigo del Estado?

-Al contrario, desde el Estado impulsó al sector privado. El corredor bioceánico que une La Rioja, Chilecito a través del Velasco y de ahí empalma con el paso a Chile, se está haciendo desde la época del presidente Menem. Es la obra de infraestructura vial más grande de la Argentina, la está haciendo el Estado, que ahora está parada con los locos estos. Que me digan qué hizo Milei. Cuál es la transformación que hizo. Qué reforma estructural. Rompió todo. Eliminó la obra pública, dejó cesantes a 300 mil tipos, rompió todo en el altar del equilibrio fiscal. Hasta que tenga que pagar la deuda que están tomando en la timba del Caputo, que son miles de millones de pesos y de dólares, porque el endeudamiento que está habiendo para sostener la gilada esta del equilibrio fiscal es monstruoso.

Entonces el único logro de él es el altar del equilibrio fiscal a costa de 300.000 empresas que han cerrado, de 200.000 trabajadores de la obra pública que quedaron cesantes y de la cantidad de sectores de la economía no formal que quedaron en la banquina. Un país con un deterioro enorme. Decime una obra que haya hecho. Él dice que él llegó como un topo para destruir al Estado desde adentro. Está bien, el Estado hoy no sirve para nada, porque no cumple ninguna función.

No hace obra pública, no hace viviendas, no hace puentes, no hace caminos, no hace educación, no hace salud porque todo eso lo hacen en las provincias, no tiene políticas de medio ambiente. No hay nada más inútil que el Estado argentino. En eso tiene razón, no sirve para nada el Estado nacional con él. Ahora, ¿por qué se queda con el 80% de la masa de impuestos? ¿Qué es lo que estamos manteniendo? Hermano, si no vas a hacer nada dejá de cobrar impuestos. Pagamos impuestos para que haya universidades públicas, hospitales públicos, para que un pueblo al que no le llega agua potable tenga un plan de acueductos rurales que siempre tuvo el ministerio de Infraestructura. Planes para llegar con conectividad a las zonas rurales, integrarlas. Pero este tipo no hace nada. Entonces dejá de cobrar impuestos y dale todo a las provincias.

Yo creo que estamos en una situación preconstituyente. Estamos las 23 provincias argentinas más la Ciudad de Buenos Aires; está la población, está el territorio, prestamos todos los servicios a los ciudadanos las provincias. Con encargarle las Relaciones Exteriores a la provincia de Buenos Aires, como fue antes de Caseros, listo, el país funciona porque el Estado nacional no sirve para nada. Eliminemos el Estado nacional y dejá de cobrar impuestos.

-¿Crees que Milei busca eso?

-No, no. Él no sabe qué quiere. Él habla. Habla pavadas. Por un lado, ratifica que va a cerrar el Banco Central y que va a dolarizar y Caputo dice «vamos a una canasta de monedas donde la más fuerte va a ser el peso». Hermano ponete de acuerdo vos y tu ministro de Economía. No sabe qué hacer. Milei es un cazador de autógrafos.

Él aprovecha la presidencia para ir y conocerlo a Elon Musk (N. del R.: Yoma imita el gesto de los pulgares levantados de Milei). Ahora va a ir a conocerlo a Mick Jagger a pedirle el autógrafo. Para eso es el presidente. ¿Adónde fue? Un presidente argentino antes de poner la mano en la Biblia ya está comprando el pasaje para ir a Brasil, es nuestro principal socio. Milei no ha ido nunca a Brasil. ¿A Estados Unidos cuántas veces está yendo? Va y se reúne con los curas, los rabinos, el club ese de conservadores que él tiene y que lo aplauden, la ultraderecha más rancia y conservadora, las pavadas que hablan que no tienen nombre, pero todavía no lo ha visto al presidente de Estados Unidos.

Al presidente de México tampoco. Cuando yo embajador en México firmamos un tratado de asociación estratégica entre México y Argentina en el 2007. Fue Kirchner a firmar ese tratado junto con Calderón. Con ese tratado, nosotros habilitamos más de 7 mil posiciones arancelarias. En el comercio exterior con México, hay 10 mil posiciones arancelarias. En ese tratado de asociación estratégica eliminamos 7 mil, es decir, hay 7 mil productos desde maquinaria agrícola, hasta la fruta del Valle del Río Negro y las aceitunas de La Rioja con arancel cero. Fue un paso enorme que triplicó el comercio bilateral. ¿Con México te vas a pelear? Que zurdo, que comunista. Milei se pelea con las potencias más importantes de América Latina, México y Brasil, que entre los dos son 500 millones de habitantes y son socios y hermanos históricos.

-Con Menem se hablaba de relaciones carnales con Estados Unidos, ¿qué tipo de relaciones tiene Milei?

-Menem fue a hablar al Congreso de los Estados Unidos. Menem hacía relaciones carnales, pero no era la fotito (N. del R.: Imita otra vez el gesto de los pulgares levantados de Milei). A Menem lo recibió la Asamblea Legislativa en el Capitolio, fue un tratamiento que no se le da comúnmente a un presidente. Acá a Menem lo visitaron dos presidentes americanos, Clinton y Bush.

Menem construyó en serio lo que llamó Guido di Tella las relaciones carnales, pero era una construcción de una alianza seria en términos económicos, en términos políticos, con la principal potencia del mundo. En un mundo que era unipolar, caído el Muro de Berlín, lo único que había en el mundo era Estados Unidos. En ese mundo Menem dijo «me siento con estos tipos». Una vez estábamos en La Rioja y le pregunté qué era eso de las relaciones carnales. «Eso significa que hay que hacerse amigo de los tipos que voltean los gobiernos», me dijo. Era otro mundo, hoy están los Brics, están Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. China hoy le compite mano a mano a Estados Unidos.

-¿Menem hubiera hecho otra cosa con China?

-Menem se hubiera puesto las sandalias y le caía a Xi Jinping. «Hola, hermano», le hubiese dicho. Hubiera ido a verlo a Putin en lugar de meterse en la guerra. Son tipos muy grandes.

-¿Milei tiene una interpretación retorcida de lo que fue el menemismo?

Él construye imágenes, ideas, quiere transmitir cosas. Pero no tiene nada que ver. No se puede sostener una discusión, hasta en términos económicos habla macanas. Es un gran macaneador. La va de gran intelectual de la economía y no sabe nada de economía. Lo hemos escuchado decir pestes de los keynesianos. Después de la Gran Depresión del 29, el mundo salió con las políticas de Keynes, con el Estado que se promovía como actor en la economía. El New Deal de Roosevelt fue con el Estado, que salió a recoger a todos los desempleados en la economía caída y la crisis tremenda de la Gran Depresión. Pero fue el Estado.

A Lule lo conozco porque fue el secretario privado de Eduardo. Estábamos en el Senado los dos y Lule era la mano derecha de Eduardo, así que lo conozco. A Martín no porque nunca vivió en La Rioja.

Habla pavadas, viene con Rothbard, con Friedman, pero no sabe nada de economía. Que no me diga que él es un gran economista. Tiene cuatro o cinco pavos ahí a la vuelta que dicen «ay el gran Javo» y le hacen imágenes de inteligencia artificial con el león y él se cree todas esas cosas y retuitea y para eso está. Hermano, este país es muy importante, no está en San Marino, que tiene dos habitantes y cuatro cuadras.

-¿Qué relación tenés con los otros Menem, Lule y Martín?

-¿Y va a ser candidato a gobernador?

Sí, salió tercero, atrás de los radicales. En La Rioja salir atrás de los radicales es la mayor vergüenza que hay para un candidato. Pero él nunca vivió y se colgó de la boleta de Milei como muchos de los youtubers estos que han entrado, las chicas y los changos que han entrado y que no tienen la más mínima idea de nada, pero son diputados. Martín entró con la boleta de Milei contra la casta. Martín Menem.

-¿No honra el apellido?

-Yo tengo mucho afecto por la familia del ex presidente. Obviamente con Eduardo tuvimos internas históricas en La Rioja. Pero hay mucho afecto y respeto, no la cuestión de honrar o no el apellido. Lo que sí políticamente, podés ocupar el lugar que vos quieras, pero no me lo compares a este cachivache con Carlos Menem, honrá la memoria del prócer de La Rioja.

-¿El inteligente es Adrián?

-No, son todos buena gente, tipos formados, son muy buenos changos. Te digo, tengo el mayor de los respetos, intelectual y político. Lo único que pido es que si quieren estar con estos locos no me lo comparen con Menem, respetá la memoria de semejante figura política que dio la provincia.

-El domingo Jorge Liotti publicó un análisis interesante en La Nación sobre las trabas políticas que genera una Constitución consensualista sin consensos. Vos fuiste parte de la redacción de la Constitución del 94 que estableció que para cada cosa importante se necesitan dos tercios. Ahora que nadie llega a los dos tercios y con la política fragmentada, ¿creés que la Constitución como está hoy no sirve y hay que reformarla?

-Hay un letargo y un deterioro institucional que creo que es la principal causa de la decadencia argentina. Cuando nosotros en la Constitución del 94 ponemos los derechos de tercera generación, los derechos del medio ambiente, con los servicios públicos privatizados para proteger los derechos de los usuarios y consumidores, creamos la figura del Defensor del Pueblo de la Nación. Hace 15 años que está vacante. A las fuerzas políticas no se les ocurre sentarse y decir «che, vamos a acordar el nombre de un tipo». Pongamos un cura aunque sea. Si no nos ponemos de acuerdo con un político pongamos un cura, pero alguien tiene que representar ante las compañías eléctricas que están castigando a tarifazos al pueblo, que no se soporta más. Alguien tiene que estar sentado ahí diciendo «bueno, paren hasta acá». El Defensor del Pueblo es el que ejerce la defensa del pueblo en los temas de usuarios o consumidores.

También en temas de medio ambiente, si van a venir por el litio, tenés que garantizar que las inversiones extractivas que están queriendo entregar con el RIGI, con exenciones impositivas por 30 años para que los tipos vengan y se lleven todo. El defensor tiene que ir a ver el impacto ambiental de las inversiones mineras y garantizar que se cuide el medio ambiente.

El jefe de los fiscales de la Nación, el Procurador General de la Nación, hace 7 años que está vacante. Hay un cargo en la Corte Suprema, ahora va a haber otro con la jubilación de Maqueda que van a quedar tres. Y no se juntan para encontrar a una mujer, porque tiene que haber una mujer, tuvimos dos juezas magníficas como Argibay y Highton de Nolasco.

-¿Todo esto es por la grieta?

-No, es por el letargo. Es más importante Twitter que sentarse como estamos sentados vos y yo acá para ponerse de acuerdo. Tiene que haber una jurista mujer, presidenta de algún Tribunal de Justicia de provincia o miembro de la Academia de Derecho que tenga méritos para ir a la Corte Suprema. No hay voluntad de ponerse de acuerdo.

En la Auditoría General de la Nación vencieron su mandato los tres representantes de Diputados. Son siete en total, el presidente que lo pone el principal partido opositor, que es un gran tipo como Juan Olmos que lo propuso el peronismo y están los tres del Senado que vencen en el año que viene. Los tres de Diputados ya vencieron, pero no se nombraron más. La auditoría hoy está funcionando con cuatro miembros. Son cargos de la Constitución, que cuando diseñamos nuevos derechos, nuevas instituciones, diseñamos también el esquema jurídico y quiénes van a llevar adelante esa responsabilidad.

Y no se cubre la relación de la Nación con las provincias. A ningún presidente se le ocurrió convocar a las provincias argentinas a discutir un nuevo régimen que es el que manda la Constitución y que el plazo que pusimos fue el 31 de diciembre del 96. A nadie se le ocurrió decir «muchachos, vengan, nos sentamos y vamos a distribuir los recursos de la Nación y las provincias». Son temas que hacen a nuestro país para salir adelante, salimos adelante con instituciones. Los tipos o las mujeres no nos van a llevar adelante.

Los líderes mesiánicos, encontrar al tipo que va a llevar adelante la Argentina no, ya no hay más. Perón e Yrigoyen fueron dos, dos tipos mesiánicos. Los otros surgieron con legitimación popular, pero dentro del sistema democrático con las instituciones funcionando, que fue el caso de Menem, de Kirchner, del propio Alfonsín, que fueron líderes democráticos que surgieron.

La Corte Suprema es la intérprete última de la Constitución. Si 14 provincias te están diciendo «nos están robando la mitad de los recursos». Bueno, muchachos de la Corte Suprema, siéntense a resolver esto. Hermano, pónganse las pilas.

La Argentina va a salir con liderazgos legitimados por el voto popular y con instituciones funcionando. Ahora si los tipos que tienen que designar al que defiende al pueblo en los temas de medio ambiente, de tarifas y servicios públicos y de los consumidores, no se sientan a designarlos y están tuiteando y respondiendo los tuits de Milei o las imágenes de Inteligencia Artificial, bueno, están pelotudeando.

La decadencia argentina va acompañada de la decadencia del sistema político argentino. Los actores del sistema político tienen que darse cuenta de eso y cuando hablo de actores hablo fundamentalmente del Congreso Nacional y de la Corte Suprema. Hermano, pónganse las pilas. La Corte Suprema es la intérprete última de la Constitución Nacional. Si 14 provincias te están diciendo «nos están robando la mitad de los recursos y a la población tenemos que darle salud, educación, justicia, seguridad». Bueno, muchachos de la Corte Suprema, siéntense a resolver esto. Porque tiene que ver con la gente, no son cuestiones de la política, no es la casta, son cuestiones concretas que los poderes públicos tienen que resolver. Este es el problema.

-¿Por qué no se juega la Corte?

-Están todos así, hay un letargo institucional. Carlos Nino, un gran jurista que acompañó a Alfonsín en los primeros tiempos de la recuperación democrática que lideró el consejo para la conciliación de la democracia y de ahí surgió parte del proyecto que luego fue la constitución de 94, tiene un libro que se llama «Un país al margen de la ley». Habla de la anomia boba del Estado donde nadie cumple la ley. Estamos en una anomia boba y el título del libro nomás ya te lo presenta, somos un país al margen de la ley. Esto es lo que es Argentina hoy, los principales actores, representantes del pueblo, los representantes de las provincias y la Corte Suprema y los jueces, bueno hermano, pónganse las pilas.