Primera Nacional Ejarque empujó, pero For Ever aguantó en Río Cuarto

En un partido parejo, donde For Ever anotó un verdadero golazo de Obregón, no convalidado por el árbitro Emanuel Ejarque, y que sobre el final el “pito” inventó un penal, pero Acuña no lo supo aprovechar, el “Negro” igualó sin abrir el marcador ante Estudiantes en Río Cuarto en cotejo disputado este domingo por la 36ª fecha de la zona B de la Primera Nacional de fútbol.

El “Negro” jugó un partido serio y dejó sin ideas a un pobre equipo cordobés. El sábado, el equipo chaqueño recibirá a Aldosivi en el “Juan Alberto García” en la penúltima jornada. El elenco chaqueño juega sólo para cumplir con el calendario ya que se salvó del descenso y quedó lejos de la pelea por entrar al Reducido.

EL PARTIDO

En el inicio del juego fue muy bueno lo de Estudiantes, que por las bandas, con Cainelli y Álvarez controló el juego y generó varias complicaciones a For Ever. Eso hizo que Cainelli, Álvarez y Mainero tengan sus oportunidades, pero entre Leandro Ledesma y la falta de puntería el “Negro” mantuvo el cero en su arco.

Con el correr de los minutos, For Ever logró salir del asedio de Estudiantes, y empezó a manejar un poco más la pelota con el ingreso de Obregón por la lesión de Enríquez. Justamente fue Obregón el que tuvo la chance más clara para el “Negro”, su remate desde mitad de cancha traspasó la línea de meta medio metro, pero Ejarque “no quiso” ver el clarísimo gol y el posterior penal de Strumia sobre Aquino.

En los minutos finales no pasó mucho más, pero quedó marcado por el mal desempeño del polémico Ejarque y se fueron al descanso igualados sin abrir el marcador.

En el complemento apareció el nefasto Ejarque en su máxima expresión. Hizo todo para que Estudiantes gane. Pitó faltas inexistentes, lo quiso someter a For Ever y amonestó a cuanto jugador “albinegro” estuvo cerca. Sin embargo, Estudiantes no generó nada, no tuvo juego y le costó muchísimo generarle un poquito de peligro a Ledesma, que en el complemento prácticamente fue un espectador de lujo.

El penal sobre el final de Tamborelli, también inexistente que solamente Ejarque pudo ver, sirvió para que la justicia divina se haga presente, y Acuña desaproveche su oportunidad estrellando su tiro en el travesaño.

El final estuvo cargado de enojo por parte del plantel chaqueño, pero Ejarque ni se inmutó. El juez hizo su trabajo, pero no alcanzó para que Estudiantes se quede con los tres puntos. Así, For Ever cosechó un empate en la recta final del certamen.

Alan Radzanowicz.

SÍNTESIS

ESTUDIANTES (0): Juan Strumia; Valentín Fenoglio, Gastón Arturia, Marcio Gómez y Lucas Angelini; Nahuel Cainelli, Francisco Romero, Willian Machado y Federico Álvarez; Matías Rosales y Alejo Mainero. DT: Alberto Salomón.

FOR EVER (0): Leandro Ledesma; Tiago Chamorro, Enzo Tamborelli, Milton Leyendeker y Mathias Silvera; Santiago Valenzuela, Rodrigo Vélez, Javier Iritier y Franco Perinciolo; Alejandro Aquino e Imanol Enríquez. DT: Ricardo Pancaldo.

Cambios: 11PT Brandon Obregón por I. Enríquez (FE). Inicio ST Máximo Pereira por A. Aquino (FE); 10ST Mauro Valiente por V. Fenoglio (E); 23ST Santiago Romero por W. Machado (E), Mauricio Tevez por M. Rosales (E) y Gonzalo Lucero por J. Iritier (FE); 27ST Luciano Lapetina por F. Perinciolo (FE) y Cristian Núñez por T. Chamorro (FE); 37ST Facundo Pons por F. Álvarez (E) y Walter Acuña por F. Romero (E).

Árbitro: Emanuel Ejarque. Asistentes: Federico Cuello y Matías Coria. Cuarto: Pablo Núñez. Estadio: Ciudad de Río Cuarto- Antonio Candini.