La honestidad brutal de Sol Pérez sobre el día que su marido la abandonó: “Me dejó por mensaje”

Sol Pérez está a pocos días de cumplir un año de casada con Guido Mazzoni. Sin embargo, recientemente reveló que la relación no fue siempre tan armoniosa como en este presente. De hecho, contó que en 2019 él la dejó y a través de mensajes por celular. “Yo me separé de Guido en ese verano, él me dejó por WhatsApp. Estuvo toda la temporada conmigo y en febrero, cuando se volvía, me mandó un mensaje. Y yo dije ‘no voy a perderlo, o sea, es el amor de mi vida, voy a buscarlo como sea’”, explicó en diálogo con Ángel de Brito, de invitada en el ciclo de stream Ángel Responde (Bondi).

“Esto fue un martes y se suspendió una función porque Carmen (Barbieri) se sentía mal. Entonces yo volví para reconquistarlo. Tenía ganas de arreglar las cosas, pero cuando arrancó la discusión, no podía controlar mi carácter y todo se volvió a ir a la mierd… Él me dijo: ‘Mirá, todo bien, pero chau’. Yo me volví a trabajar y él se fue a Miami”, continuó contando la conductora.

Pese a esta adversidad, Sol no bajó los brazos e inmediatamente se puso en campaña para reconquistar a Mazzoni. “Yo la remé mucho. Guido es pisciano, entonces corta y chau. No le importa si respirás. Me salvó que habíamos alquilado un departamento juntos en diciembre y yo le dije: ‘Probemos a ver qué onda porque ya lo alquilamos’”, recordó la panelista de Cortá por Lozano. “Era un departamento que yo sola no podía pagar el alquiler. Y empezamos a vivir juntos y no nos separamos nunca más. Yo empecé terapia también. Ahora es todo paz, no peleo con nadie”, cerró su relato entre risas.

Sol Pérez y Guido Mazzoni, de luna de miel por Ibiza (Fotos: Instagram) Sol Pérez y Guido Mazzoni, de luna de miel por Ibiza (Fotos: Instagram)

A fines de agosto, Pérez y Mazzoni disfrutaron de su luna de miel por las playas de Ibiza, según ella misma mostró a través de sus redes sociales. En una de las publicaciones que realizó, compartió con sus seguidores los momentos especiales que está viviendo, lo que incluía paseos románticos en la playa y elegantes almuerzos frente al mar.

La modelo publicó imágenes de sus atuendos, destacando una serie de looks que planea traer para la temporada de verano en la Argentina. En una de estas publicaciones, Pérez aparecía con una micro-bikini blanca, que rápidamente capturó la atención de sus seguidores en Instagram.

En una de sus publicaciones más recientes, mostró su dominio del estilo off-white, que es el color sensación de la temporada primavera-verano. Eligió un conjunto monocromo muy chic compuesto por pantaloncitos de lino y un corsé ultra XS con un profundo escote, complementado por una camisa de lino abierta, logrando un look muy elogiado por sus seguidores.

Además de los paisajes y los looks, la ex chica del clima dio a conocer las lecturas que la acompañaron en los momentos de relax. Contó que actualmente está inmersa en el libro Si te gusta la oscuridad de Stephen King. Además, mencionó haber leído Romper el círculo de Colleen Hoover, libro que terminó en solo 24 horas.

En sus historias, la modelo no sólo mostró sus looks, sino que también compartió videos divertidos y espontáneos que grabó con Guido, donde revelaron aspectos de la vida en pareja. En ese contexto, ella enumeró las tres cosas que le prohíbe a su marido hacer con otras mujeres, en el contexto del estreno del programa La Isla de las Tentaciones, Argentina y Chile, que pone a prueba la fidelidad entre las parejas. “Primero decí vos cuáles serían mis tres límites”, le pidió Sol al abogado, dejándole la iniciativa del juego. “El primero, obviamente, no respirar el mismo aire que ellos, re tóxico”, respondió Mazzoni en broma. Y agregó: “Hablando en serio. Primero, no hacer nada de lo que no te gustaría que haga yo, básicamente. Creo que nos conocemos tanto que vos sabés lo que me molestaría y yo sé lo que te molesta a vos”.

A su turno, Sol manifestó: “Primero, que no puedas hablar con ninguna chica. O sea, si te vienen a hablar, vos tenés que darte la vuelta y decirle: ‘Perdón, mi mujer no me deja, estoy casado’”. Al escuchar la primera exigencia de su pareja, Guido comentó por lo bajo: “Es un montón”.

A pesar de la respuesta de su esposo, la modelo continuó: “Número dos, no compartir la mesa con ninguna de las solteras, ni ninguna fiesta, ni nada. Te vas a dormir temprano. Si ellos cenan a tal hora, vos cenás a otro horario distinto”, cerró Pérez, sin poder seguir grabando ya que le agarró un ataque de risa por su ocurrencia.