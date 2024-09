Juan Carlos Ayala expresó su preocupación acerca del poco acompañamiento a la sociedad

En comunicación con Radio Del Puerto 92.1 FM, el Diputado Provincial Juan Carlos Ayala, conversó sobre la «gran preocupación» acerca de que «no se ve el acompañamiento ante la situación que están pasando los jubilados y la sociedad». En esa línea hablo del justicialismo y advirtió «que este año se está por terminar y se sigue con la autocrítica cuando se tendría que estar trabajando ya por un nuevo Chaco, de producción y trabajo, nuevas propuestas, sin embargo se sigue sin revisar los errores del fracaso».

«A pesar de que la dirigencia y la militancia han trabajado mucho, todo en definitiva para que salgan muchas obras, y que en definitiva por errores propios, por soberbia en algunos casos, por insistir a veces en mantener amigos y por no tener a veces los equipos técnicos idoneos para reaseguro de la gestión, nos fuimos quedando con esos errores, que al final fueron más y encima si no cumpliamos con esta apotegma que nos enseñó el General Perón de que «los hombres somos todos buenos, pero si se nos controla domos mejores», así que esa fue la frutilla del postre, y en definitiva todo eso, a pesar de que recorremos toda la provincia y tenemos un eco muy fuerte, vemos que en la dirigencia todavía se mantiene esa postura, y en esto también queremos ser doctrinarios».

«Las únicas alianzas permanentes son las económicas, las alianzas politicas son transitorias, por lo tanto nosotros creemos que si desde este punto de vista acompañamos con la militancia la movilización, la reorganización, que funcionen todas las ramas, la política, la gremial, la femenina, la juventud, los equipos técnicos, el empresariado nacional y popular, los emprendedores, las organizaciones sociales, porque si bien estan estigmatizadas acá por un grupo de gente que ha tenido una actitud vergonzosa, que los que tambien tienen que ver mucho quienes les daban de comer, «la culpa no la tiene el chancho si no el que le da de comer» dijo, y agregó que «si solucionamos todo esto, cuanto más rapido se desahoguen los compañeros, ahi va a ir mejorando». «El único privilegio que tenemos los políticos es que nos vote la gente, una vez que la gente te votó no se puede más volver hacia atrás» afirmó Ayala.

«Ahora comenzamos reuniones muy productivas con los intendentes, que en reuniones anteriores se gustaban un par de grupos no más, y hubo casi 40 en esta reunión, así que yo entiendo que estamos sembrando en un terreno que se va abonando hacia el futuro». «Hoy seguiremos trabajando aquí en Barranqueras, mañana en Resistencia y el Viernes en Sáenz Peña, las tres ciudades más importantes donde arrancamos está última etapa con todos los sectores para empezar a acordar y terminar con estos debates que decíamos», acotó.

Consultado por Flora acerca de cómo se viene trabajando en la cámara sobre la comisión de agricultura que analiza modificaciones para lo que es el régimen de consorcios ladrilleros, el diputado Ayala comentó: «tratamos de dar despacho porque es algo que viene hace mucho tiempo, pero también inteligentemente el oficialismo nos ha planteado que teníamos un informe del Iafep que es un instituto que no existe más en nuestra provincia, que ellos por mayoría lo han derogado y han pasado todo al sistema de producción, así que nosotros dimos el despacho igual, pero siempre esperando el informe que ellos piden para que si se puede salga por unanimidad porque los que están sufriendo son los ladrilleros, y nosotros por eso no queríamos apurarlo no más, si no que tratemos de resolver». «Así como todas las semanas se va peleando por algunos de los sectores que están en crisis, y por supuesto algunas cosas acompañan y otras quieren ver como oficialistas cual va a ser el gasto y cual va a ser la respuesta del gobierno primero», agregó.

Nota: Flora Ivanna Torres Seiler.