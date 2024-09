Persecución en Ecom: testigos confirmaron que Roberto Espinoza era un “periodista crítico”

La eyección intempestiva del ingeniero Luis Verga de la presidencia de la empresa ECOM Chaco SA acaparó la atención del mundillo periodístico durante los últimos días en lo que, según pudo saber LITIGIO, podría tener derivaciones en el ámbito de la justicia penal. En paralelo, se llevaron adelante las primeras declaraciones testimoniales en el marco de la demanda iniciada por el periodista Roberto Espinoza quien denunció que el gobierno de Leandro Zdero lo echó de los medios públicos en medio de una “purga” de trabajadores de prensa que venían de gestiones anteriores.

Ante el STJ desfilaron tres trabajadores de prensa que se desempeñan actualmente en ECOM. Si bien es lógico pensar que nunca declararían para perjudicar a la empresa en la que trabajan, el tenor de sus testimonios no hacen más que fortalecer la versión de Espinoza y es que, efectivamente, se trataba de un periodista crítico. De esto se desprende que la decisión política del gobierno de Zdero fue sacarlo de la pantalla y también dejarlo en la calle. Todos coincidieron en explicar que al asumir la nueva gestión se inició un proceso de reestructuración en diversas áreas. De hecho, una de las primeras medidas del gobierno de Zdero fue eliminar la agencia pública de noticias “FOCO”.

El periodista Martín Zurita, por caso, declaró que él también se incorporó a ECOM en una gestión anterior; sin embargo, a diferencia de Espinoza, fue ascendido por el actual gobierno. Claro que, también a diferencia de Espinoza, no se desempeña frente a cámaras sino como productor periodístico en Somos Uno. “Ingresé a trabajar en la gestión anterior y con la actual gestión no tuve ningún tipo de problemas. De hecho, el cargo que estoy subrogando ahora me fue otorgado por esta gestión”, reveló el periodista.

También negó conocer si el Directorio de la empresa había indagado en las preferencias políticas de los trabajadores de los medios públicos. En ese contexto, afirmó que en los 25 años que trabaja en periodismo en el Chaco nunca escuchó “a nadie que diga que ejerce tal ideología política o pertenece a tal partido”.

Al ser consultado sobre si le constaba la orientación o cómo se identificaba políticamente Espinoza, Zurita contestó que “no”. Sin embargo, subrayó que “siempre fue opositor a los gobiernos de turno independientemente cual fuera”. En ese sentido, destacó que “fue crítico de los gobiernos anteriores, tanto provinciales como nacionales, siempre tuvo carácter crítico”.

Otro de los que declaró fue el periodista Angel Linares, quién ingresó a ECOM en junio de este año, es decir, durante la gestión de Verga. Negó conocer algún tipo de persecución por parte de la patronal y aseguró que “jamás nos bajaron directivas, nos dieron libertad de acción y nos dejaron trabajar libremente tratando de hacer una radio competitiva, es lo único que se nos pidió”.

También afirmó que “nunca tuve problemas con ninguna de las gestiones” trabajando en los medios privados ni tampoco desde que se desempeña en Radio Provincia, desde diciembre de 2023, es decir, desde la asunción del actual gobierno de Zdero.

Martín Valenzuela contó que actualmente es jefe de Prensa y Difusión de la empresa ECOM nombrado por la gestión de Verga y que ingresó a trabajar a la empresa durante el mandato del exgobernador peronista Domingo Peppo. Sobre la identidad política de Espinoza, afirmó que “tenía clara inclinación hacia un pensamiento de izquierda pero siempre fue muy autocrítico (sic) hacia todas las partes y se puede demostrar en los archivos que siempre fue muy crítico tanto para una parte como para la otra”. Además, declaró que a él la empresa sólo le manifestó que buscaban “que cumpla con las metas de trabajo”.

Impugnaciones de ECOM y suspensión de testimonios

Por otro lado, los representantes legales de la empresa ECOM impugnaron varias de las preguntas del pliego elaborado por el abogado del periodista para sus testigos por lo que el juez Víctor Del Río suspendió las restantes declaraciones testimoniales. Posteriormente, el pleno del Superior Tribunal de Justicia aceptó el planteo de la empresa y dispuso que se reformule el formulario de preguntas, que fue presentado este miércoles 11 de septiembre.

Un despido, muchos despidos

La empresa pretende justificar el despido de Espinoza en una supuesta reestructuración de personal, sin embargo quienes fueron borrados de las pantallas de Somos Uno (ex Chaco TV) son algunos de los y las periodistas que históricamente tuvieron posiciones editoriales más nítidas dentro del plantel de los medios públicos como el ex director periodístico Jorge Ramos y la ex editora de Género, Gabriela Pellegrini. En estos dos casos, la patronal argumenta que se fueron de “común acuerdo”, como si hubiesen tenido la opción de mantener su vínculo laboral con el canal. En rigor, la empresa los indemnizó por sus despidos y con ello evitó la judicialización, lo que no demuestra en lo más mínimo que esa salida hubiera sido consensuada.

Lo que sí queda claro es que en los medios públicos de la provincia del Chaco ya no quedan voces criticas ni discordantes de la línea que pretende el gobernador Leandro Zdero, a través del secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, quién baja los lineamientos editoriales del gobierno tanto en medios públicos como a través del reparto discrecional de pauta publicitaria en los medios privados, como otrora lo hacía el exsecretario general de la gobernación, Horacio Rey, condenado a siete años de prisión justamente por crear un mecanismo que le permitió apropiarse de decenas de millones de pesos de fondos públicos a través del Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO).