Liga Chaqueña Resistencia Central se recuperó y sumó de a tres

El “Albo” lo ganó por 1-0, gracias al gol del “Huevo” Cortes, y retornó a la victoria luego de seis juegos. En el “Negro” no hubo buenas conexiones y fue bien superado por su rival.

El inicio del encuentro lo tuvo como dominador a For Ever, triangulando y teniendo la pelota en campo contrario. Generó situaciones en base a este dominio, como en dos mano a mano de Aquino, el primero donde Valdez la sacó en la línea, y el segundo rematando directamente afuera.

Resistencia Central se acomodó con los minutos, pero no generó peligro. Sin embargo, a los 29 minutos, la pelota la aguantó Sergio Cortes en el área, resistió la embestida del defensor y la salida del arquero, y definió tras un rebote para poner el 1-0 en el resultado.

En el complemento, el «Albo» clavó un tiro libre en el travesaño en los primeros segundos, a cargo de Sandoval, y en el rebote Medina cabeceó apenas afuera. A los 13, quien lo tuvo fue nuevamente Cortes, con un remate que otra vez fue devuelto por el palo. La visita no pudo definir el pleito en ese tramo que le fue favorable.

For Ever no supo aprovechar su suerte. Nunca pudo vulnerar la férrea defensa de su rival y se perdió en pases intrascendentes en mitad de cancha. El estado del campo de juego tampoco ayudó a crear fútbol, y su estrategia no fue más allá de pelotazos a los delanteros. De esta manera, Resistencia Central se encontró con un necesario triunfo luego de seis partidos.

SÍNTESIS

CHACO FOR EVER 0: Leonel Garcete; Juan Rojas, Damián García, Javier Ojeda, Brian Benítez; Franco Molina, Tiago Chamorro, Martín Mosqueda y Ricardo Maciel; Luciano Bruhn y Alejandro Aquino. DT: Martín Cabral

RESISTENCIA CENTRAL 1: Gabriel Ruíz Díaz.; Miguel Sosa, Gerardo Sandoval, Darío Cravero y Franco Valdez; Kevin Medina, Oscar Cerdán, Luciano Monzón y Cristian Fernández; Sergio Cortes y Lautaro Riquelme. DT: Rolando López.

GOLES: 29PT Sergio Cortes (RC);

CAMBIOS: En For Ever: ET Facundo Salemi por Maciel; 29ST Matías Ramírez por Molina; 29ST Uriel Ayala por Mosqueda

En Rcia. Central: 30ST Emanuel Centurión por Monzón;

ÁRBITRO: Hernán Vallejos. ASISTENTES: Diego Mitoire y Julia Fortini. CANCHA: Vélez Sarsfield Libertad (local For Ever). TERCERA: For Ever 1-2 Rcia. Central.