Día Mundial de la Hepatitis: por qué está subdiagnosticada y cuáles son los últimos avances para su tratamiento

La hepatitis vírica es una enfermedad que tranquilamente hoy por hoy debería haber sido erradicada con vacunas. Pero en lugar de ello, unas 6000 personas por día la contraen en sus distintas variantes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con el fin de darla a conocer, al igual que sus formas de prevención y tratamiento, la OMS fijó al día de hoy como el Día Mundial de la Hepatitis, la segunda causa infecciosa de muerte en el mundo.

Esta enfermedad provoca una inflamación del hígado que puede ser causada por varios factores incluyendo virus, consumo de alcohol, drogas, fármacos, o por una disfunción del sistema inmunológico. Puede derivar también en enfermedades más graves como la cirrosis o el cáncer de hígado, dependiendo de su evolución a una forma crónica o aguda.

Existen distintos tipos de esta patología: la A, B, C, D o E. El consumo de drogas o alcohol también puede causarla. En otros casos, el mismo organismo ataca por equivocación células sanas en el hígado y provoca la enfermedad.

El estudio para detectar hepatitis B y C es sencillo, pero no se incluye en los análisis de rutina, lo que requiere un esfuerzo adicional de los profesionales de la salud para promover su realización. (HAILSHADOW). El estudio para detectar hepatitis B y C es sencillo, pero no se incluye en los análisis de rutina, lo que requiere un esfuerzo adicional de los profesionales de la salud para promover su realización. (HAILSHADOW).

“La hepatitis es una de las enfermedades que se pueden prevenir y hasta erradicar gracias a la vacunación. Un ejemplo concreto es lo que ocurrió en Argentina desde el año 2005 con la hepatitis A, una enfermedad endémica que gracias al control de vacunación en chicos, desde el año 2007 ya no se trasplanta más a niños por esta enfermedad. En adultos todavía afecta a un 20% por que no están vacunados”, explicó el doctor Esteban González Ballerga, médico hepatólogo, Jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital de Clínicas ‘José de San Martín’.

Y agregó: “Respecto a la hepatitis B es una enfermedad de bajo impacto y se contagia a través de la sangre o fluidos sexuales. Una de las formas de prevenirla también es la vacunación, pero en los adultos sigue siendo flojo la adhesión a la vacuna ya que se necesitan 3 dosis para obtenerla en forma completa y solo el 20% termina el esquema de vacunación- Hay que recordar que la vacunas es gratis desde al año 2000, además de ser segura y eficaz. A los niños se da al nacer, luego un refuerzo a los 12 y otro a los 18 años”.

Según detallan expertos de Mayo Clinic, tener hepatitis B crónica aumenta el riesgo de desarrollar insuficiencia hepática, cáncer de hígado o cirrosis, que consiste en una afección que deja cicatrices permanentes en el hígado.

“La mayoría de los adultos que tienen hepatitis B se recuperan por completo, aunque los síntomas sean graves. Los bebés y niños son más propensos a desarrollar una infección de hepatitis B de larga duración. Esto se conoce como infección crónica. La vacuna puede prevenir la hepatitis B, pero no existe cura si ya se tiene la afección, por lo que hay que tomar determinadas precauciones para prevenir que se disemine el virus a otras personas”, agregaron.

Desde el 28 de julio, se conmemora el Día Mundial de las Hepatitis Virales con actividades en todo el país, promoviendo la prevención, diagnóstico temprano y acceso al tratamiento, un esfuerzo conjunto de la Sociedad Argentina de Hepatología y el Ministerio de Salud de la Nación. (Foto: Getty) Desde el 28 de julio, se conmemora el Día Mundial de las Hepatitis Virales con actividades en todo el país, promoviendo la prevención, diagnóstico temprano y acceso al tratamiento, un esfuerzo conjunto de la Sociedad Argentina de Hepatología y el Ministerio de Salud de la Nación. (Foto: Getty)

“La hepatitis C es una enfermedad que la mayoría de las veces no da síntomas, por eso es tan importante realizarse el test por lo menos una vez en la vida. Campañas como la que estamos lanzando a nivel nacional son oportunidades inmejorables para hacerlo. Si el testeo -que es rápido e indoloro- da negativo, la persona sigue con su vida. Si, en cambio, da positivo y luego se confirma el diagnóstico, los profesionales de la salud acompañaremos a la persona para que pueda curarse y evitar complicaciones potencialmente severas a futuro”, sostuvo González Ballerga, también presidente de la Sociedad Argentina de Hepatología (SAHE).

“Una persona puede tener hepatitis C y no saberlo durante décadas. Si se deja estar y pasan los años, lamentablemente llegará al diagnóstico cuando el daño hepático sea avanzado y tal vez presente grados de cirrosis, riesgo de cáncer de hígado y necesidad de recibir un trasplante. Todo esto puede evitarse testeándose a tiempo, por eso este año la idea de la SAHE es empoderar al paciente y que ellos le soliciten el test a su médico de cabecera”, explicó el Dr. Manuel Barbero, protesorero de la Comisión Directiva de la SAHE.

Al ser una enfermedad silenciosa, preocupa el elevado subdiagnóstico que tiene en el mundo y en Argentina. Se calcula que -en nuestro país- entre 6 y 7 de cada 10 personas que tienen el virus lo ignoran, lo que refleja la necesidad de trabajar en mejores mecanismos de detección y en seguir concientizando a la comunidad para que cuide la salud de su hígado tanto como cuida la de su corazón u otros órganos.

La Organización Mundial de la Salud busca eliminar la hepatitis C para 2030, un objetivo que Argentina apoya con múltiples medidas, incluyendo constantes iniciativas de testeo a la comunidad. (OMS) La Organización Mundial de la Salud busca eliminar la hepatitis C para 2030, un objetivo que Argentina apoya con múltiples medidas, incluyendo constantes iniciativas de testeo a la comunidad. (OMS)

“El estudio para detectar hepatitis B y C es sencillo, pero lamentablemente no se encuentra entre los análisis de rutina que el médico de cabecera solicita en un chequeo habitual. Sobre ese punto también tenemos que trabajar los hepatólogos, gastroenterólogos e infectólogos, que somos los que estamos más cerca de esta enfermedad todos los días. Tenemos que comprometernos a difundir la importancia de pedir este estudio entre los demás profesionales de la salud, como los clínicos, cardiólogos, endocrinólogos, ginecólogos y geriatras, entre otras especialidades”, remarcó el Dr. Juan Carlos Bandi, vicepresidente de la SAHE.

“Algunas personas con hepatitis no presentan síntomas e ignoran que están infectadas. Pero si adquieren ese mal pueden incluir fiebre, fatiga, pérdida de apetito, náusea, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces color arcilla, dolor en las articulaciones e ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos)”, precisó por su parte el doctor Roberto Vázquez Campuzano, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Y completó: “Si se tiene una infección aguda, los síntomas pueden comenzar entre dos semanas y seis meses después de haberse infectado, pero si es una infección crónica es posible que la gente no tenga síntomas hasta muchos años después. La hepatitis crónica puede ocasionar complicaciones como cirrosis (cicatrización del hígado), insuficiencia hepática y cáncer de hígado. El diagnóstico y el tratamiento temprano de la hepatitis crónica pueden prevenir estas complicaciones”.

Cualquiera pudo haberlo contraído

Detectar la hepatitis C a tiempo puede evitar daños hepáticos avanzados como cirrosis o cáncer de hígado, por lo que la Sociedad Argentina de Hepatología enfatiza la importancia de las pruebas preventivas. (Composición Infobae Perú) Detectar la hepatitis C a tiempo puede evitar daños hepáticos avanzados como cirrosis o cáncer de hígado, por lo que la Sociedad Argentina de Hepatología enfatiza la importancia de las pruebas preventivas. (Composición Infobae Perú)

Por prejuicio o desinformación, muchas personas creen que no estuvieron expuestas al virus o que están protegidas por las vacunas, pero la hepatitis C no es de las hepatitis que pueden prevenirse con vacuna (esas son la A y la B) y ésta se transmite por contacto con sangre contaminada.

Durante muchos años, este virus circuló, pero no se lo conocía, y además no existía la conciencia actual sobre las medidas de esterilización de instrumental que entraba en contacto con sangre. Por lo tanto, miles de personas contrajeron hepatitis C -sin saberlo- en tratamientos odontológicos, cirugías, al realizarse tatuajes, piercings y otros tratamientos de belleza, al recibir transfusiones, compartiendo jeringas, cepillos de dientes, afeitadoras o canutos para aspirar sustancias ilícitas, entre otros elementos cortopunzantes.

El Dr. Barbero aclaró que hoy “es mucho más habitual la esterilización adecuada de todo el instrumental que se utiliza en cada intervención de salud o estética, y las personas tienen más conciencia sobre los riesgos de entrar en contacto con sangre ajena, por lo que hay menos transmisiones que en los años 80 y 90. De todos modos, todos, aunque fundamentalmente los mayores de 35 o 40 años, con mayor o menor conocimiento, pudimos haber estado expuestos al virus, lo que amerita la realización del test para sacarse la duda”.

Miles de personas contrajeron hepatitis C en el pasado debido a la falta de conciencia sobre medidas de esterilización, lo que hace crucial el testeo en aquellos expuestos a riesgo. (Getty Images) Miles de personas contrajeron hepatitis C en el pasado debido a la falta de conciencia sobre medidas de esterilización, lo que hace crucial el testeo en aquellos expuestos a riesgo. (Getty Images)

“Vale la pena salir a buscar a los pacientes porque hoy contamos con medicaciones que curan prácticamente a todos en pocas semanas, casi sin efectos adversos, y que son cubiertas por obras sociales, prepagas y por el Estado. Entonces, si se diagnostican antes de que la enfermedad progrese, podrán curarse a tiempo y evitar poner en riesgo su vida”, reconoció González Ballerga.

Otro aspecto crítico en esta enfermedad es que hay un grupo significativo de pacientes que tiene diagnóstico hace varios años o décadas, pero no ha vuelto al profesional de la salud para curarse porque ignora que hay medicaciones que curan, porque recuerda los duros efectos adversos de las medicaciones anteriores, cree que deberá pagar los tratamientos actuales de su bolsillo, posterga su salud por otras prioridades o, simplemente, porque no le da importancia ya que esta enfermedad durante muchos años no da síntomas ni duele.

“Para contrarrestar esta situación, múltiples hospitales de nuestro país están llevando adelante acciones de ‘revinculación’, que es una estrategia internacional exitosa que consiste en revisar historias clínicas archivadas o exámenes de laboratorio y convocar a aquellos pacientes con hepatitis C que no han vuelto a la consulta, para que lo hagan y se curen pronto”, explicó el doctor Fernando Cairo, expresidente de SAHE y miembro actual de la subcomisión de Hepatitis Virales.

Otra propuesta también consiste en ir a buscar pacientes a comunidades de mayor riesgo, sin estigmatizar, pero valiéndose de estadísticas globales de mayor incidencia, en grupos como veteranos de guerra, población carcelaria, personas con VIH, pacientes dializados o que han recibido transfusiones de sangre y hemoderivados, como las personas con hemofilia, entre otros.

La esterilización adecuada del instrumental en salud y estética ha reducido las transmisiones de hepatitis C, pero se recomienda a los mayores de 35 años realizarse el test para descartar infecciones. (Getty Images) La esterilización adecuada del instrumental en salud y estética ha reducido las transmisiones de hepatitis C, pero se recomienda a los mayores de 35 años realizarse el test para descartar infecciones. (Getty Images)

“Quienes durante décadas no podíamos darles respuestas a las personas con hepatitis C, hoy hacemos todo lo posible para encontrar más pacientes porque la cura es una realidad, está al alcance de la mano y puede cambiarles verdaderamente la vida”, concluyeron desde la SAHE.

La Organización Mundial de la Salud había propuesto el ambicioso objetivo de eliminar la hepatitis C en el mundo para 2030 y ha tomado múltiples medidas orientadas a ese objetivo, más allá de la dificultad que representa. El desarrollo de constantes iniciativas de testeo a la comunidad es uno de los caminos que contribuyen a lograrlo.

“En el Hospital de Clínicas nos propusimos en los dos últimos años llegar a los pacientes con hepatitis. Por eso iniciamos el Programa de Revinculación en donde los llamamos para volverlos a meter en el sistema de salud y vacunarlos o medicarlos. Así logramos la curación del 90% de los pacientes revinculables”, remarcó González Ballerga.

Las medicaciones actuales pueden curar la hepatitis C en pocas semanas con mínimos efectos adversos, siendo cubiertas por obras sociales y el Estado, lo que subraya la importancia del diagnóstico temprano. (Gettyimages) Las medicaciones actuales pueden curar la hepatitis C en pocas semanas con mínimos efectos adversos, siendo cubiertas por obras sociales y el Estado, lo que subraya la importancia del diagnóstico temprano. (Gettyimages)

Ahora, la Sociedad Argentina de Patología, que fundó la Subcomisión de Revinculación de Pacientes quiere reproducir esta experiencia en todo el país y hasta la región.

En tanto, la utilización de la inteligencia artificial y las nuevas herramientas diagnósticas ensayadas por la pandemia de covid-19 permiten un abaratamiento del diagnóstico que lleva a los especialistas a defender el coste-efectividad en población general de entre 50 y 85 años para la hepatitis C no diagnosticada.