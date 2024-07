Guillermo Moreno habló de su reunión con Máximo Kirchner y afirmó: “Hay coincidencias con Kicillof”

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, quien lideró semanas atrás un encuentro de economistas peronistas, mostró señales de acercamiento hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a la vez que dio detalles de la reunión secreta que mantuvo con el diputado Máximo Kirchner.

“En términos económicos hay coincidencias con Kicillof. En cuanto a lo político, cada uno está construyendo su propia representatividad. Por eso se va a juntar el ejército, pero todavía no está decidido si es necesario que haya un general”, dijo el exfuncionario kirchnerista en una entrevista por radio Splendid.

La analogía militar de esta unión del peronismo lo tiene -según él- representado en la figura del general Juan Gregorio de Las Heras. “Juntamos los retazos, somos Las Heras, el general que tuvo una actitud destacada después de la batalla de Cancha Rayada cuando el Ejército de San Martín estaba disperso. Juntó todos los pedazos y se los llevó al general y le dijo ‘acá tiene a su Ejército“, señaló.

Moreno agregó que, por ahora, se juntaron con respecto a la economía, “que es lo delicado”, y que esto “no es un encuentro de individualidades, sino de economistas vinculados a nuestras preferencias políticas, por lo cual todos los compañeros son imprescindibles”. Además, adelantó que la próxima semana se hará la segunda convocatoria de economistas vinculada a distintos espacios del partido.

“Seguiremos dándole forma a la reindustralización argentina para alcanzar el pleno empleo. El peronismo tiene un solo esquema económico y eso es muy importante”, enfatizó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

Moreno también se refirió al encuentro que mantuvo días atrás con Máximo Kirchner, diputado nacional y presidente del PJ bonaerense. “Fue cuando empezamos a consensuar los equipos técnicos, primero hubo reuniones de los distintos jefes políticos que son los referentes de esos espacios, (Miguel Ángel) Pichetto, Máximo (Kirchner), (Juan) Grabois, (Axel) Kicillof, (Sergio) Massa, y yo los que nos fuimos encontrando, entendiendo que los gobernadores e intendentes tienen su responsabilidad de gestión”.

La reunión entre Moreno y el hijo de Cristina Kirchner fue previa al encuentro de economistas de todas las extracciones del peronismo que encabezó semanas atrás el propio Moreno y que se convirtió en el primer gesto público de confluencia en la acción de las distintas y dispersas líneas del PJ, tras el fracaso de la experiencia del último gobierno.

Fuentes cercanas al diputado nacional y líder de La Cámpora confirmaron el encuentro en diálogo con Infobae, y no descartaron que pueda ser el primer acercamiento con vistas a futuras acciones políticas comunes. “No tiene nada que ver con lo electoral. Fue una reunión política que se habló sobre política y también de la economía”, revelaron los informantes. No fue la única acción de Guillermo Moreno: estuvo con el intendente de Luján, Leonardo Boto, uno de los líderes territoriales del PJ con buena sintonía con Máximo Kirchner.

Críticas al ministro Luis Caputo

Moreno también se refirió a la frase de ayer del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre que el peso va a ser la moneda fuerte y que la gente tendrá que vender dólares para pagar impuestos.

“Es una bestia, no domina nada de la disciplina, no podés pagar tus impuestos con ahorros, los impuestos se pagan con el ingreso corriente. Si no, ¿cómo funciona una empresa? Uno descuenta los impuestos antes de generar una ganancia. (Caputo) no es un economista, es un timbero, es el único funcionario que alguna vez echó el FMI de la señora (Christine) Lagarde. A mí Milei me dijo que era el peor funcionario de Macri. Es un gobierno de desordenados, hay que dar vuelta la página, no se puede seguir escuchando estas estupideces, es una cosas de locos”, subrayó.

El ministro de Economía Luis Caputo junto al presidente Javier Milei, dos protagonistas acerca de los cuáles opinó Milei durante la entrevista

El ex secretario de Comercio también reflexionó acerca de los dos últimos gobiernos, el de Alberto Fernández y Mauricio Macri, a los que calificó como “un asco”. “Yo no tuve ninguna participación (en la gestión anterior) porque sabía que iba a fracasar y podía arrastrar el peronismo, por suerte evitamos el colapso del partido y ahora nos estamos encontrando. Por eso ahora corresponde que articulen el discurso público aquellos que tuvieron menor participación”. Y opinó que Cristina Kirchner “tuvo la responsabilidad política de elegir en soledad a Alberto Fernández, yo sabía que él no iba a ser un papanatas de Cristina porque le encanta tomar decisiones, pero las toma todas mal”.

Acerca de Miguel Ángel Pichetto opinó que, aunque haya sido compañero de fórmula presidencial junto a Mauricio Macri, “no significa un obstáculo” Y aclaró que, sobre él, en el peronismo “no impera el mote de traidor”. Y aclaró: “La pena por serlo es el fusilamiento. Si no estás dispuesto a matar, ¿para qué lo acusás? ¿Hay otra pena para el traidor?“, se preguntó.

Sobre el final, habló sobre Daniel Scioli, actual secretario de Ambiente, Deportes y Turismo, quien desempeñó el cargo de embajador argentino en Brasil y ministro de Desarrollo, durante parte de la anterior gestión: “Cada uno sabe dónde tiene que ganarse la vida, yo lo miro con misericordia. Tendrá cosas que pagar”, cerró con ironía.