Morena Rial explotó de bronca contra la actual pareja de su ex: “Por cuatro años ni lo vieron a mi hijo”

Morena Rial se mostró indignada por con su ex, Facundo Ambrosioni, por el mensaje por el Día del Padre que le escribió Camila, la actual pareja del ex de la mediática y padre de su hijo, Francesco Benicio.

Todo comenzó cuando la mediática abrió la cajita de preguntas en su perfil de Instagram, donde la siguen 1,3 millones de personas. Una usuaria le preguntó: “¿Viste lo que dijo la mujer de tu ex? Que Facundo cumple los dos roles (el de padre y madre). ¿Qué opinás?”.

Recordando un gesto que había tenido con la actual novia de su ex, la mediática dijo: “Y yo que tiré buena onda el otro día porque no tengo ganas de entrar en discusiones por algo que no tiene sentido”. Y remarcó: “Francesco tiene su mamá y su papá. Lamentablemente, le guste a quien le guste es así”.

Morena Rial cargó contra su ex y su actual pareja (Foto: captura Instagram/moorerial)

Muy picante, la influencer dio a entender que durante cuatro años Ambrosioni no se hizo cargo de su hijo: “Yo no me golpeaba el pecho cuando por cuatro años ni lo vieron al nene”. Por último, quiso mantenerse alejada de la polémica y cerró: “Tranqui que no me gasto más en entrar en estos jueguitos de las redes”.

El gesto que había tenido Morena Rial con la actual novia de su ex

Morena Rial parece haber encontrado la paz en la tormentosa relación con su ex y padre de su hijo, Facundo Ambrosioni. Tal es así, que en las últimas semanas sorprendió al salir al cruce de una seguidora que acusó a la actual pareja del cordobés de “hacer plata” mostrando a Francesco, el hijo de la mediática, en sus redes sociales.

La hija de Jorge Rial abrió la cajita de preguntas en sus historias de Instagram, dispuesta a responder las inquietudes de algunos de sus 162 mil seguidores.

Una usuaria de la red social de la camarita le consultó: “¿Por qué permitís que la novia de tu ex haga plata en TikTok con tu hijo?”. La seguidora hizo esa pregunta ya que Camila publica videos en dicha plataforma con el nene.

More Rial defendió a la novia de su ex (Foto: captura Instagram/moorerial)

Lejos de enojarse, More respondió: “Tengo muchas preguntas y muchos cuestionamientos sobre mi hijo. La verdad que creo que cada familia es un mundo y cada cual con su opinión”.

Luego, Rial defendió el contenido que Camila, la actual pareja de su ex, postea en esa red social: “Nadie hace plata con nadie acá, no creo que tengan nada de malo los videos”.

“Francesco es libre para hacer lo que desee, siempre y cuando cuidando de él”, enfatizó.

Por último, la influencer concluyó: “Creo, desde mi punto de vista, que lo hacen desde el lado de la diversión, nada más”.