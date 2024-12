La romántica propuesta de casamiento de Sebastián Domínguez a María Salmón, su novia mexicana 16 años más joven

Sebastián Domínguez compartió un romántico posteo en su cuenta de Instagram con el que informó a dúo con su novia María González Salmón que contraerán matrimonio. La noticia salió a la luz en medio de los rumores de la posible llegada del entrenador de Tigre a Vélez, después de la inesperada salida de Gustavo Quinteros en el Fortín.

“Nos elegimos desde el primer momento, nos contamos todo. Nos fuimos emparchando y cuidando en el día a día. Nos completamos. A veces hay personas que llegan a tu vida sin aviso y se quedan ahí para siempre. Por eso hace unos días tomamos esta decisión tan especial, que quien nos conozca un poquito o mucho sabe del cariño, el amor y el respeto que existe entre nosotros. Y si! saltamos, juntos, invencibles, nos comprometimos. Y estamos felices!! Para siempre”, fue el mensaje.

La pareja lleva alrededor de dos años de estabilidad y aunque viven distanciados por los compromisos laborales de uno y otro, caminarán hacia el altar. Domínguez (44 años) y González Salmón (28) se habrían conocido en Qatar, en vísperas de la Copa del Mundo 2022. Seba fue ayudante de campo de Hernán Crespo en el Al-Duhail de ese país, mientras que la modelo mexicana hizo trabajos en Medio Oriente previo a la cita mundialista y también estuvo presente en la competencia.

El romántico posteo de Seba Domínguez junto a María Salmón El romántico posteo de Seba Domínguez junto a María Salmón

Las primeras imágenes juntos de Sebastián y María en las redes sociales datan de la época de Qatar 2022, aunque no se exhibían como pareja. De esta manera, el ex jugador de Newell’s, Corinthians de Brasil, Estudiantes de La Plata, América de México y Vélez dejó atrás su primer matrimonio con Victoria Constantini, con quien tuvo dos hijos (Emilia y Manu).

A principios de 2024, el ex defensor rosarino había contado en diálogo exclusivo con Infobae: “Estoy en México. Hace unos seis meses estoy viviendo con mi novia en Puebla. Desde acá me muevo para ver fútbol y conectar con un mercado que había perdido desde que me fui como jugador del América. En los últimos tiempos, además, como me aparecieron ofertas de Colombia y Estados Unidos, me sirvió estar cerca. Porque empecé a pensarme como entrenador principal. Hasta mayo de 2023 había formado parte del cuerpo técnico de Hernán Crespo en el Al Duhail de Qatar. Después de un muy buen año juntos tomamos la decisión de seguir cada uno por su camino. Consensuado, porque tenemos una relación de afecto. Me di cuenta que me gusta más el campo que el trabajo de oficina. Necesito tener ese roce con el jugador y con el juego”.

Anillos de compromiso para Seba Domínguez y su futura esposa Anillos de compromiso para Seba Domínguez y su futura esposa

En abril de este año, Domínguez firmó en Tigre para vivir su primera experiencia como entrenador principal y desandó un difícil camino en el que registró más buenas que malas si se repasa el balance de fin de año. El Matador se quedó en Primera (objetivo que iba a conseguir aunque no se anularan los descensos), levantó su nivel futbolístico y el DT conformó a los hinchas con números importantes si se tiene en cuenta cómo venía su plantel: 8 triunfos, 11 empates y 11 derrotas.

Hasta el momento la directiva del club de Victoria no extendió el vínculo que lo une al equipo hasta marzo de 2025, pero la intención de Tigre es retenerlo. Sin embargo, en Vélez valoran su tarea hecha este año y lo tienen en carpeta como posible sucesor de Quinteros. ¿Otro de los nombres que suena? Hernán Crespo, quien fuera DT principal del cuerpo técnico que Seba integró durante su estadía en Qatar.