Fue ídolo de Botafogo, verdugo de Argentina y asegura que marcó mil goles: entrevista con Túlio Maravilha

Recordado por convertir un gol para Brasil contra la Albiceleste en un Copa América tras bajar la pelota con la mano, deja su pronóstico para la final de la Libertadores. Además, repasa su carrera y brinda tu top five de los futbolistas más destacados de la historia

“Si pudiera definir mi carrera en una palabra es superación”. De esta manera se presenta un ex jugador brasileño con una historia muy particular en el mundo del fútbol. Se llama Túlio Pereira da Costa, popularmente conocido como Túlio Maravilha, quién nació el 2 de junio de 1968 en Goiania. Debutó a los 19 años como profesional y en casi tres décadas de carrera, anotó 1001 goles, jugó en 30 equipos y alcanzó la fama internacional en la Copa América 95.

En aquel torneo continental, Túlio Maravhilha se convirtió en el verdugo de la selección argentina. El ex delantero ingresó a falta de 15 minutos para el final del partido correspondiente a los cuartos de final. En ese momento, la Albiceleste comandada por Daniel Alberto Passarella ganaba 2-1 pero en la primera que tocó, el goleador de la Verdeamarela marcó el empate, tras bajar la pelota con la mano dentro del área, lo que provocó una polémica que se recuerda hasta la actualidad. En la definición por penales, Brasil se impuso 4-2 y logró su boleto para la final, donde cayó por penales ante el anfitrión, Uruguay.

“Los argentinos no pueden reclamar nada, porque no reclamaron la mano de Maradona en el 86. Esa fue la Mano de Dios. La mía, la de la Virgen María, a quien yo amo más que a Dios”, declaró Túlio tiempo atrás en su país.

Después de su participación en dicha Copa América, en donde adquirió fama internacional, el atacante continuó su carrera en clubes como Corinthians, Vitória de Bahía, Fluminense, Sao Caetano, Atletico Goianiense, Cruzeiro y Vila Nova, todos de Brasil, pero nunca logró volver al nivel que tuvo en Botafogo durante 1995 que le valió la convocatoria al seleccionado de su país, y donde obtuvo el Brasileirao luego de 27 años de sequía sin títulos.

“Soy uno de los mayores ídolos de Botafogo. No tengo decepción en mi carrera, pero me faltó disputar una Copa del Mundo con la selección brasileña, que es lo que todo atleta pretende en su carrera, defender los colores de su país”, asegura el hombre de 55 años.

Desde 1987, Túlio Maravilha vistió la camiseta de 30 clubes entre Brasil, el resto de América y Europa. Fuera de su país, jugó en el FC Sion de Suiza, en Jorge Wilsterman de Bolivia y en el Újpest Budapest de Hungría. Además, se retiró en tres ocasionas, ya que en las primeras dos terminó regresando como profesional. Su último club fue el Araxá de la segunda división de Minas Gerais en el que, de acuerdo con sus propios registros, anotó su gol número mil, aunque ese dato jamás pudo ser comprobado, pese a que sí es cierto que es el sexto máximo goleador histórico del Campeonato Brasileño de fútbol.

“Mi obsesión y determinación siempre fue llegar a los mil goles en mi carrera y lo conseguí”, sostiene el ex atacante que se consagró tres veces goleador del torneo nacional de fútbol brasileño (1989, 1994 y 1995), logro que comparte con Romario, Dadá Maravilha y Fred. En diálogo con Infobae desde Brasil, el ex futbolista habló de todo e hizo, entre otras cosas, un análisis previo sobre la final entre Botafogo y Atlético Mineiro de la Libertadores.

– ¿Qué hace por estos días?

– Estoy viviendo en Brasil. Tengo una empresa motivacional y de imagen. Hago publicidades, presencias en eventos y beneficencias en partidos. También juegos solidarios. Escribí un libro autobiográfico y trabajo con mis redes sociales. Por eso, vivo de mi imagen luego de 30 años de carrera. Tengo dos clínicas de fútbol para adolescentes y adultos, y participó en un reality show.

– ¿Extraña jugar al fútbol después de haber estado en tantos equipos?

– Todavía sigo jugando (risas). Con 55 años cuido mi forma física y llevo adelante una buena alimentación. A esta edad, juego al fútbol los fines de semana para mantener la forma física y también para hacer entretenimientos con torcedores y atletas de mi época que jugaron en el fútbol brasileño.

– ¿Cómo fue volver a las canchas a los 49 años tras un tiempo de haberse retirado?

– Me retiré a los 45 años cuando jugaba en el Araxá de la segunda división de Minas Gerais. Después de cuatro años, a los 49 volví a jugar en el Atlético Carioca de la cuarta división de Río de Janeiro. Terminé mi carrera jugando en ese club que fue el número 30 en todo Brasil, en el resto de América del Sur y de Europa. Por este motivo, me considero un victorioso.

-Es uno de los máximos ídolos de Botafogo. ¿Cómo observa la actualidad del Fogao de cara a la final de la Copa Libertadores?

– Botafogo está bien parado y enfocado para la final de la copa. Para este club será una final inédita porque nunca en su historia llegó con chances de ser campeón de América. Por eso, los jugadores, dirigentes, los integrantes de los cuerpos técnicos y torcedores están con mucha confianza de esta conquista histórica, y es el candidato al título.

– ¿Cómo fueron sus inicios en este deporte?

– Comencé en las categorías de Goiás a los 12 años. Fui profesional a los 20, y goleador del campeonato brasilero antes de ser vendido a Suiza. Estuve un año y medio antes de regresar a mi país para ponerme la camiseta de Botafogo. A partir de ahí, deje de ser el Túlio de Goiás y de Suiza para pasar a ser conocido como el Túlio Maravilha de Botafogo y la Selección de Brasil. Luego, jugué en Cruzeiro en 1999. En ese año, marqué el gol número 500 en mi carrera con 30 años. En Botafogo quedé en la historia por ser uno de los máximos golpeadores y gané un título en 1995.

– ¿Cree que tuvo pocas posibilidades de vestir la casaca de la selección brasileña?

– Salí campeón con Botafogo en 1995 y fui convocado varias veces a la selección brasilera, donde jugué 13 veces e hice la misma cantidad de goles, con un promedio de un gol por partido. A partir de 1996, no fui más convocado porque fue el año de los Juegos Olímpicos y los entrenadores querían jugadores menores de 23 años. Por este motivo, no tuve más oportunidades para ser llamado nuevamente para disputar la Copa del Mundo 98.

– ¿Qué análisis hace de la selección actual de Dorival Junior?

– Pasa por una transición, por una renovación de plantel y por eso muchos jugadores jóvenes que son protagonistas en sus clubes, no logran repetir el nivel en la selección brasilera. El poco tiempo de entrenamiento dificulta el trabajo del técnico Dorival Junior, y eso le impide que pueda hacer un trabajo mejor. De esta manera, la selección está con dificultades de conseguir un fútbol de primer nivel, aunque considero que Brasil conseguirá clasificar al mundial 2026.

-Jugó en 30 clubes durante su extensa trayectoria. ¿Cuál fue el mejor momento de su carrera, y su mayor decepción?

– Con certeza, la mayor consagración fue jugar en Botafogo y haber sido campeón brasilero en 1995, ya que hacía 27 años que Botafogo no se consagraba en Brasil. Por eso estoy considerado como uno de los mayores ídolos del club. La mejor temporada fue la de 1995. No tengo decepción en mi carrera, pero me faltó disputar una Copa del Mundo con la selección brasileña, que es lo que todo atleta pretende en su carrera, defender los colores de su país. Fuera de eso, tengo más victorias, conquistas y alegrías que decepciones. Si pudiera definir a mi carrera en una palabra seria superación.

– En sus 13 partidos con la selección brasileña, entre 1990 y 1995, llegó a marcar 13 goles. ¿Cuál fue el más importante de todos?

– El mejor gol de mi carrera fue contra la selección argentina en la Copa América 95, con la famosa “Mano de Túlio”, imitando a la “Mano de Dios” de Diego Maradona en la Copa del Mundo 86. Por eso, mi marca registrada en la selección brasilera fue por ese gol, justamente porque fue contra Argentina en una competición de América. Yo había ingresado a 15 minutos para el final del partido, Brasil estaba perdiendo 1-2 y cuando ingresé, marqué el empate. Luego, fuimos a los penales, logrando eliminar a la Argentina y pasamos a la final de la copa que terminó ganando Uruguay. Fue el gol más importante de mi carrera. Después de eliminar a la selección argentina, todos fuimos felices y contentos, y conmemoramos esa victoria histórica tomando champan. A partir de ahí, me volví un atleta ejemplar y muy querido en Brasil.

– ¿Es cierto que tiene mil goles en su carrera? ¿Cree que hubiera llegado a esa marca si hubiese existido el VAR en el momento que empezó a jugar?

– Yo creo que de la misma manera que el VAR anularía algunos goles y otros fueron convalidados, también podría confirmar muchos otros más que fueron anulados. Sin duda, tengo la marca de mil goles en mi carrera, independientemente del VAR, porque mi obsesión y mi determinación como futbolista siempre fue llegar a los mil goles en mi carrera, indiferentemente del VAR.

– ¿Cómo le llegó la oportunidad de ser político?

– Me hice político en el 2008 cuando estaba terminando mi carrera futbolística. Surgió la posibilidad de ser concejal y fui elegido en la ciudad de Goiania, donde nací, con 10 mil votos. Estuve hasta el 2011 y renuncié para volver a jugar fútbol para ir al Araxá y llegar a los mil goles en mi carrera que era la meta que me propuse.

– ¿Por qué decidió participar de varios reality show?

– Porque me gusta. Cuando finalicé mi carrera, fui convocado para participar de varios reality show: A Fazenda 11 y Power Couple, ya que siempre me gustaron los medios y ser famoso.

– ¿Le hubiera gustado jugar en el fútbol argentino? ¿Y en qué equipo?

– Mi sueño siempre fue jugar en Europa. Me hubiera gustado mucho jugar en el Barcelona de España, pero no en el fútbol argentino porque no me gusta. Yo visité Argentina algunas veces, hace mucho tiempo. Ahora, tengo la oportunidad de planificar otro viaje de cuatro días con mi familia para poder ir a Buenos Aires. La idea es ir a varios restaurantes, bares públicos, teatros, ver música en vivo, y disfrutar de la gastronomía argentina que es muy buena. Estoy planificando hacerme otra escapada junto a mi mujer e hijos.

– ¿Cuáles son los jugadores que más lo sorprendieron siendo compañeros suyos?

– Hubo grandes jugadores, valiosísimos jugando a mi lado como Bebeto, Ronaldo, Donizete Pantera, compañero de ataque en Botafogo, Edmundo en la selección brasilera, Cafú, Roberto Carlos, Tafarel, Dunga, prácticamente los campeones del Mundo y del tetracampeonato. Todos fueron grandes compañeros con los que compartí vestuario en mi larga carrera.

– Se cumplieron cuatro años de la partida de Maradona. ¿Qué recuerda de Diego fuera y dentro de un campo de juego? ¿En qué puesto lo ubica entre los mejores jugadores de la historia de este deporte?

– Con certeza, es uno de los mayores atletas del fútbol de todos los tiempos. Está entre los tres mejores. Primero Pelé, luego Garrincha y tercero Maradona. Cuarto Lionel Messi y quinto Ronaldo, el fenómeno. Esos cinco fueron los mejores de la historia. Maradona era un genio, fantástico, ganó la Copa del Mundo 86 él solo, pero si no hubiese sido por sus problemas fuera de las canchas, Maradona sería el segundo mejor jugador de la historia, detrás de Pelé, y superando a Garrincha