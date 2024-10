Qué es la gastroplastia endoscópica, el tratamiento innovador para la obesidad

La gastroplastia endoscópica es una técnica menos invasiva que otro tipo de cirugías para el tratamiento de la obesidad.

es una técnica menos invasiva que otro tipo de cirugías para el tratamiento de la obesidad. Consiste en reducir el volumen del estómago sin incisiones ni cicatrices visibles.

Reduce el riesgo de enfermedades como diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares.

Lo esencial: la gastroplastia endoscópica o manga gástrica endoscópica, es una alternativa avanzada para reducir el estómago mediante endoscopia, sin necesidad de incisiones, y con rápida recuperación. En diálogo con Infobae, la cirujana bariática Julieta Paleari explicó que el procedimiento ayuda a generar saciedad con menor ingesta, por eso es eficaz para ciertos tipos de obesidad. Sin embargo, advierte que no es una cura para la enfermedad, ya que requiere un seguimiento multidisciplinario con nutricionistas, endocrinólogos y otros especialistas para mantener la pérdida de peso a largo plazo. Este método está destinado a quienes no pueden o no desean una cirugía invasiva y asumen el compromiso de cambiar su estilo de vida.

Por qué importa: el tratamiento de la obesidad es clave en salud pública debido a sus riesgos asociados:

Ofrece una opción menos invasiva con menores tiempos de recuperación.

Promueva un enfoque integral y personalizado en el manejo de la obesidad.

La obesidad es una enfermedad multifactorial y la Organización Mundial de la Salud la considerada una epidemia (getty) La obesidad es una enfermedad multifactorial y la Organización Mundial de la Salud la considerada una epidemia (getty)

Vivir con obesidad aumenta el riesgo de más de 200 trastornos de salud que van de diabetes a hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares o renales. Los especialistas la consideran una de las epidemias de este siglo y así lo confirman las estadísticas: en Argentina 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso y 4 de cada 10 tiene obesidad.

En la búsqueda de tratamientos efectivos para abordar esta enfermedad multicausal, la medicina ofrece procedimientos médicos cada vez más sofisticados, menos invasivos y con tiempos más rápidos de recuperación. No sólo se modernizó la tecnología, también se cambió el concepto mismo de la obesidad, por eso hoy se sabe que es fundamental el abordaje terapéutico multidisciplinario, el seguimiento del paciente y los cambios de estilo de vida, referidos no sólo a la alimentación, sino también al ejercicio, la vida social y la calidad del sueño.

En diálogo con Infobae, la médica cirujana bariátrica y metabólica Julieta Paleari (MN 117.251), quien dirige el Centro Médico Paleari (CMP), detalló que entre los métodos más novedosos en Argentina se encuentra la gastroplastia endoscópica o manga gástrica endoscópica, un procedimiento que ya se realiza en otros países de la región, como Estados Unidos y Chile, y ahora también en Argentina.

La obesidad es un problema de salud pública que requiere atención y cambios en la dieta y el estilo de vida. (Imagen ilustrativa Infobae) La obesidad es un problema de salud pública que requiere atención y cambios en la dieta y el estilo de vida. (Imagen ilustrativa Infobae)

“La obesidad no es una elección, es una enfermedad crónica que debe ser tratada y controlada de por vida”, afirma Paleari, quien remarca la importancia de ofrecer alternativas más personalizadas a los pacientes: “La gastroplastia endoscópica se practica hace años en otros países, pero es bastante reciente en Argentina. Nuestro centro es pionero en el país, donde la realizamos desde hace un mes y medio. Es un procedimiento muy útil para quienes tienen obesidad grado 1 o quienes recuperaron peso tras una cirugía bariátrica”.

La manga gástrica endoscópica se diferencia de otras cirugías bariátricas como el bypass gástrico o la manga gástrica convencional porque no implica incisiones ni cicatrices.

La doctora Paleari explica que se trata de un procedimiento ambulatorio, en la mayoría de los casos el paciente puede volver a su casa el mismo día y retomar sus actividades cotidianas en 48 a 72 horas, siempre y cuando su estado clínico lo permita, por supuesto.

“Es fundamental entender que la obesidad no es una elección. No es algo que se soluciona sólo con dejar de comer o hacer ejercicio. Hay factores genéticos, metabólicos y psicológicos que influyen en su desarrollo”, agrega la cirujana bariátrica.

¿En qué consiste la gastroplastia endoscópica?

En la gastroplastia endoscópica en manga, no se realizan cortes (Imagen Ilustrativa Infobae) En la gastroplastia endoscópica en manga, no se realizan cortes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es un procedimiento endoscópico a través del cual se introduce un tubo por el esófago hasta llegar al estómago, una vez allí se reduce el volumen gástrico a través de “una serie de puntos internos que disminuyen la capacidad del estómago”, señala Paleari. De esta manera, al comer el paciente siente saciedad más rápidamente y puede consumir porciones más pequeñas sin experimentar la sensación de hambre.

“La manga gástrica endoscópica es mucho menos invasiva que una cirugía”, subraya Paleari quien se perfeccionó en la técnica en la Universidad de San Diego, California. “No requiere la preparación tan extensa que sí implica una cirugía bariátrica y además no deja cicatrices”. El éxito de la gastroplastia endoscópica depende, sin embargo, de mucho más que solo el procedimiento en sí. “Esta técnica es una herramienta más para ayudar al paciente a perder peso, pero no es una cura para la obesidad”, advierte la doctora Paleari.

“Es fundamental que el paciente continúe con un seguimiento multidisciplinario, como realizamos en nuestro centro, con un equipo de nutricionistas, endocrinólogos, psicólogos, diabetólogos, y monitorear los cambios en el estilo de vida del paciente y en su alimentación”.

La cirujana plantea que si bien la manga gástrica endoscópica es una de las técnicas más recientes y novedosa que realiza junto con su equipo, son muchas las opciones terapéuticas que hoy están disponibles para abordar la obesidad, el sobrepeso y el síndrome metabólico según la historia clínica y los requerimientos de cada paciente: desde la terapia farmacológica, con las drogas orales e inyectables para adelgazar, o el balón degutible, una opción temporal que ayuda a reducir la ingesta de alimentos.

Y por supuesto, para casos de obesidad más avanzada, el centro también realiza cirugías bariátricas como la manga gástrica convencional y el bypass gástrico, procedimientos más invasivos que la gastroplastia endoscópica pero con resultados efectivos en la pérdida de peso a largo plazo para este personas con cuadros severos de obesidad.

La médica cirujana bariátrica Julieta Paleari y el doctor Ignacio Pardo, especialista en enfermedades cardiovasculares, dirigen el Centro Médico Paleari (CMP) La médica cirujana bariátrica Julieta Paleari y el doctor Ignacio Pardo, especialista en enfermedades cardiovasculares, dirigen el Centro Médico Paleari (CMP)

Según los expertos de la Clínica Mayo de Estados Unidos, al generar pérdida de peso, los beneficios para la salud del procedimiento de gastroplastia endoscópica en personas con obesidad y sobrepeso incluyen:

Enfermedad cardíaca y : contribuye a mejorar la hipertensión. reducir el riesgo de problemas cardiovasculares graves.

: contribuye a mejorar la hipertensión. reducir el riesgo de problemas cardiovasculares graves. Presión arterial alta : Contribuye a mejorar la hipertensión.

: Contribuye a mejorar la hipertensión. Niveles altos de colesterol : facilita la reducción de los niveles de colesterol.

: facilita la reducción de los niveles de colesterol. Dolor articular (osteoartritis) : al disminuir el peso, se reduce la presión en las articulaciones, aliviando el dolor.

: al disminuir el peso, se reduce la presión en las articulaciones, aliviando el dolor. Enfermedad del hígado graso no alcohólico : favorece la recuperación del hígado y previene complicaciones.

: favorece la recuperación del hígado y previene complicaciones. Apnea del sueño : mejora los síntomas de la apnea, una condición común en personas con obesidad.

: mejora los síntomas de la apnea, una condición común en personas con obesidad. Diabetes tipo 2: ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre y puede mejorar la condición.

Los especialistas de la Clínica Mayo señalan que la gastroplastia endoscópica se recomienda principalmente para personas con un índice de masa corporal (IMC) superior a 30 que no lograron perder peso con cambios en el estilo de vida, como la alimentación y el ejercicio. También está destinada para quienes no califican o no desean someterse a una cirugía bariátrica más invasiva. Sin embargo, el procedimiento no es adecuado para todos los casos de obesidad: las personas con hernia de hiato grande, gastritis o úlcera péptica no son candidatas para este tratamiento.

Además, quienes opten por esta técnica deben estar dispuestos a realizar cambios permanentes en su estilo de vida, lo que incluye seguimiento médico, dieta saludable, ejercicio y psicoterapia.

Los tratamientos para el sobrepeso y la obesidad no se «solucionan» con un procedimiento quirúrgico, necesitan un monitoreo multidisciplinario del paciente para el sostenimiento de cambio de hábitos (Getty) Los tratamientos para el sobrepeso y la obesidad no se «solucionan» con un procedimiento quirúrgico, necesitan un monitoreo multidisciplinario del paciente para el sostenimiento de cambio de hábitos (Getty)

Abordar la obesidad con enfoque multidisciplinario

El enfoque integral en el tratamiento de la obesidad y el síndrome metabólico es clave para el sostenimiento del descenso de peso. “En nuestra institución trabajamos con un equipo multidisciplinario. No ofrecemos soluciones mágicas -remarca Paleari- lo que brindamos son herramientas para que el paciente pueda revertir su exceso de peso y llevar un estilo de vida saludable a largo plazo”.

El doctor Ignacio Pardo, especialista en enfermedades cardiovasculares y codirector del Centro Médico Paleari (CMP), complementa la visión de la doctora Paleari al subrayar la importancia de abordar la obesidad como una enfermedad multifactorial.

“La obesidad está estrechamente ligada a complicaciones como la diabetes y las enfermedades arteriales y venosas “, indica Pardo, quien es jefe de Hemodinamia del Sanatorio Mater Dei y jefe de departamento de Cirugía Vascular y Flebologia del Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires.

“Como ejemplo, algunos de nuestros pacientes llegan al centro con problemas como várices, que muchas veces están relacionados con su exceso de peso. En estos casos, trabajamos en conjunto para decidir qué tratamiento priorizar, si la pérdida de peso o la cirugía cardiovascular”.

La obesidad, junto con el sobrepeso, es el factor de riesgo cardiovascular más común en pacientes que han sufrido un infarto de miocardio (Imagen Ilustrativa Infobae) La obesidad, junto con el sobrepeso, es el factor de riesgo cardiovascular más común en pacientes que han sufrido un infarto de miocardio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la obesidad en la salud cardiovascular

“El infarto y los problemas arteriales son complicaciones comunes en personas con diabetes y obesidad. Por eso es esencial tratar a estos pacientes de forma integral, no solo con un enfoque centrado en la pérdida de peso, sino también en la mejora de su salud cardiovascular“, explica el doctor Pardo.

De hecho, los médicos del centro coinciden en que muchos de los problemas de salud asociados con la obesidad podrían evitarse con un tratamiento adecuado. “Algunos pacientes llegan a nosotros solo con problemas arteriales, pero si tienen sobrepeso, muchas veces es fundamental que primero bajen de peso antes de someterse a una cirugía venosa o arterial”, suma Pardo. “El tratamiento es mucho más efectivo si se aborda de manera conjunta”.

A las técnicas más innovadoras para el descenso de peso, como el uso de cirugía robótica bariátrica, se le suman en la actualidad las herramientas de inteligencia artificial. Según el doctor Pardo, el objetivo es mantener un control más cercano del progreso de los pacientes después de sus procedimientos. “Estamos utilizando aplicaciones que envían recordatorios automáticos y permiten a los pacientes hacer consultas sobre su tratamiento. La idea es que, si la inteligencia artificial detecta que algo no está bien, el sistema puede alertar al médico de inmediato”.

“Obviamente, las aplicaciones de IA no reemplazan al médico, pero ayudan a mejorar la adherencia de los pacientes al tratamiento y a detectar problemas de manera temprana”, resume el especialista en enfermedades cardiovasculares.

“La obesidad es una epidemia en el mundo, y no podemos tratarla como si fuera una simple cuestión de estilo de vida. Es una enfermedad crónica que progresa con el tiempo si no se la trata adecuadamente”, concluye Paleari.