Liga Chaqueña For Ever se adueñó del clásico ante Sarmiento

For Ever fue una vez más el dueño del clásico. Fue efectivo y derrotó por 2 a 0 a Sarmiento en cancha de Estudiantes, en part8ido pendiente de la 20ª fecha que sirvió para completar el torneo Apertura de Primera “A” de la Liga Chaqueña de Fútbol.

Hubo una gran cantidad de hinchas del “negro” (sólo se permitió el ingreso del público local) que celebró la victoria en la cancha de Estudiantes. Ticiano Martínez y Alejandro “Pomelo” Aquino marcaron los goles para la “Tinchoneta” de Cabral.

El “Negro” viene de racha ante Sarmiento ya que el año pasado igualaron 0 a 0 en el Apertura en cancha de San Fernando; y en el Clausura ganó 1-0 en el “Centenario” con gol de Juan Carlos “Toti” Molina. Y el último clásico del 2022 también había sido para For Ever, que ganó 1-0 con tanto de Damián “Mudo” García en cancha del “Decano”. EL “Negro” no pierde en los “Mano a mano” ante su eterno rival desde abril de 2019 (1-0 para Sarmiento con gol de Alfredo Reyes en el “Gigante”).

El cotejo comenzó con intensidad, pero con muchísimas imprecisiones. For Ever tomó la iniciativa a partir de tener un poco más de tiempo la pelota, aunque no consiguió hilvanar una jugada progresiva en toda la primera etapa.

Por su parte, Sarmiento estaba parado para salir de contra, sin tener la suficiente velocidad para agarrar desprevenida a la defensa del local. Por momento, sus jugadores cometieron muchas faltas en mitad de cancha, lo que cortaba permanentemente el juego fluido. En definitiva, fue un primer tiempo bastante aburrido.

En el complemento mejoró levemente el panorama. Las áreas se poblaron un poco más, pero ambos equipos seguían descoordinados para llegar con claridad. La primera chance la tuvo Sarmiento, a los 24 minutos y en los pies de Domínguez, que remató fuerte ante Garcete, que le ganó el duelo.

Y apenas un ratito después, Aquino desbordó por derecha por primera vez en el encuentro, mandó el centro atrás y entrando por el medio ingresó Ticiano Martínez, que la mandó adentro sin problemas para poner el 1-0.

El reloj se hizo aliado del “Negro”, que jugó inteligentemente con la impaciencia del “Decano”, cada vez más nervioso por no poder llegar al arco. Pocos minutos después, otra vez Domínguez tuvo el gol, en una jugada calcada a la de For Ever, pero pifió el remate y la pelota fue despejada en la línea.

Ya en tiempo de descuento, un tiro libre cayó al área de For Ever y todo Sarmiento pidió penal por una mano bastante sospechosa de un defensor. En el rechazo, “Pomelo” Aquino tomó la pelota y corrió desde mitad de cancha en soledad para empujarla al gol que definió el pleito. En simultáneo, todo Sarmiento se le fue a la jueza Mariana Duré, que no cambió su decisión.

Gran festejo de For Ever, ante una numerosa multitud que copó el estadio de Estudiantes. Fue el último partido del torneo Apertura, así que ambos equipos ya pensarán cómo mejorar su performance en el Clausura. For Ever, claro, lo hará con una sonrisa en el rostro.

FOR EVER (2): Leonel Garcete; Franco Molina Gauto, Alan Duré, Joaquín Domínguez y Damián García; Tiago Chamorro, Ticiano Martínez, Héctor Zabala y Ricardo Maciel; Luciano Bruhn y Alejandro Aquino. DT: Martín Cabral.

SARMIENTO (0): Braian Aquino; Juan Solís, Ciro Araujo, Jonatan Alegre y Matías Ayala; Erick Mateo, Bruno Prieto, Diego Martínez y Bautista Escobar; Enzo Mambrín y Guillermo Dos Santos. DT: Fabián Enriquez.

Goles: 26ST Ticiano Martínez (FE); 51ST Alejandro Aquino (FE).

Cambios: en For Ever, ET Juan Rojas por Chamorro; 24ST Lucas Sauer por Maciel; 29ST Gonzalo Vega por Bruhn; 44ST Franco Tartarone por Zabala. En Sarmiento: 15ST Mariano Domínguez por Dos Santos; 15ST Daniel Meza por Martínez; 15ST Jonathan Vera por Mateo; 33ST Alan Álvarez por Araujo.

Árbitra: Mariana Duré. Asistentes: Diego Mitoire y Juan Gabriel Hernández. Cancha: Estudiantes (local For Ever). Tercera: For Ever 2- Sarmiento 3.