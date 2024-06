Primeramente, Johana Duarte se refirió a lo vivido este miércoles en las puertas del Congreso Nacional, señalando que ”fue una jornada muy triste no solo por la represión, sino porque creo que se perpetró casi la defunción de nuestro país ese día adentro en el Congreso, no por lo que se votó sino por cómo se votó. Digamos que volvimos a ver lo del 2001, de la ley Banelco; capaz que tendremos que llamar la ley UNESCO por el voto de la senadora Crexler. Que el mismo día que iba a hacer la votación sale el pliego de para que sea embajadora en una de las Embajadas más codiciadas”.

”Nosotros desde la UTEP, como de distintas centrales obreras de la CTA, Camioneros, Smata y las organizaciones políticas de izquierda, como las gremiales, asambleas vecinale, universitarias y la gente en general, dieron cita en la Plaza de los Dos Congresos”, agregó.

Explicando que, ”fue una movilización masiva, pacífica, y estuvimos desde las 9 de la mañana y era una era una fiesta de la gente que se congregó para exigirles a los senadores que no voten en contra del pueblo. Cuando hacíamos la lectura del documento que que se hizo en conjunto de todos los espacios políticos, gremiales y sindicales que estábamos en el lugar, ya antes de la lectura hubo una avanzada de la Prefectura por avenida Entre Ríos, donde reprimen a los diputados a diputados – y entre ellos estaba Juan Manuel Pedrini – con una violenta represión con los gases lacrimógeno”.

”Pero también reprimen de una manera feroz en ese momento a una organización vecinal de jubilados que estaban llegando al Congreso por la avenida Callao, y donde los prefectos que estaban actuando tenían armas de armas de fuego de plomo. Lo cual en movilizaciones de dispersión no debieran estar armados”, reveló la secretaria Adjunta de la organización social.

Represión y cacería

Consultada al respecto, Johana Duarte afirmó que, ”la primer violencia vino de parte de la Policía. Nosotros particularmente estábamos sobre la avenida Yrigoyen y Entre Ríos, y es cuando empieza a avanzarpor ese lado la Gendarmería y la Infantería. Es ahí donde después se quema el auto y la verdad que allí no había las organizaciones y estábamos una cuadra atrás casi a la altura de Virrey Ceballos. Estaba toda la motorizada de la Policía Federal, pero nadie se acercó cuando fueron por el auto”.

”Me ha tocado estar muchas veces en movilizaciones, pero es la primera vez que había un clima raro y había personas que no eran de las organizaciones, porque nos conocemos y sabemos quién es militante. Había muchas familias, que no se movilizan si saben que va a estar al lado de alguien que va a generar violencia”, detalló.

”En el momento en que empezó la cacería fue donde levantaron a los estudiantes universitarios. Hay una profesora de Historia de la UBA y hay videos que la muestran circulando pasando la calle, que la levantaron de una forma muy violenta. Como también todos los vendedores que estaban vendiendo alimentos; y hay una familia de un abuelo, su nieta y su hija, que estaban vendiendo empanadas a la altura de Sáenz Peña y Avenida de Mayo que fueron levantados. Todo eso tiene que ver con la situación del Gobierno de justificar el operativo desmedido y generar el relato de gravísimo de la acusación que ahora están haciendo a quienes fueron injustamente detenidos”, dijo la dirigente social.

Apuntando que, ”la misma Policía tiene las cámaras y tienen las imágenes que muestran la represión violenta contra quienes se habían manifestado cumpliendo un derecho constitucional. Porque en este país existe una Constitución que – por más que el Presidente y la ministra Bullrich quieran desconocer – que consagra un derecho constitucional como es a la protesta. Y eso es lo que intentan eludir fundamentalmente”.

Duarte no dejó de rechazar el proceder judicial que ahora busca la gestión de Milei. ”Todo esto de trasladar detenidos a las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz es con el objetivo de generar justamente una amedrentamiento y un disciplinamiento al pueblo; para que no se manifieste y no salga a rechazar leyes que van en contra de nuestros derechos. Sinceramente es muy triste la situación en la cual entra nuestro país a partir de esta normativa sin nuestras provincias, es muy criminal esta ley”.

Esta atentos al Congreso

”En lo que viene hay que tener mucho cuidado porque en Diputados pueden ratificar la primera norma porque es Cámara de origen y lo pueden ratificar. Los diputados van a tener dos opciones, o volver sobre el proyecto inicial o ir hacia el proyecto que fue aprobado en el Senado”, advirtió.

”Pero es muy preocupante, porque en las provincias viola derechos constitucionales, donde pone a disposición de la Nación la administración de sus recursos naturales. Van a pasar por encima de los derechos o de las facultades delegadas a las provincias y, si no están de acuerdo en un litigio entre el Estado nacional y las empresas, éstas pueden recurrir a tribunales internacionales violando totalmente las garantías constitucionales”, lamentó la referente social.

Retroceso ‘sin salida‘

Sin guardarse las críticas, uarte aseguró que, ”hay que blanquear también que este Gobierno no viene a generar ningún puesto de trabajo. Particularmente, en nuestro sector eliminó el Monotributo Social que deja más de 1 millón de trabajadores que no van a tener más el derecho de acceder a la obra social y al sistema de salud. Era un primer piso en la formalización de un sector que la verdad que existe hace mucho tiempo y que las normativas que existían iban en pos de su regularización”.

”Hoy hemos retrocedido casi 30 años en el caso de las mujeres y de las de la Economía Popular o de los trabajos de Cuidad. Elimina la última moratoria y por ende, 9 de cada 10 mujeres, no se van a poder jubilar nunca en su vida. Es muy estremecedor”, se quejó.

”Milei cuando llegó dijo que venía a terminar con la casta, pero fue el reflejo de que los poderes concentrados y del poder real en este país donde se negocia sobre los derechos a todos los argentinos. Lo de la senadora Crexler es gravísimo, como la posición del vecino ‘Camau’ Espínola, porque ya se empezó a conocer qué es lo que negoció éste a cambio del voto”, sentenció.

Indicando que, ”esto es un llamado de atención también a la política en general, del que llega a un cargo por un sector en representación. Porque cuando uno se postula de senador o diputado, hay un proyecto político que representa; si después no está de acuerdo, debiera dar un paso al costado porque no representa más ese espacio. Me parece que es muy grave y el pueblo – que en esto tiene mucha historia – le va a cobrar a cada uno de aquellos que han entregado nuestra soberanía y los derechos los trabajadores”.

También en el Chaco

”También repudiamos desde la UTEP la actuación de nuestras fuerzas provinciales, que fue desmedida ante una movilización pacífica con una concentración en la Plaza. Fue y es muy grave que la fuerza de seguridad provincial – incluso incumpliendo una normativa quees del Superior Tribunal de Chaco – donde rige un protocolo y que la Policía lo tiene que cumplir”, alertó.

Sosteniendo que, ”esto es muy grave y va en la línea de un Gobierno que necesita amedrentar, que necesita estigmatizar y disciplinar al pueblo para poder avanzar en cuanto a su modelo económico. Es como decía, una política para muy pocos argentinos”.

En cuanto a la distribución de la leche desde Nación a través de la Fundación Conin, cuestión que hoy está en el centro de la escena nacional, Duarte sostuvo la imperiosa necesidad de ejecutar este tipo de acciones a través de las redes comunitarias.

”Tuvimos un caso en Merlo, donde la Fundación Conin entregó una tanda de leche en polvo que lo que recibió la Iglesia Católica a través de los Curas en Opción por los Pobres. Ellos convocaron a todas las redes comunitarias como clubes de las organizaciones populares o de sociedades de fomento, de todo aquel que está en el territorio; y entre todos – en conjunto y de manera comunitaria y de manera solidaria – lograron que llegara todo eso a quienes más los necesitan.

”Hoy en Argentina necesitamos más de esas redes comunitarias, de esos lazos que están en el territorio sosteniendo una situación muy grave. Hay argentinos que no tienen garantizada la comida y ante esas situaciones nosotros vamos a seguir exigiendo, porque todavía falta que entreguen el restante de los alimentos la Justicia le exigió a la ministra Petovello”, insistió Johana Duarte.

”Hay que hacerlo de manera urgente, no se puede seguir dilatando la entrega de alimentos cuando hay personas y argentinos que no no tienen resuelto la comida”, recalcó.

Acciones con Juan Grabois

”Estuvimos con Juan el otro día, cuando nos acercamos a los depósitos en Villa Martelli y estuvimos también en Comodoro Py cuando fue la audiencia y también el día de la Plaza. Él estaba como un argentino más y sin ninguna seguridad que lo cubra. Puede caminar tranquilo por las calles de este país y eso no es poca cosa. Soy del Movimiento Evita y Grabois es del de Trabajadores Excluidos y confluimos las dos organizaciones en la UTEP que es el sindicato”, reveló Duarte.

”Desgraciadamente cada vez se agranda más el número de trabajadores de nuestro sector que son trabajadores informales, porque a partir de los despidos de los que estaban antes en un empleo formal, hoy pasan a engrosar las filas de la Economía Popular. Y no vemos ninguna política de anuncio de resolución de las urgencias por parte del Gobierno nacional y seguimos denunciando que no hay ejecución de las medidas alimentarias del exMinisterio de Desarrollo Social. No se están ejecutando”, disparó.

”No alcanza con la Tarjeta Alimentar, si alcanzara con la misma los funcionarios podrían vivir con ella durante un mes para ver si les resulta. Hoy en la urgencia en que está el pueblo se necesita que haya celeridad en la ejecución del Presupuesto, que tiene partidas asignadas para lo alimentario y que la comida llegue directamente a los comedores. Fundamentalmente es que este Gobierno deje de violentar la Constitución nacional”, reclamó.

Denuncia

”Seguramente en los próximos días estaremos impulsando una denuncia formal – ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos – por esta grave avanzada que hay sobre los derechos constitucionales – en conjunto con el CELS y otros organismos de DD.HH. Porque nosotros no queremos volver a historias muy oscuras de nuestro país, donde pensar distinto implicaba que te podía ir muy mal”, adelantó la secretaria de la UTEP.

”Esto no tiene que ver con la pertenencia política, tiene que ver con algunas máximas que hace mucho tiempo teníamos resueltas en este país. Que cualquier partido político cuando no está de acuerdo puede expresarse, puede manifestarse y puede reclamar pacíficamente, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años”, recalcó.

”No quiero que generaciones futuras tengan hipotecado el futuro por las decisiones de un Gobierno que solo busca beneficiar a un sector muy minoritario”, cerró.