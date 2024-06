A los 88, Luis Landriscina fue internado por problemas cardíacos y hay preocupación en su entorno

Luis Landriscina fue internado este jueves en la Fundación Favaloro. TN Show confirmó que llegó al centro médico por un malestar, que derivó en algunos exámenes cardíacos para descartar cualquier patología de gravedad. “Está bien. Es una pavada, gracias a Dios”, dijo su representante.

La noticia se había dado a conocer a través del periodista Fede Flowers y generó mucha preocupación entre aquellos fieles seguidores que disfrutaron de cada uno de sus papeles del humorista durante su extensa carrera en los medios.

“Último momento. Luis Landriscina ahora internado en la Clínica Favaloro. Su esposa Guadalupe Mancebo me lo confirmó: ‘En este momento le están haciendo y resolviendo estudios coronarios’”, fue el mensaje que difundió en las redes sociales. El año pasado, Landriscrina había manifestado su deseo de vivir varios años más y gozar del mejor estado posible. “Me estoy haciendo una serie de resonancias en la cabeza por problemas de mareos. Soy de los que quiere vivir un ratito más”, explicó. Tiempo atrás, en 2011, había alertado a todos con una afección gástrica. Lo internaron por diverticulitis y tardó en recuperarse.

Luis Landriscina tiene una extensa trayectoria en la TV, cine y teatro de la Argentina. (Foto: captura de eltrece)

Luis Landriscina reflexionó sobre su retiro y el éxito de sus videos en YouTube

En mayo de 2022, Luis Landriscrina visitó TN para participar del programa Una vuelta más, donde se refirió a sus inicios en el humor y reflexionó acerca de su vigencia a pesar de que se retiró de los escenarios hace casi dos décadas. “Me retiré el 3 de diciembre de 2005, en la cancha de Unión Progresista de mi ciudad. Temía que dijeran ‘no se retiró a tiempo’, pero después de mi retiro me siguieron llamando”, relató.

En ese sentido, el actor chaqueño valoró que muchos todavía insistan en contratarlo y aseguró que hay un único motivo por el que no se presenta ante el público: su esposa no está de acuerdo: “Me han propuesto hacer especiales, pero mi mujer no está de acuerdo. Si mi mujer no está de acuerdo, no me subo”. Por último, reveló que no se imaginaba que sus videos fueran furor en Youtube, y que sintió una gran sorpresa cuando vio las miles de reproducciones.