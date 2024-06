Jorge Lanata cuestionó a Javier Milei y se mostró preocupado por el futuro del país

El periodista Jorge Lanata y Javier Milei tuvieron un fuerte cruce de opiniones el mes pasado, luego de que el Presidente lo acusara de “recibir sobres” por criticar la supuesta participación del embajador israelí Eyal Sela una reunión del comité de crisis en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente. Este sábado, el conductor redobló la apuesta y, en medio de un análisis sobre la situación política y económica de la Argentina, cuestionó las medidas del primer mandatario, descartó la posibilidad de inversiones en pymes y aseguró que está “preocupado” por el futuro del país.

“Me preocupa cómo es el país que él piensa”, expresó, refiriéndose al Presidente, a quien también tildó de “fenómeno curioso”. “ Hoy hay 55% de pobres, pero a mi me da la sensación de que el país que sueña Milei es uno que capaz tiene 80% de pobres y un 20% de clase media-alta y media ”, consideró.

Así, en diálogo con el programa “El Corresponsal” conducido por Nelson Castro en la señal de TN, aseguró que “con las inversiones grandes no alcanza para reactivar la economía”, y destacó la importancia que tienen las inversiones en pymes para la microeconomía. “No creo que vaya a haber inversiones a corto y mediano plazo. Son muy difíciles y no sé si van a estar a lo largo del 2025″, adelantó.

La entrevista de Lanata con Nelson Castro. Captura

Además, apuntó contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), refiriéndose al pedido que realizó el organismo al gobierno libertario para que contemplen la protección de los sectores más pobres, ya que sobre ellos recae el mayor impacto de los ajustes económicos aplicados.

“Está todo tan raro que el FMI está preocupado por los vulnerables, una cosa nunca vista. El FMI se cagó en los más vulnerables durante décadas, y ahora está preocupado”, dijo.

Finalmente, habló sobre las reuniones del Presidente con empresarios tecnológicos como el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, o el director ejecutivo de Tesla Motors, Elon Musk. Sin embargo, cuestionó la poca claridad del Gobierno para informar los resultados “tangibles” de estos encuentros. “Nadie sabe a qué fue o qué conclusiones hubo. Que yo sepa, de los últimos presidentes es el único que hizo ese tipo de giras y está bueno que lo haya hecho. El problema es para qué, cómo, qué va a pasar con esto, y ahí no tenemos respuestas”, lamentó.

La Ley Bases y el rol de la oposición

En otro momento de la entrevista, Lanata se refirió al manejo de la Ley Bases impulsada por el Gobierno, y consideró como un “error de estrategia” el haber presentado un proyecto de ley con más de 500 normas dentro. “Podría haber elegido 30 o 40 y capaz se las aprobaban, o el trámite era más corto. Se metió en un barro del cual aún hoy no puede salir y lleva seis meses sin poder aprobarla”, afirmó.

Y agregó: “ Desde los capitales externos, el FMI inclusive, hay dudas respecto de la gobernabilidad y de si el Gobierno puede o no aprobar una ley . Todavía no lo demostraron y eso es una falencia grande a la hora de gobernar”.

Asimismo, apuntó contra los cambios en el gabinete mileísta, y afirmó que los funcionarios “renunciaron como nunca antes en ningún gobierno”. “La estrategia del gobierno de Milei fue errática a excepción de él mismo, que parece ser el único que sabe lo que quiere hacer”, dijo.

Por otro lado, se refirió al rol de la oposición, a la que responsabilizó por “hacer todo lo posible” para que el candidato de La Libertad Avanza (LLA) ganara en las elecciones de noviembre de 2023: “Milei arrasó con la oposición: PRO se desarticuló, Unión por la Patria (UP) y el peronismo se dividieron; no quedó nada”.

Mientras que clasificó a la dirigencia política de “brutos” y “gente no formada”, lamentó que el arco político del país esté conformado por “gente que no leyó mucho”. “Se nota cuando hablan: no vieron muchas películas, no leyeron, estuvieron siempre dentro de un ascensor discutiendo con un par más y viendo con qué parte se quedaban”, acusó y siguió: “No es gente que fue a Europa, a EE.UU., ni gente que tuvo becas o posgrados. Con suerte se recibieron en su carrera de grado y nada más. La falta de formación no te produce dudas, y si no hay dudas, no sabés a dónde estás yendo”.