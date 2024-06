Fondo de Incentivo Docente: Federación SITECH repudió su falta de tratamiento en el Congreso

Desde la Federación SITECH emitieron un comunicado luego de que no se debatiera en el Congreso el Fondo Incentivo Docente. «Como es de conocimiento público el día martes 04 de junio la Cámara de Diputados de la Nación no pudo restituir el incentivo docente debido que el bloque Radical y el PRO no prestaron Quórum para el tratamiento de dicho proyecto de Ley», inicia el escrito.

Además, resaltaron: «Debemos recordar que el incentivo docente se viene abonando hace más de 25 años por parte de Nación, que fue prorrogado por distintos gobiernos de diferentes signos partidarios y que significaba un aproximado del 10 % del sueldo del sector docente y que era el único compromiso que asumía el Gobierno Nacional respecto a los sueldos docentes de todo el país«.

Por otra parte, afirmaron que, «cuando el presidente Milei anunció que el ajuste lo iba a pagar la «casta política», dicha afirmación chocó con la idea de motosierra y licuadora, lo que significa concretamente que el ajuste lo pagarían los trabajadores, los jubilados y el pueblo en general, y no existe una sola acción que apunte a recortar los beneficios de la «casta política» como tampoco de los «Poderosos sistemas de Poder», lejos de eso, la casta política y el propio gabinete de Milei se recompusieron considerablemente sus sueldos, ganándole lejos la inflación».

En esta línea, se refirieron al Gobernador de la provincia: «Lejos ha quedado ese Zdero Diputado y candidato a gobernador que defendía a los docentes y que se presentaba en toda fiscalía que encontraba en su camino para presentar cautelares en contra de los descuentos por paro que realizaba el gobierno anterior, es más ni bien fue «el dueño» de la lapicera la recargó con tinta para redoblar lo que su antecesor había hecho y aplicó, sin siquiera sonrojarse, brutales descuentos a quienes durante su campaña decía defender».

«En este sentido, no es casual, nos es producto de una mala «jugada del destino» que la Ministra de Educación del Chaco no haya acompañado con su firma la solicitud que hicieron en conjunto Ministros de Educación de varias provincias para que se restituya el incentivo docente, sino por el contrario la ausencia de su firma responde directamente a la orden del Gobernador Leandro Zdero quien claramente bajó línea a su Ministra y a sus Diputados para que no prestaran quórum, esto es, para que no reclamen lo que legítimamente ha conquistado con luchas la docencia de todo el país, dejando una vez más al descubierto que el Gobernador del Chaco en sus visitas a «la Rosada» negoció, a espalda de los trabajadores de la educación, parte de su salario para alinearse a las «profecías del mesiánico» y para sostener el relato del déficit cero, que como todos sabemos es a costa del hambre del pueblo», continuaron.

Finalmente, cerraron: «Queda claro que el «pacto» que dice tener el Gobernador con la docencia no es más que una entelequia, una cáscara vacía puesto que a casi 6 (seis) meses de haber asumido «borró con el codo todo lo que escribió con la mano» al punto de ser el propio Leandro Zdero, quien paradójicamente se presentaba como el legendario justiciero espadachín con antifaz, el que dio la orden para de que sus Diputados y la Ministra no acompañen el legítimo pedido de restitución del incentivo docente, por lo que tal reza el juramento «que Dios, la patria -y en este particular-los docente se lo demanden»».