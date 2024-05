Emilia Attias reapareció superhot tras su separación del Turco Naim y generó impacto: “Volviste, mi amor”

Emilia Attias regresó a las redes sociales tras el escándalo por su separación del Turco Naim, con quien estuvo en pareja durante 20 años. Luego de un extenso posteo en el que habló del final de la relación, esperó 11 días e hizo un regreso triunfal con un video superhot que dio que hablar entre sus seguidores.

La actriz y modelo participó de una campaña para una marca de bikinis y bodysuits, y se mostró impactante. Lució prendas cavadas, engomadas, con diferentes estampados y posando sensual, desplegando esa belleza que siempre le halagaron en la TV y en las agencias. “Emi, volviste mi amor. Te extrañamos, diosa”, “Arruiname la vida Emilia”, “Qué mujer, por favor”, “Diosa sexy y hermosa”, “Qué mujer increíble”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Cansada de estar en el ojo del huracán por su distanciamiento del humorista, Attias intentó dar por terminado el tema días atrás, cuando fue increpada por una cámara del programa A la tarde (América). “Las cosas que a nosotros nos pasaron, van a quedar entre nosotros y sabemos cómo manejarlas. Públicamente, no fue una decisión nuestra. “Hicimos lo que pudimos con eso y hasta acá llegamos públicamente, no vamos a hablar ninguno de los dos”, sostuvo. Por último, negó haberle sido infiel al ex VideoMatch, a quien conoció durante una cámara oculta: “Chicos, no metan a Nicolás que no tiene nada que ver. No hay infidelidad, no hay terceras personas. Son cosas de la intimidad de las parejas”.

La modelo dejó a sus seguidores en shock.

Ventilaron la hiriente frase que Emilia Attias le repetía al Turco Naim

La separación de Emilia Attias y el Turco Naim sumó otro capítulo. Si bien el actor salió a dar la cara para aclarar que no había terceros en discordia y que se seguían queriendo pese a que optaron por continuar cada uno por su lado, Yanina Latorre ventiló que la actriz lo hostigaba en el plano económico.

Al aire de LAM (América), la panelista dio detalles de las discusiones maritales y la frase que la ex Casi Ángeles le repetía continuamente. “Otro de los problemas de ella con él sería la situación económica. Ella lo tiró abajo a él diciéndole que nunca llegaron a ser empresarios gastronómicos grosos y lo comparaba con otros tipos que tenían mucha guita”, aseguró.

Emilia Attias y el Turco Naim, distanciados luego de veinte años juntos. (Foto: Pronto)

También comentó que Attias estaba harta de que él estuviera todo el día en la casa: “Él se puso paranoico. Empezó a perseguirla y le encontró chats hot. Tengo un audio en el que él dice que se va a Ecuador antes de que salte el quilombo, porque no quería estar presente cuando a ella le pescaran con otro tipo porque está de joda”. Por último, sacó a la luz el pensamiento de Naim sobre esta elección de la madre de su hija: “Dijo que la entendía, que era joven y que tenía que vivir su vida”.