Cristina dijo que Milei está de gira artística y tiene funcionarios que no funcionan

Cristina Kirchner dijo que Milei «está de gira artística» en Estados Unidos mientras Argentina está «sin gas en el caño».

«Por no girar fondos a las contratistas que estaban ejecutando las obras de los compresores por alrededor de 40 millones de dólares, tuvieron que contratar buques por montos muy superiores. Hasta acá la idea no funcionó, pero además, cuando calcularon los buques que tenían que comprar, los funcionarios calcularon mal o no tuvieron previsión», dijo la ex presidenta.

En un mensaje en Twitter, Cristina acusó a Milei de dibujar el superávit. «En mi barrio le dicen trucho», chicaneó. «La dea de ¡superávit fiscal o muerte!, como todo dogma (excepto los de la Fé), está destinado al fracaso», dijo.

«No voy a hacer ningún comentario sobre la ausencia del Presidente en estos momentos tan complicados, por estar de gira artística en el país del norte. Ya lo habíamos caracterizado el 14 de febrero en nuestro documento ‘Argentina en su tercera crisis de deuda’: un showmaneconomista en la Rosada», dijo.

Cristina dijo que «al problema de los funcionarios que tampoco funcionan (porque no saben o no entienden)», se le suman ideas que no funcionan, que calificó como un «combo letal» a la hora de gobernar.