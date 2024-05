Alumnos de un colegio católico trucaron más de 400 fotos de compañeras y docentes, y las viralizaron desnudas

Un grupo de padres denunció que al menos tres alumnos de un colegio católico del barrio porteño de Colegiales trucaron más de 400 fotos de sus compañeras, exalumnas y docentes desnudas y las viralizaron en redes sociales.

El escandaloso episodio ocurrió en el Instituto Compañía de María, ubicado en Céspedes al 3100. Si bien el caso se dio a conocer en los últimos días, según pudo saber TN, las imágenes fueron realizadas en febrero y desde entonces circulan hasta en grupos de otros colegios de la zona.

Pero pese a ello, la polémica se desató cuando las fotos llegaron hace pocas semanas a las jóvenes implicadas. “Todo empezó en un grupo de chicos de 2° y 3° año que se juntaban a jugar a la Play. Usaban un programa que les daba un límite de fotos para editar, así que abrieron diferentes usuarios e hicieron más de 400 fotos de alumnas, exalumnas y profesoras”, precisó a TN la madre de una de las víctimas.

La mujer asegura que cuando los padres se acercaron al colegio para recibir respuesta de las autoridades, muchas contaban con pruebas, es decir, con las fotos que tenían la cara de las estudiantes y el cuerpo editado. “Otros fueron notificados por el colegio cuando los mismos chicos nombraron a las chicas”, detalló.

Las fotos se viralizaron desde hace meses y llegaron hasta a otros colegios de la zona. (Foto: Adobe Stock)

“Ellos mismos nos dijeron que son más de 400 fotos. Nosotros pudimos hacer la denuncia a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y el colegio hizo una presentación, pero dicen que no pueden hacer mucho más”, lamentó otra mamá y aseguró que teme por el bienestar de las jóvenes afectadas. Además, reclamó por la falta de respuestas de la escuela: “Ellos están desde el primer día como si nada hubiera pasado, hay dos que siguen yendo al colegio y otro que está con clases virtuales, pero que en cualquier momento va a volver. Estamos muy enojados”.

También, señaló que hasta ahora la única respuesta que recibieron al respecto fue que el Ministerio Público Tutelar debe decidir la sanción a los estudiantes que trucaron las fotos. “Mientras tanto siguen compartiendo las actividades con las chicas. Me siento desilusionada por la falta de acción para proteger a nuestras hijas cuando ellas siguen aguantando esto todos los días”, insistió.

Pero este accionar no solo afectó a las alumnas actuales del establecimiento, sino que también trucaron imágenes de jóvenes que ya egresaron y se encontraron con imágenes editadas de ellas mismas. Asimismo, la madre denunciante agregó que hay profesoras también afectadas. “Están completamente desnudas, sacaron las caras de las chicas y les aplicaron cuerpos desnudos y parecen muy reales”, sumó otra madre denunciante.

“Empezaron con esto en febrero y a mediados de abril, en dos meses, pudieron circular en cualquier lado”, lamentó la mujer y añadió: “El nene que habló, nombró a cinco alumnas en el acta que quedó firmada en el colegio, además de las que aparecen en fotos, pero también nombraron a otras que no están ahí”.

“Es un desastre lo que hicieron y da mucha bronca porque es una edad que recién empezaron a salir, a juntarse, y estos chicos arruinaron toda la confianza que podían tener en esto que se les venía ahora. Es muy triste la situación, no queremos llegar al punto de sacar a nuestras hijas del colegio y que ganen quienes hicieron las cosas mal, ellas están muy dolidas porque se sienten defraudadas por sus amigos”, dijeron las mujeres sobre la situación que atraviesan las adolescentes y aseguraron que las aterra pensar a dónde pueden llegar las imágenes. “Lo que están viviendo los chicos adentro del colegio es horrible, hay un ambiente espantoso, no queremos que este chico no vuelva al colegio”.

Actualmente, aseguran las madres, la única respuesta que recibieron de la institución fue que el caso no está en manos de ellos, sino de las autoridades de la Ciudad. “Algunos eran muy amigos, no entendés como pudieron dejar que esto pase así y no reaccionar, estamos muy impresionadas con todo, hasta con los que recibieron una foto y no hicieron nada. Es importante que los chicos vean que hay consecuencias porque si no se va a seguir replicando”, completaron.

TN se comunicó con el Instituto Compañía de María, pero las autoridades no quisieron brindar su testimonio al respecto y confirmaron que del caso se está ocupando el Ministerio Público Tutelar.