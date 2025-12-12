Connect with us

Michelle Notagay anticipa la temporada en Pinamar: “Recibo el 2026 diva, soltera y enfocada en mi universo femenino”

Desde las exclusivas instalaciones del Hotel Terrazas al Mar en Pinamar, la modelo y conductora Michelle Notagay protagonizó una producción fotográfica de alto impacto que marca el cierre de un año intenso y la bienvenida a un 2026 prometedor. Consolidada como imagen oficial del salón de belleza TUDEZEO, dirigido por el estilista Alvaro Oxoby, Notagay se muestra en su mejor versión: empoderada y dueña de sus tiempos.

Bajo la lente de Ale Ruspil, su fotógrafo de confianza y compañero de trayectoria, la conductora desplegó todo su carisma en una sesión que ella misma define como una “rebelión donde la tinta no pide permiso y solo fluye”. Esta declaración de principios no es casual; refleja el momento personal y profesional que atraviesa, priorizando su autonomía y su carrera en los medios.

“Estoy en la mía, disfrutando mi vida a pleno, soltera y feliz”, aseguró Notagay, despejando cualquier duda sobre su estado sentimental y poniendo el foco en lo que define como su “universo femenino”. La producción no solo adelantó las tendencias estéticas que se verán en la costa atlántica este verano, con el impecable estilismo de Oxoby, sino que sirvió de antesala para los proyectos que la modelo tiene en carpeta.

En el plano laboral, Michelle confirmó que se encuentra “cocinando éxitos” para su ciclo televisivo, MNTV (@mntvmichellenotagay). Según adelantó la conductora, el programa cerrará el año y arrancará el próximo ciclo con una serie de entrevistas exclusivas a artistas de renombre, buscando elevar la vara del contenido de espectáculos y lifestyle. “Su amor está aquí trabajando arduamente”, dedicó a sus seguidores, dejando en claro que su compromiso con la audiencia es el motor principal de su actualidad.

Con la costa atlántica como telón de fondo y una imagen renovada, Michelle Notagay se perfila como una de las figuras que dará que hablar en la temporada de verano 2026, combinando gestión, belleza y una actitud que celebra la libertad individual.

 

