Müller contó por qué ahora considera que Messi es el mejor futbolista de la historia por delante de Crisitano Ronaldo

El alemán, flamante refuerzo de los Vancouver Whitecaps, dio su punto de vista sobre quién es el GOAT del fútbol

La llegada de Thomas Müller a la MLS como refuerzo del Vancouver Whitecaps ha puesto nuevamente en agenda el clásico debate sobre la supremacía futbolística entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El mediocampista alemán, campeón del mundo en 2014 con su selección y figura del Bayern Munich durante más de una década, compartió su reflexión sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos y reconoció que su visión cambió con el paso de los años y ciertos logros decisivos.

Durante una entrevista concedida a la propia Major League Soccer (MLS), Müller recordó los numerosos cruces que disputó frente a ambos astros en las principales competiciones de Europa, ya sea en duelos vibrantes entre el Bayern y el Barcelona de Messi, o encuentros contra los equipos en los que actuó Cristiano Ronaldo. “Siempre tenemos esta discusión entre Cristiano y Messi, pero los dos son increíbles. Sí, pero Messi era un poco más, más elegante”, confesó el jugador, que comparte ahora liga con el capitán de Inter Miami.

El experimentado volante reconoció que durante la primera etapa de su carrera, su predilección por el delantero portugués era clara: “Creo que en mis primeros diez años como jugador profesional, siempre me decantaba por Cristiano si se planteaba el debate sobre quién era el mejor de todos los tiempos”, expresó Müller en la entrevista, dando cuenta de cómo lo impresionaban la potencia, el físico y la regularidad del goleador luso.

Sin embargo, la evolución de su perspectiva llegó con el paso del tiempo y una mayor valoración de la estética del juego. “Pero ahora soy un poco mayor, un poco más romántico. Y me decanto más por el estilo que solo por el rendimiento, la ética de trabajo, etc. Y después de que Messi ganara el Mundial con Argentina, me decanto por él”, explicó el alemán, argumentando cómo la conquista del Mundial de Qatar 2022 terminó de inclinar la balanza a favor de Lionel Messi en un duelo que dividió durante años al universo futbolero.

Müller profundizó en sus recuerdos y en la serie de enfrentamientos entre sus equipos y el astro argentino. La historia entre Bayern Munich y Barcelona en Champions League presenta varios capítulos impactantes, con victorias resonantes de los alemanes y algunas derrotas que marcaron su carrera. “Me fue bien en varias ocasiones, pero también sufrimos grandes derrotas contra el Barcelona. Para ser honesto, Messi para mí es el mejor futbolista que ha tenido este juego”, manifestó Müller al respecto, remarcando la admiración que le suscita el rosarino incluso después de algunos duelos muy recordados como la goleada 8-2 en Lisboa en 2020.

Pese a este recuerdo, el historial pone al teutón por encima, ya que ganó en siete de las 10 veces que se enfrentó a la Pulga, tanto a nivel clubes como selecciones. Entre las caídas más dolorosas para el rosarino aparece la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde los germanos ganaron 1 a 0 en la prórroga gracias a un tanto de Mario Götze.

Más allá del reconocimiento, el ex capitán del Bayern dejó espacio para la competitividad y el humor. Al cierre de su testimonio para la MLS, le dirigió un guiño a Messi de cara a un posible reencuentro en la liga estadounidense: “Así que te cazaré de nuevo”, lanzó Müller entre risas, en referencia a los próximos cruces entre Vancouver Whitecaps e Inter Miami, donde se encontrará con el argentino en los campos de la MLS.

Aunque no figura ningún encuentro oficial entre ambas instituciones en lo que resta de la temporada regular de la Major League Soccer, Inter Miami y Vancouver Whitecaps podrían verse las caras en los playoffs, ya que ambos estarían consiguiendo su pasaje a la siguiente ronda. Las Garzas figuran en el quinto lugar de la Conferencia Este, mientras que la franquicia canadiense ocupa el tercer lugar de la Conferencia Oeste. Los dirigidos por Javier Mascherano, además, clasificaron a las semifinales de la Leagues Cup (el 27 de agosto se enfrentarán a su clásico rival: Orlando City).