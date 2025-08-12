Vélez igualó 0-0 con Fortaleza en Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

El equipo de Guillermo Barros Schelotto logró un resultado positivo de cara a la revancha en Liniers

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores entre Fortaleza y Vélez Sarsfield terminó en empate sin goles en el estadio Governador Plácido Castelo de Brasil. El resultado mantiene igualadas las expectativas de ambos equipos para la definición de la serie, que se disputará la próxima semana en Buenos Aires. Fue un encuentro intenso, con pasajes de dominio alternado y escasa eficacia en la definición.

Vélez Sarsfield propuso una estrategia compacta en defensa desde el inicio. Durante los primeros minutos, el local buscó imponer presión en campo rival, pero el conjunto argentino, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, resistió con orden y logró responder con rapidez. La primera situación clara perteneció a Braian Romero, quien tras una jugada colectiva pudo quedar frente al arco y definió cruzado, aunque el remate fue desviado de forma notable por el arquero Helton Leite.

En la etapa inicial, otra intervención relevante surgió tras un córner a favor de Vélez. Emanuel Mammana ganó en el juego aéreo y remató de cabeza, pero el balón resultó demasiado suave y generó escaso peligro. En el cierre del primer tiempo, hubo réplica de Fortaleza a través de Breno Lopes, que remató al primer palo y encontró la respuesta del arquero Tomás Marchiori.

A lo largo de la segunda parte, el encuentro bajó su ritmo. El equipo argentino retrocedió metros y priorizó el despliegue defensivo, con la seguridad de Marchiori y el aporte de los volantes centrales. Una de las jugadas más importantes fue una salvada sobre la línea por parte de Elías Gómez, aunque la acción quedó invalidada por offside. En tanto, el zaguero Mammana fue reemplazado en el descanso en lugar de Aarón Quirós.

Lo cierto es que la actualidad de ambos equipos marcó el pulso del partido. Fortaleza, que no logra levantar cabeza en el Brasileirao, llegó a este duelo tras un ciclo de malos resultados y un reciente cambio de entrenador, ahora liderado por Renato Paiva. El equipo brasileño avanzó a esta instancia tras quedar segundo en el Grupo E. Por el lado de Vélez, la campaña local también refleja dificultades y una situación apremiante en la pelea por la permanencia, aunque el equipo fue primero en su grupo de Copa Libertadores y persigue la recuperación anímica con la apuesta internacional.

La igualdad dejó abierta la serie, que definirá al clasificado a cuartos de final en el estadio José Amalfitani el próximo martes 19. El vencedor de este mano a mano enfrentará en la próxima ronda al ganador del cruce entre Peñarol y Racing Club. El reglamento de la competencia establece que, si persiste la paridad en el resultado global, la serie se decidirá por penales. La expectativa ahora se traslada a Liniers, donde ambos disputarán la clasificación a la siguiente fase de la principal competición de clubes de Sudamérica.

Formaciones:

Fortaleza: L. Helton; Eros Mancuso, Benjamín Kuscevic, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Leandro Martínez, Lucca, Sasha; Marinho, Breno Lopes y Deyverson. DT: Renato Paiva.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Cluadio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Matías Pellegrini; y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estadio: Arena Castelao.

Árbitro: Derlis López (Paraguay).

VAR: Ulises Meireles (Paraguay)

TV: Fox Sports.