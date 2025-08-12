Stefano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente de River Plate

Al acto, llevado a cabo en el Parque Yrigoyen de San Martín, asistieron las 16 agrupaciones que conforman el oficialismo y más de mil militantes del club

Stefano Di Carlo, secretario general de River Plate, lanzó esta tarde su candidatura a Presidente en un acto al que asistieron las 16 agrupaciones que conforman el oficialismo para las elecciones que tendrán lugar en noviembre de este año. Lo acompañarán en la fórmula, como sus vicepresidentes, Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty.

En el Parque Yrigoyen del partido de San Martín y ante más de mil militantes de diferentes agrupaciones del club, Beto Alonso, ícono de la historia de River, que ya había participado del acto de cierre de campaña de Rodolfo D’Onofrio en 2013, presentó al candidato. Dijo que va a ser “un gran presidente” y sentenció: “Cuenta con mi total apoyo”.

Di Carlo, junto al Beto Alonso y Clara D'Onofrio

Di Carlo, que tuvo un rol fundamental durante las tres gestiones de este oficialismo, cuenta para su candidatura con el apoyo de Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito, actual presidente de la institución.

“Estoy convencido que después de estos 12 años de gestión, vendrán otros cuatro con Stefano Di Carlo, que no solamente tiene las características para ser presidente de River, sino un gran presidente de River”, había remarcado Brito cuando confirmó que sería el candidato del oficialismo, a principios de junio.

“Hemos preparado todo para que pueda apalancarse en todas las cosas buenas que hemos hecho en estos 12 años, y mejorar muchas otras. Creo que todavía tenemos muchísimas cosas para mejorar. Todavía en términos de los deportes recreativos como federados, hay una deuda en infraestructura que ya se abordó en gran parte. Pero hay mucho por hacer”, sumó.

Di Carlo, de 36 años, es un hijo dilecto de River, donde nació y creció. Es nieto del histórico dirigente millonario Osvaldo “Titi” Di Carlo, que falleció a su lado en un partido de Copa Libertadores, en junio de 2005.

Di Carlo, junto al trinomio de candidatos a vicepresidentes: Andrés Ballotta, Mariano Taratuty e Ignacio Villarroel

Ángel, el bisabuelo de Stefano, fue prosecretario durante la gestión de Antonio Liberti; mientras que su abuelo “Titi” fue vicepresidente del club y a la vez presidente del Consejo de Fútbol entre 1983 y 1989. Ese mismo año, incluso, fue presidente del club.

“Mi bisabuelo fue casi fundador del club, se incorporó pocos años después, fue secretario durante la gestión de Liberti y uno de los dirigentes que promovieron la mudanza para el progreso de River a un nuevo estadio, que hoy es el Monumental. Y, después su hijo, mi abuelo, tuvo el honor de ser presidente. Mi familia es profundamente riverplatense; eso también pesa”, evocó alguna vez.

Hace años que integra la Comisión Directiva. En las elecciones de 2017 se sumó como vocal titular. En 2018, tras el fallecimiento de Guillermo Cascio, asumió como vicepresidente 2° a los 29 años. Presidió el Departamento de Comunicación, Medios y Digital; estuvo a cargo del Área Educativa del club, fue legal de los tres niveles del Instituto River Plate y del Centro de Estudios Terciarios River Plate, y del Consejo Directivo del Instituto Universitario River Plate.

Las elecciones están previstas para principios de noviembre y encuentran a un River que continúa remodelando y ampliando sus instalaciones.

Di Carlo le habla al auditorio: estuvieron presentes 16 agrupaciones

“Estamos en un momento institucional muy lindo, que es el final de la obra del Más Monumental. Ajustando los últimos detalles. Hemos tenido cuatro años de una rentabilidad que está por encima de los 200 millones de dólares. Eso es algo impresionante, que yo ni soñé que podíamos lograr. Son los tres mejores balances de toda la historia de River. Te permiten un River en crecimiento, que es lo que todos tenemos que soñar”, planteó Brito hace una semana.

“River invirtió en obras aproximadamente 200 millones de dólares. Fue una obra (la remodelación del Monumental) que se inició hace cinco años y hemos mantenido ese nivel en la obra. En este preciso momento, estamos encarando las obras del predio de Cantillo. Se trata de seis canchas, tres de pasto sintético, que ya están en funcionamiento con todas las divisiones formativas. Otras tres son de pasto natural, una de las cuales tiene una capacidad de 1200 personas”, ilustró.