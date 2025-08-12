El insólito pedido de los hinchas de Racing a Rojo y los detalles sobre el conflicto con Boca y Estudiantes contados por su hermano

El defensor fue sorprendido por el reclamo de los fanáticos de la Academia, en su viaje a Uruguay para disputar los octavos de la Libertadores

La llegada de Marcos Rojo a Racing Club agitó las emociones en la previa de la llave de octavos de final de la Copa Libertadores, en medio de reacciones divididas y reclamos de la hinchada tras la controversial salida de Maximiliano Salas rumbo a River Plate. El defensor ex Boca Juniors recibió una recepción particular de los simpatizantes académicos en Uruguay: gestos de bienvenida mezclados con un pedido insólito, marcado por el resentimiento que dejó la reciente negociación por el delantero.

Durante el arribo de Rojo al país vecino, varios hinchas se acercaron para saludarlo y expresarle su apoyo, animados por la expectativa en torno a su incorporación para el próximo semestre. No obstante, la cobertura de TyC Sports registró la aparición entre la multitud de una sugerencia llamativa de algunos seguidores, dirigidas directamente al nuevo refuerzo: “Rompelo a Salas. Viniste para eso”. La frase, lanzada en tono de revancha, refleja el malestar que persiste entre los hinchas tras la partida de Salas, quien ejecutó su cláusula de salida por 8 millones de euros y luego publicó mensajes críticos hacia la dirigencia encabezada por Diego Milito en redes sociales.

A pesar de las expresiones efusivas, Marcos Rojo respondió al pedido con una sonrisa, sin convalidar el encargo. El zaguero se dedicó a saludar y agradecer a los simpatizantes, quienes lo reconocieron como uno de los defensores más experimentados del fútbol local, con paso destacado por Boca, el seleccionado argentino y trayectoria en Europa antes de sumarse al equipo dirigido por Gustavo Costas.

La tensión instalada por la operación de Salas también impactó en la relación del ex delantero con la hinchada. El traspaso activó un clima de desconfianza y una ola de mensajes en redes sociales, dado que el futbolista se despidió públicamente con palabras de reproche hacia la conducción de Racing y recibió likes de ex compañeros, que más tarde fueron retirados. El propio club millonario es un rival directo de la Academia en la competencia doméstica y a nivel internacional, lo que intensificó el descontento.

Dentro de este contexto, la contratación de Rojo aparece como uno de los refuerzos de jerarquía del ciclo de Costas, aunque el defensor todavía no podrá disputar partidos oficiales en el Torneo Clausura y su debut formal quedará para el próximo año. Mientras tanto, el plantel continúa su participación en la Copa Argentina y en la propia Libertadores, donde la presencia de Rojo se encuadra en el objetivo de mantenerse competitivo en los principales frentes.

Los ecos de la transferencia también alcanzaron a la familia de Rojo. Franco, hermano del jugador, habló sobre el desenlace de la novela que lo alejó de Boca Juniors y descartó malestar por la falta de contacto de Estudiantes de La Plata, club donde el defensor se formó y por el que la familia mantiene sentimientos divididos. “No me dolió que Estudiantes no lo llamara. Como hincha, era un buen refuerzo y me hubiese gustado. Y como hermano, también”, expresó Franco Rojo en diálogo con La Palabra Final.

El hermano del jugador explicó que la relación tensa con la hinchada de Estudiantes generó situaciones incómodas en partidos recientes y prefirió mantenerse al margen de las tribunas, pese a la expectativa de un posible regreso: “Si venía a Estudiantes, no iba a ir a la cancha a ver a Marcos”. También reconoció que habló públicamente más de lo necesario sobre la carrera de su hermano, lo que provocó reacciones adversas en el entorno pincharrata.

Desde que se confirmó la transferencia a Racing, Franco Rojo admitió que su familia priorizó la continuidad futbolística del defensor ex Boca. Sobre el manejo del ciclo reciente en el club de la Ribera, explicó que su vínculo era meramente familiar y logístico: “Yo estaba esperando que juegue. Su salida de Boca es un tema personal, y hablo poco con él sobre eso, aunque soy el que lo lleva a entrenar”.