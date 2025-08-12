Connect with us

CORRUPCION

Denuncian Silvia Fermani coordinaroa de ÑaChec por presunto uso indebido de vehículo oficial

Published

– Un vecino de esta ciudad manifestó su malestar contra la coordinadora local del programa Ñaquec, Silvia Fermani, señalando que la camioneta oficial asignada a dicha dependencia estaría siendo utilizada con fines ajenos a su función.


Según el testimonio del denunciante, el vehículo, que tendría como objetivo exclusivo el desarrollo de las actividades y operativos del programa, habría sido visto en reiteradas ocasiones en inmediaciones del casino de Villa Ángela, presuntamente trasladando a la funcionaria a dicho establecimiento.

El vecino manifestó su preocupación por lo que considera un uso inapropiado de bienes públicos, remarcando que el rodado es provisto con recursos del Estado para tareas específicas en el marco del programa Ñaquec.

 

 

DIARIO QHC

