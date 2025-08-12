Alexis Zárate logró la libertad condicional tras cinco años preso por abuso sexual: la primera aparición pública y su nuevo trabajo

El ex jugador de Independiente y Temperley, de 31 años, busca regresar a la actividad. En la cárcel, estudió abogacía y la faltan tres materias para recibirse. “Mi sueño es volver a jugar al fútbol y sé que puedo lograrlo”, declaró

El 16 de marzo de 2014, el futbolista de Independiente Martín Benítez y su novia Giuliana Peralta fueron a bailar a un boliche en Quilmes. De allí, junto a sus compañeros de equipo, Alexis Zárate y Nicolás Pérez, se fueron todos al departamento de Benítez en Wilde. La noche se transformaría en una pesadilla: según quedó probado en la Justicia, Zárate abusó de Peralta mientras ella dormía junto a su novio. Apenas se hizo la denuncia judicial, Independiente lo transfirió a Temperley. Y el proceso llegó a juicio en septiembre de 2017, cuando el Tribunal Oral Número 1 lo condenó a seis años y medio de prisión por abuso sexual con acceso carnal. Zárate apeló y mientras se sustanciaba ese recurso, se fue a jugar al FK Liepaja de Letonia, aunque al año debió regresar y volvió al Gasolero. Hasta que la Cámara de Casación le confirmó la pena y, el 3 de julio de 2020, Zárate ingresó al penal de Bahía Blanca para cumplir con su condena.

Cinco años después, la Justicia le otorgó la libertad condicional a la que se puede acceder cuando se cumplen los dos tercios de la reclusión, algo que ya estaba vigente desde noviembre de 2024. Cierto, habitualmente en los casos de abuso sexual los jueces no suelen conceder el beneficio, algo que sucedió en primera instancia, pero Zárate apeló otra vez a la Cámara que, en vista de los buenos antecedentes que tenía en el Servicio Penitenciario, revocó la decisión y así, el 3 de julio de este año, Zárate dejó para siempre la prisión. Entre las pautas de conducta que le impusieron hasta que se cumpla definitivamente la condena (lo que ocurrirá en 2027), debe cumplir con un taller de masculinidades del municipio de Lomas de Zamora y tiene una restricción perimetral de 500 metros para acercarse a quien fue su víctima de abuso.

La noticia pasó por debajo del radar hasta el domingo pasado, cuando Alexis Zárate fue a ver a Temperley contra Chacarita. Antes de decidirse a volver a la cancha, el futbolista consultó con su gente de confianza. Algunos le dijeron que se preparara para recibir todo tipo de situaciones. Pero, según cuenta la gente del club Celeste, no hubo ninguna muestra de desagrado. Todo lo contrario. Por eso accedió a hablar con el ciclo El show de Temperley. Infobae intentó ubicarlo para hacerle una nota, pero desde su entorno avisaron que por ahora estaba procesando todo lo ocurrido y que no iba a conceder entrevistas hasta nuevo aviso. Pero en la nota con el medio partidario sí dejó algunas definiciones sobre su vida pasada, presente y futura.

“Mi sueño es volver a jugar al fútbol y sé que puedo lograrlo. En prisión me entrenaba, quizá no es el lugar ideal, pero nunca dejé de hacer ejercicio y desde que salí estoy haciendo trabajos físicos y de coordinación en un club de Adrogué y en Paternal. Y el cuerpo tiene memoria. Tengo 31 años y creo que aún puedo jugar varias temporadas”, afirmó. Según pudo saber este medio, la idea es a corto plazo: el objetivo de Zárate es reinsertarse en algún club profesional desde enero próximo.

También ante el Show de Temperley contó algunas cuestiones de su vida en prisión. “Desde que entré supe que tenía que buscar cosas para ocuparme y mejorar y para eso nada mejor que estudiar. Gracias a un convenio del Servicio Penitenciario con la Universidad del Sur, pude hacer la carrera de abogacía, que ya la tengo casi terminada”. La gente que lo rodea le confirmó a Infobae que sólo le restan tres materias para recibirse. Y, ante la pregunta de cómo es la mirada ajena, respondió: “La finalidad de la pena es la adecuada reinserción social. Para eso es clave trabajar y estudiar. Sé que a muchos no les fue fácil reinsertarse apenas salieron, yo tuve la suerte de trabajar con mi suegro y reencontrarme con amigos y familia. Eso me brindó esta oportunidad”.

En realidad cuando habla de suegro es el padre de su novia. Zárate la conoció concurriendo a la Iglesia Evangélica Catedral de la Fe cuando volvió de Letonia y la relación continuó aún cuando él terminó en prisión. Al salir, se incorporó a la fábrica de pastas familiar, donde recibe proveedores y atiende la caja. Aunque espera que ése sea un trabajo transitorio porque a cualquier persona que se le cruza, le dice que quiere volver al fútbol. Cuando uno le pregunta a su entorno si podrá, la respuesta es terminante: “Hizo todo lo que tenía que hacer para volver. Estudió, trabajó en el penal, dio clases a compañeros de celda, se llevaba bien con todos los internos, hizo un tratamiento psicológico y el taller de masculinidades. No estuvo de ocio en la prisión. Por eso le otorgaron la libertad condicional. Ya pagó con la condena que le impuso la Justicia. Si esto no es suficiente para reinsertarse, que a todos los presos le den perpetua y se acabó”.

En ese proceso anda Zárate. En otro, seguramente, Giuliana Peralta, quien fuera su víctima aquella noche y que además denunció la revictimización que sufrió durante todo el trámite judicial. El día que se conoció que Zárate fue a prisión, ella mandó un mensaje contundente: “A partir de hoy intentaré sacarme esta mochila tan pesada que cargué todos estos años, para poder continuar con mi vida. Fueron años muy duros. Puse mi cuerpo y mi alma. Si bien muchas veces estuve a punto de caerme, estoy orgullosa de haber llegado hasta el final”. Y el final, ahora, según lo dispuesto judicialmente, parece haber llegado para todos.