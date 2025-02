Los días de mayor zozobra del “triángulo de hierro” y la tensión creciente con el PRO de Mauricio Macri

Javier Milei, su hermana Karina y Santiago Caputo en el centro de la escena. Optimismo por el resultado de la gira en Estados Unidos. Los entretelones del caso $LIBRA en el seno del Gobierno. La vinculación con Mauricio Novelli. El ataque de furia del ex presidente, y un dilema: ¿queda margen para un acuerdo?

Dicen que Karina Milei, señalada junto a su hermano como una de las responsables de la fallida promoción de $LIBRA, estalló de furia contra un sector de la prensa. También trascendió que Santiago Caputo, el principal asesor de Javier Milei, presentó la renuncia como un gesto de lealtad hacia el Presidente después de que se filtrara su llamativa interrupción en la entrevista con TN, y que el jefe de Estado rechazó rápidamente el ofrecimiento.

Fuentes oficiales aseguraron sin embargo que Milei sí se molestó por ese paso en falso, y que el “triángulo de hierro” que acaba de crujir por primera vez en sus tres vértices en simultáneo decidió que Caputo arrastraría públicamente la marca, para intentar salvarle la ropa al presidente por ese gaffe televisivo que se viralizó masivamente y que se vio reflejado negativamente en todas las encuestas. Hubo horas en las que el círculo rojo analizó seriamente si el sistema principal de toma de decisiones del Gobierno pasaría de ahora en más a convertirse en un “triángulo isósceles”, con dos lados de una longitud mucho mayores a la del tercero. En el momento en el que Caputo se subió a un avión, en la noche del jueves, para integrarse a la comitiva oficial liderada por los hermanos Milei en la cumbre de la CPAC, la triada del poder volvió a su normalidad. Confianza ciega.

El principal asesor del Presidente ya había realizado un viaje fugaz a los Estados Unidos durante el verano, y tenía planeado estar en la cumbre conservadora con anticipación, pero su participación de este fin de semana en la capital norteamericana abrió suspicacias en torno al motivo de esa gira. ¿Pudo haber tenido que ver con alguna cuestión vinculada a un posible efecto judicial en ese país por la operatoria con $LIBRA? Cerca del asesor lo descartaron. Infobae supo, de todos modos, que al menos un estudio jurídico con mucho lobby en la capital norteamericana habría mostrado cierto interés en asesorar al gobierno argentino si así lo requiriera. Primero se especuló en que Mariano Cúneo Libarona tomaría la defensa personal del jefe de Estado en los tribunales locales, pero la versión quedó rápidamente descartada. El viernes, el fiscal Eduardo Taiano resolvió las primeras medidas de prueba. ¿Podría haber estado el rumor asociado a la vigencia del ministro en el gabinete, en duda desde hace meses? El funcionario aterrizó en Buenos Aires, proveniente de Roma, mientras Milei desembarcaba en Washington.

Cúneo Libarona es el ministro, pero en ese rubro hay otros funcionarios y operadores que tallan con igual o mayor intensidad. Es un rubro que sigue con especial interés Santiago Caputo. Trasciende que, cerca suyo, tienen una relación muy fluida, por ejemplo, con Daniel Rubinovich, el abogado de Mauricio Novelli, el trader financiero que junto a Manuel Terrones Godoy organizó en octubre pasado el evento Tech Forum en el que el presidente conoció a Hayden Davis, uno de los creadores del token de la polémica. Novelli ya conocía a Karina Milei, también al presidente, y según fuentes del sector habría comercializado en ese congreso tecnológico una serie de “meet and greet” para conocer a Milei por una suma cercana a los 50.000 dólares.

Milei y Mauricio Novelli Milei y Mauricio Novelli

Una vez desatada la polémica, Novelli siguió en comunicación con la secretaria General de la Presidencia. Incluso también con Davis, resguardado presuntamente en Dallas, aunque le sugirieron después cortar ese vínculo. El creador de Tech Forum siguió con atención la entrevista del lunes del presidente con TN. Horas antes, estuvo con un ataque de nervios que incluyó llantos. Su abogado ya está listo para presentarse en la Justicia.

Más allá de la investigación judicial, el “triángulo de hierro” nunca estuvo tan en la mira, de manera tan negativa. La trama $LIBRA le propinó su peor crisis. La praxis de esa triada nunca había sido tan cuestionada. El sistema de toma de decisiones ideado por el Presidente junto a su hermana y su consultor preferido quedó expuesto por su precariedad en algunos procedimientos, a pesar de que, hasta ahora, le trajo buenos resultados. Caputo, que controla la SIDE, la UIF, la ex AFIP, Justicia, la comunicación oficial y buena parte de la gestión, con excepción de Economía, Seguridad y Capital Humano, quedó expuesto por un error de principiante. Tal vez, por exceso de confianza. “Habrá aprendido la elección, fue falta de criterio, nadie es super poderoso”, dijo por radio Guillermo Francos. ¿Eso también estaba acordado, como las primeras expresiones de Manuel Adorni frente a Antonio Laje?

En Casa Rosada llamaron la atención los dichos del jefe de Gabinete, que hace tiempo está dedicado a cuestiones casi protocolares, porque el affaire $LIBRA volvió a reavivar viejos fantasmas y conocidas internas. En particular, la tensión que acumularon en todo este tiempo los Menem, con “Lule” a la cabeza, con el sector de Caputo.

Más allá de esos roces internos y de la crisis, y de los trascendidos posteriores, no aparecen de todos modos demasiados indicios que indiquen que vayan a producirse cambios de magnitud en el estilo presidencial. Milei viajó a Estados Unidos con sus dos principales colaboradores, por primera vez cuestionados casi de manera unánime. Peor aún: con pedidos de interpelación a su hermana, su talón de Aquiles. El Presidente procuraba regresar en estas horas de la capital norteamericana con una agenda algo más benévola, en vísperas de la inauguración de las sesiones ordinarias del próximo sábado, una oportunidad ideal para la oposición para volver a agitar la polémica por las criptomonedas. Se espera, en ese sentido, algún golpe de efecto de Milei para intentar dar vuelta de página y volver a encarrilar la agenda pública.

La reunión de poco más de 10 minutos de este sábado del presidente con Donald Trump, después de casi media docena de elogios del republicano al argentino en el discurso de la CPAC, en Maryland, trajo en ese sentido una bocanada de aire fresco en la comitiva nacional. “Terminamos bien la semana. Recuperamos la iniciativa, el jueves metimos varias leyes”, subrayó un integrante del staff presidencial. “Se habló mucho del impacto internacional del tema $LIBRA: no pasó nada, y el respaldo de Trump es total”, agregó. El gobierno había trabajado previo al viaje con las autoridades de la CPAC para concertar la foto con el líder republicano. El canciller Gerardo Werthein también colaboró. Cuando el jefe de Estado aterrizó en Estados Unidos, la reunión bilateral informal en un reservado del hotel Gaylord estaba casi confirmada. Pero evitaron filtrar la información, por las dudas. Una vez concretada la cumbre, el regocijo fue total. Caputo, el consultor, escoltó a Milei en la puerta de entrada del salón en el que se encontró con Trump.

En uno de los sondeos recientes, el de Opina Argentina, llamó atención en ese contexto un dato particular: el Presidente tuvo algo más de apoyo de los votantes que se inclinaron por Juntos por el Cambio, es decir el PRO, en el 2023 que en los de La Libertad Avanza. “¿Considera que el presidente cometió un delito?”, preguntó la consultora de Facundo Nejamkis. Los votantes de LLA contestaron afirmativamente en un 14%, mientras que los de JXC lo hicieron en torno a un 8%. Las primeras explicaciones podrían tener que ver con existe un elector mucho más nativo digital entre los libertarios que en el votante tradicional del PRO o JXC.

Mauricio Macri con jóvenes sub 40 del PRO Mauricio Macri con jóvenes sub 40 del PRO

Lo cierto es que la crisis por $LIBRA coincidió con un nuevo enfrentamiento entre el gobierno y el PRO de Mauricio Macri, que arrojó ahora una novedad inquietante: el ex presidente apuntó públicamente contra el consultor Caputo, a quien acusó de estar “detrás” de una “comisión trucha que se armó para la (licitación) de la Hidrovía”. Nunca le había hecho un reproche de esas características en público.

Horas antes, en un cruce en redes en el que el diputado Martín Tetaz le marcó al usuario @MileiEmperador que le dedicaba muchas más críticas al jefe del PRO que a Cristina Kirchner, desde esa cuenta que se le adjudica al consultor principal del gobierno se respondió: “Ni empecé”.

Macri estalló de furia cuando le pasaron la grabación en la que Iñaki Arreseygor, el director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que se referencia en Caputo y parte de su familia, acusaba a “equipos técnicos” vinculados en teoría al ex presidente y al ex ministro Guillermo Dietrich de montar “una operación sin precedentes y orquestada” para vaciar la licitación por el negocio de la Hidrovía Paraguay-Paraná. El ex jefe de Estado enfureció porque si bien había lanzados nuevos reproches al “entorno” presidencial, las acusaciones del funcionario en comisión en Diputados se dieron en simultáneo a que en el Senado el PRO aportara por enésima vez sus votos, esta vez para hacer caer la creación de una comisión investigadora del caso $LIBRA.

Un sistema de toma de decisiones basado en una lógica temeraria.

“Tengo que decir, y no es a favor de Mauricio, que son unas bestias: ¿El mismo día que le estás salvando el culo en el Senado va uno a hablar para putearlo? En algo tiene razón en calentarse”, resaltó un altísimo dirigente del PRO que no es precisamente de los más macristas.

“Le preguntaría al presidente Javier Milei de dónde caen todos esos elogios a mi persona y a nuestro Gobierno, del PRO, si todo el tiempo lo único que recibimos son destratos, descalificaciones, falta de respeto al partido a algunos dirigentes, ahora incluyendo a mí también”, se descargó Macri en Arrecifes, previo paso por Capitán Sarmiento, en suelo bonaerense, donde coincidió llamativamente por un rato con Sebastián Pareja, el armador de ese territorio de LLA que se fue a fotografiar con la intendenta local, el último pase del PRO a La Libertad Avanza.

Macri está muy molesto. Siente, como dicen los adolescentes, que lo “boludean”, y que hay un doble juego entre lo que dice Milei en torno a una alianza electoral y lo que ejecutan sus dos principales asesores. En su entorno aún señalan que quiere un “acuerdo digno” con el gobierno. ¿A qué se refiere?

Macri no habla con Milei desde el día de su cumpleaños, el último 8 de febrero. Con su hermana nunca volvió a intentarlo después de la única reunión que mantuvieron con La Libertad Avanza ya en el gobierno, a fin del verano pasado, de la que también participó entonces Nicolás Posse. Con Caputo, el tercer integrante del triángulo, el nivel de tensión fue in crescendo, y si el consultor lo frecuentó en varias oportunidades fue por pedido expreso del presidente. El último mensajero entre ellos, a fines del año pasado, fue Facundo Calegari, un consultor que conoce a Caputo hace rato, que es amigo de Martín Yeza y que asesora a veces al jefe del PRO. No hubo más emisarios después de ese intento.

“Caputo se junta con Macri: Javier le dice que busque un acuerdo y Karina que lo rompa, es muy difícil”, describió un histórico dirigente libertario.

El ex presidente tiene la paciencia colmada. “No hay retorno a menos que pase algo raro”, describió un colaborador. En el encuentro de esta semana con dirigentes y funcionarios sub-50 del partido, en la quinta de San Isidro del ex ministro Jorge Triaca -está a cargo del armado en la zona de Cuyo-, Macri dejó en claro que la posibilidad de acordar es complicada. De la cumbre participó Santiago Siri, “Santi”, como Caputo, que dos semanas atrás tuvo un zoom con el divulgador tecnológico Joan Cwaik, su amigo Yeza y el ex jefe de Estado. Por esa foto, Siri, muy activo públicamente en torno a la fallida promoción cripto de Milei, fue duramente criticado por el consultor del gobierno. El especialista no se quedó atrás con la respuesta.

El acuerdo LLA-PRO había sido un pedido de algunos referentes de la provincia de Buenos Aires, encabezados por Diego Santilli y Guillermo Montenegro, en la reunión que mantuvieron el pasado lunes en la capital, en la sede de Balcarce, a metros de Casa Rosada. Jorge Macri, que fue uno de los jefes del PRO provincial, merodeó la zona. Al jefe de Gobierno ahora le preocupa la casa matriz, y su suerte en la elección del próximo 18 de mayo: puede ser determinante para el futuro del partido en el distrito insignia que catapultó a su primo a la Presidencia.

Mauricio Macri Mauricio Macri

En territorio porteño hay un tufillo raro. La suspensión de las PASO dio paso casi al inicio informal de la campaña. La disputa feroz entre entre la Casa Rosada y Uspallata puede terminar por dinamitar definitivamente el vínculo con los Macri. El ex presidente prometió referirse esta semana “al señor Santiago Caputo”, aunque la capital es un distrito en el que talla principalmente la hermana del presidente. Si se confirman algunas versiones muy inquietantes que se propagaron con fuerza en las últimas semanas, la campaña en la casa matriz podría tener un desenlace impredecible.

Por ahora, la tensión está concentrada en los dichos del jefe del PRO por la hidrovía. La información recabada da cuenta de que, hace varios meses, Cristian Ritondo se reunió con Caputo con una serie de pedidos de parte de Macri. Uno de ellos habría estado vinculado con la gestión en torno a esa licitación. El jefe del bloque del PRO en Diputados mantiene un complejo equilibrio entre el consultor y el ex presidente. El viernes, cuando Macri habló con dureza sobre el asesor presidencial después de una recorrida por otros distritos controlados por referentes vinculados al diputado, Ritondo ya no estaba con él. Arrastraba algunos problemas estomacales, y por el calor se fue antes de que terminaran las actividades. No escuchó los dichos más duros del jefe partidario.