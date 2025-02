“Me aferré a la idea de luchar”: el durísimo relato de Kaká sobre su matrimonio

Kaká y Caroline Celico se casaron un 23 de diciembre de 2005 en San Pablo, la ciudad natal de ambos. Sin embargo en 2015 anunciaron su separación a través de un comunicado. Unos meses después, el exjugador brasileño confiesa todo lo que hizo para salvar su matrimonio.

“Yo estaba casado y mi esposa en ese momento decidió que ya no quería más estar casada. Me dijo: ‘No estoy feliz y atribuyo mi infelicidad al matrimonio’. Yo estaba fuera, vivía en Estados Unidos (jugaba para Orlando) y ella pidió volver a Brasil, sus palabras fueron: ‘Quiero volver a Brasil, quiero vivir ahí y ya no quiero estar casada’” comenzó relatando. En ese entonces, él jugaba en Orlando y mantenían una relación a distancia.

Kaká y Caroline Celico se conocieron en 2002. (Foto X/@passadadboleiro)

En la misma línea reveló que intentó salvar su relación antes de que sea definitivo su distanciamiento. “Leí un libro de 40 días que se llama ‘Prova de Fogo’, este libro es genial y para cualquiera que tenga problemas de matrimonio lo recomiendo. Hice todo para que el divorcio no ocurriera, porque ahí es donde entra el conflicto del cristiano, porque nos enseñan que el cristiano no se casa para luego divorciarse. Así que dije: ‘Lucharé tanto como tenga fuerzas para luchar’, me aferré a esa idea”.

Sin embargo, a pesar de las distintas formas en las que trató de cambiar el destino, a finales de 2015 terminaron la relación. “Ella insistió y dijo: ‘Yo no quiero más, simplemente no quiero’. Volvió a Brasil, firmó los papeles del divorcio y punto final. Aquí termina la historia con dos hijos maravillosos como lo son Luca e Isabela. Me quedo un año soltero, tratando de asimilar la situación y digiriendo como cristiano, hablando con los pastores, porque la biblia te dice que no te divorcies y yo estaba ahí divorciándome. Pero entendí, que si eres cristiano y buscas al señor y quieres seguir, vale, si tu cónyuge no quiere, dices amén vete en paz. No debes forzar las cosas, no puedes obligar a nadie a quedarse contigo” concluyó el relato el exmediocampista.

¿Cómo anunciaron la separación?

“Después de casi nueve años de matrimonio, hemos decidido separarnos de mutuo acuerdo. Tenemos dos hijos, a quienes queremos mucho. A pesar de la importancia que cada uno tiene en la vida del otro, mantenemos respeto, gratitud y admiración mutuos. Pedimos que se respete nuestra privacidad en este momento de grandes cambios” expresaron en el mensaje. El divorcio dejó sorprendido a más de uno, ya que la pareja nunca había mostrado tener problemas.

El motivo por el que Caroline Celico dejó a Kaká

Caroline Celico reveló cuál fue la razón por la que tomó la decisión de divorciarse. Según sus declaraciones, el principal problema radicaba en la sensación de que Kaká era “demasiado perfecto” para ella. “Nunca me traicionó, siempre me trató muy bien. Me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz porque algo faltaba”.

Las vidas de Caroline Celico y Kaká tras el divorcio

Después de su divorcio, tanto Kaká como Caroline encontraron nuevas parejas y construyeron nuevas vidas. El ex futbolista inició en 2016 una relación con Carol Dias, una modelo brasileña. Tres años después, se casaron y formaron una familia con dos hijas: Sarah, nacida en 2020, y Esther, en 2022. Por su parte, Caroline contrajo matrimonio con el empresario Eduardo Scarpa, con quien ahora espera su tercer hijo.