Dalma contó por qué nunca se reunieron los cinco hermanos Maradona mientras el Diez vivía

La actriz habló en Bondi Live sobre la relación con su hermanos, la acusación de ser “las malas” y explicó por qué su madre demoró en pedirle el divorcio a su papá

Pocos matrimonios fueron tan mediáticos y populares en nuestro país y en el mundo como el de Diego Maradona y Claudia Villafañe. A cuatro de la muerte del ídolo del fútbol, Dalma Maradona se refirió en el ciclo de streaming de Ángel de Brito, en el que participa como columnista, al matrimonio de sus padres y su divorcio.

“Se lo habrás dicho un millón de veces. Pero por qué tu mamá nunca quiso hablar y contar todas las cosas que vivió”, indagó el conductor. En ese momento, recordó el escándalo que rodeó Maradona: Sueño bendito, la serie biográfica del Diez que generó malestar tanto en Claudia como en sus hijas.

“En la serie le ofrecieron hacer algo contando su versión y tampoco quiere porque dice que hay cosas que ella vivió y que no tiene nada que contar. Y siente que la gente no tiene por qué saberlas tampoco. Mil veces se lo reproché. ‘¿Por qué no se separaste? ¿Por qué no te fuiste a la mierda a la primera?‘“, afirmó la actriz, sobre cómo le recriminó a su madre su actitud.

Dalma Maradona se refirió a la relación de Claudia Villafañe con Diego Dalma Maradona se refirió a la relación de Claudia Villafañe con Diego

“Ella en ese momento sintió que lo tenía que acompañar porque muchas veces no estaba bien. Igual fue lo mismo sin estar en pareja. Ella estuvo ahí como sosteniendo”, expresó, mientras se diferenciaba de la postura que tomó su madre en aquellos años. “Yo misma se lo digo. A la primera, ¿sabés a dónde lo mando? Sea Maradona, sea quién sea, no importa. Ella dice ‘no tiene que ver con que sea Maradona, para mí no tiene nada que ver con eso, yo lo conocí cuando tenía 14 años», compartió.

“Yo quiero que haga su serie”, señaló con humor Dalma, mientras destacó el rol de la ganadora de Masterchef en su familia. “La gente dice ‘de su familia se sabe todo’. Te juro que no. A mí eso no me parece mal”, aseveró. “Yo pienso muy distinto a mi mamá. Lo que a veces le agradecí, hoy se lo critico”, señaló.

Dalma también se refirió a sus hermanos y las acusaciones que recibió su madre de ser la responsable de que Diego no se reúna con sus otros hijos, como Jana Maradona, Diego Junior y Dieguito Fernando. “A mí me da mucha risa cuando dicen ‘ustedes no quisieron cumplirle el deseo…’. ¡No era su deseo! Si no lo hubiera hecho, lo hubiera planteado. Por eso yo me saco», se sinceró.

Diego Jr., Jana, Dieguito Fernando, Gianinna y Dalma recién se juntaron cuando Maradona estaba muerto, invitados a la muestra «Diego Vive» Diego Jr., Jana, Dieguito Fernando, Gianinna y Dalma recién se juntaron cuando Maradona estaba muerto, invitados a la muestra «Diego Vive»

“Él rezaba para que no se diera. Porque él le decía a cada uno una cosa distinta porque sino no le cerraba el discurso. Por eso cuando dicen que nosotras somos las malas… Te juro que no. Me podría haber dicho mil veces para que eso suceda y nunca pasó. Era más un deseo de la gente de verlo, como algo de color. Nunca me la planteó. Nunca. No hubo ni una charla, a mí no me pasó”, contó.

“Jana dice ‘porque tu mamá…’. Y mi mamá no hacía nada. Tenía que ver con lo que él le dijo, por eso andá a saber todo. Yo sé perfecto quién es mi mamá y esa es mi tranquilidad absoluta”, señaló. “Ellos tienen la visión de mi mamá que no es la real”

“Hay algo de mi mamá que les molesta porque ella fue, y no quiero decir la ‘pareja oficial’, pero fue con quien decidió mi papá formar una familia. Con quien tuvo la decisión de formar una familia y no es la culpa de mi mamá, ni la nuestra”, afirmó la actriz en el ciclo de streaming, mientras contaba cómo era su vínculo con el Diez. “Yo siempre fui recrítica con mi papá desde muy chica”, manifestó.

Una foto del recuerdo de Claudia Villafañe con Diego Maradona y sus hijas, Dalma y Gianinna Una foto del recuerdo de Claudia Villafañe con Diego Maradona y sus hijas, Dalma y Gianinna

Ángel de Brito, en ese momento, intervino: “Ahora que lo ves a tu papá de adulta, porque ya no sos la hijita, la nena. ¿Lo ves de otra manera? Vos fuiste mamá, formaste una pareja y sabés lo que implica tener una familia y vivir bien. Sabés lo que significa ser ‘normal’. Pero vos también entendés que tu papá dejó a parejas en el camino y a otros hijos por ahí“.

”Ni hablar. Se lo he dicho en vida. ‘Gracias a vos sé lo que quiero para mí familia y lo que no quiero», manifestó. “¿Y qué te decía ahí?“, indagó el conductor. “Nada. Qué me va a decir. No fingía demencia, pero me decía ‘yo te entiendo’. Tenía autocrítica. Conmigo, siempre. De hecho, todo lo que yo pensaba se lo decía. ¿Qué iba a hacer? ¿Se iba a enojar? ¿Me iba a dejar de hablar?“, aseguró.

“Muchas veces fue muy despectivo hablando de sus hijos”, mencionó De Brito. “Ni hablar. Por eso, entre comillas, puedo llegar a entender las cosas que a ellos les pasa con nosotras. Conociéndolo a él un poco, sabés que él hacía lo que quería. De hecho, cuando fue lo de Junior mi mamá mil veces dijo ‘si es tu hijo, me parece que tiene que conocer a las chicas’. Y él era ‘no, no, no’. Esa fue mi mamá”, concluyó.