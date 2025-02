Estelita Ventura destrozó a Jorge Rial y lo acusó de cometer un particular error con su hija, Morena Rial

Estelita Ventura opinó de la dramática situación que atraviesa Morena Rial y no dudó en responsabilizar a su padre. En una entrevista, aseguró que Jorge Rial no la crió de la mejor manera y hasta se animó a remarcarle el particular error que cometió y por el que hoy la joven se encuentra detenida en una comisaría de San Isidro.

“Yo escuché que Jorge dijo que crió a sus hijas de la misma manera, pero lo que pasa es que ellas no piensan igual. Vos tenés que ir para el lado que va cada uno de tus hijos y tenés que estar ahí, presente. No hubo esa presencia y siempre presencié eso. Morena creció sola y con beneficios que no estuvo bueno que se los den. Nunca le enseñó a trabajar y que las cosas tenés que ganártelas. Nunca le enseñó a madurar como mujer”, disparó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

La ex de Luis Ventura, que compartió muchos momentos con el periodista y Silvia D’Auro, sostuvo que el exconductor de Intrusos (América) siempre quiere dar pena. “¿Dónde estabas como papá? ¿No estabas para guiarla? Dale trabajo con vos, que sea tu asistente o tu productora. Se la dejó muy suelta y ella creyó que tenía el mundo en sus manos. La plata no te lleva a ningún lado. Hay que pensar un poquito en los hijos siempre. Antes que otra cualquier cosa y hay que enseñarles que en la vida todo se gana con sacrificio y paciencia. Morena todas esas cosas no las tuvo y hoy se confirma todo lo que yo dije siempre”, sentenció.

Morena Rial fue nuevamente detenida este miércoles 5 de febrero a la madrugada. (Foto: Comisaria San Isidro)

Dónde está Amadeo, el bebé de Morena Rial

Jorge Rial se siente muy cansado, pero feliz de haber podido hacerse cargo de su segundo nieto luego de que Morena Rial fuera detenida en una comisaría de San Isidro, según contó él mismo al aire de Radio 10. Conmovido, les dijo a sus oyentes que este miércoles fue la primera vez que vio a Amadeo y que la conexión se dio de informa inmediata.

El conductor lo buscó y lo llevó rápidamente a un sanatorio de Barrio Norte, donde fue atendido por un equipo de pediatras. “Está perfecto de peso, de altura, es un pequeño luchador de sumo, porque tiene una fuerza infernal. Pegamos onda, nos reímos. Dentro de todo esto malo, la presencia de Amadeo es un bálsamo. Es una cuota de esperanza. Lo veo y digo ‘pucha, vale la pena pelear por este pendejo’. Pienso en mi hija… Tiene que reflexionar sobre la mierda en la que se metió”, disparó.

Por último, detalló cómo hizo para tranquilizar al nene ante la ausencia de su mamá: “Yo lo conocí ayer a Amadeo. Es muy fuerte. Lo agarré, lo abracé y le hablé. Le dije que estaba con el Tata y que no le iba a pasar nada. Le canté la canción de cuna que les cantaba a mis hijas y lo calmé”.