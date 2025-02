El descargo de la exnovia de Juan Pablo luego de su polémica aparición en Gran Hermano: “Me están faltando el respeto”

Durante las últimas semanas, los participantes de Gran Hermano (Telefe) recibieron la visita de sus seres queridos en el Congelados, un segmento especial del juego que permite a los competidores vivir un emotivo momento y reencontrarse con quienes aman. Fue así como este jueves Juan Pablo de Vigili tuvo su ansiado momento. Sin embargo, para sorpresa de todos, ningún familiar entró en la casa, sino que su “novia” le envió un video que se reprodujo en las pantallas de la casa.

A partir de entonces, los fanáticos comenzaron a especular sobre el vínculo del correntino y la joven, criticando a la paraguaya por su frío mensaje. Así las cosas, Silvana Moa aclaró en sus redes sociales: “Hola a todos. Quiero tomarme un momento para aclarar algo porque estoy viendo muchos comentarios y especulaciones que no son ciertos. Juampi y yo ya no somos pareja, y esto no es algo reciente, ni tiene que ver con lo que está pasando en el reality”.

La exnovia de Juan Pablo explicó las razones detrás de su particular Congelados en Gran Hermano (Instagram)

Luego, la joven contó parte de la charla que había tenido con Juan Pablo previo a que él ingresara a la casa: “Antes de que él entrara a Gran Hermano ya habíamos hablado y decidido terminar nuestra relación. Fue una decisión tomada desde el respeto y la madurez, y ambos estábamos en la misma página. Además, Juampi dejó claro antes de entrar al programa que lo hacía como soltero, por lo que no tiene sentido seguir creando historias que no son reales”.

Fue así como Moa destacó la petición que le había hecho al correntino antes de iniciar Gran Hermano: “Desde el principio entendí y respeté su decisión de participar en esto. De hecho, le pedí por favor que no me mencionara dentro de la casa porque sentía que era algo suyo, un camino que él había decidido tomar y en el que yo no tenía por qué estar involucrada. Hablamos bien, llegamos a un acuerdo, y confié en que las cosas se manejarían con claridad. Sin embargo, me están faltando el respeto por todos lados y eso no es justo”.

Silvana Moa, la exnovia de Juan Pablo (Instagram) Silvana Moa, la exnovia de Juan Pablo (Instagram)

Después, la expareja de Juan Pablo reveló por qué terminó optando por enviar el video: “Quiero que conste que al inicio del video lo aclaré, y lo hice porque hace un tiempo me venían insistiendo con este tema. Decidí grabarlo también por el cariño que le tengo a Juampi y por respeto a quienes siguieron nuestra historia, pero me gustaría que dejen de hacer suposiciones que no tienen fundamento”.

Por último, Moa le habló al público y agradeció a quienes la entendían por esta decisión: “Entiendo que mucha gente se involucra con lo que ve en el reality, pero nuestra relación terminó antes, más por razones personales que por el tema de su ingreso al programa. Gracias a quienes entienden y apoyan desde el respeto. Beishos”.

El Congelados de Juan Pablo

Juan Pablo cumplió con el pedido de su novia

Juan Pablo vivió un “Congelados” completamente distinto a los anteriores: en lugar de recibir la visita de un familiar en persona, en este caso su novia, Silvana, apareció en pantalla con un mensaje tan frío como inesperado. “Hola, Pipi. Solo paso por acá para decirte que estoy bien y que no te preocupes más. Estoy apareciendo porque están insistiendo bastante, y vos también”, lanzó de entrada, con un tono seco y contundente que dejó al correntino sin palabras.

Pero la tensión no terminó ahí. El mensaje que vino después fue aún más fuerte. Con una mezcla de reproche y resignación, Silvana le recordó una charla clave que tuvieron antes de que él ingresara al reality. “Por lo que veo, te olvidaste de algo que hablamos antes de que entraras. Te pedí y te dije que no quería exponerme, y en cambio hiciste todo lo contrario”, le recriminó, sin rodeos. “Sé que no fue adrede, que la casa mueve muchas cosas, pero parece que te olvidaste”.

El golpe de gracia llegó con la última frase: “Lo que hablamos sigue igual, así que charlamos cuando salgas”. Sin miramientos y con un tono que dejó en claro que la situación entre ellos no está en su mejor momento, Silvana se despidió con un comentario que desató risas en el estudio y en redes sociales: “Mientras tanto, te deseo un buen juego… y fuera ese bigote. No soy yo, es la gente. Te estoy contando lo que dice la gente”.