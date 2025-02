La particular foto de Coty Romero tras confirmar la separación de Nacho Castañares

Tras confirmar que está separada de Nacho Castañares, Coty Romero se refugió con sus seres queridos en Corrientes. La mediática está desde hace varios días en la provincia en la que nació, lejos de Buenos Aires.

En sus pagos, la exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe) decidió estar con su familia y, sobre todo, con amigas. Por eso, compartió una postal muy particular en las últimas horas.

A través de las redes, Coty retrató uno de los atardeceres más lindos de la ciudad en la que está. En la imagen, además, se ve a varias de sus amigas capturar el mismo instante.

La foto que compartió Coty Romero luego de que se confirmara su separación de Nacho Castañares. (Foto: Instagram/cotyrommero)

El paisaje que compartió, al mismo tiempo, puede leerse como una metáfora visual: podría traducirse como la puesta del Sol que se lleva todo lo malo que vivió. ¿Un mensaje para Nacho?

Qué pasó entre Coty Romero y Nacho Castañares: las razones de su separación

Coty Romero y Nacho Castañares pusieron fin a su relación. La noticia fue confirmada en LAM (América), donde la panelista Juli Argenta reveló detalles sobre la separación de la pareja que surgió luego de Gran Hermano (Telefe).

“Me dijo que no podía salir porque está llorando todo el día. Es un tiempo que decidió ella en este momento y que él la respeta”, relató la periodista tras haber conversado con la influencer.

La relación entre Coty y Nacho había sido seguida de cerca por los fanáticos del reality, y su romance parecía consolidado. Sin embargo, esta decisión marca un quiebre en la pareja y muchos se preguntan si podrán reconciliarse. El noviazgo entre ellos empezó luego de que Castañares rompiera su romance con Lucila Villar, otra exparticipante Gran Hermano (Telefe).

Coty Romero decidió ponerle fin a su romance con Nacho Castañares. (Foto: Instagram / @cotyromero)

En diálogo con LAM (América), La Tora había contado lo mal que le cayó que Nacho haya salido con Coty. “No me sorprendió nada, hazte la fama y échate a dormir. Con Coty no tengo relación, no tengo vínculos con una persona que dos semanas antes que me dijo públicamente que era la mejor, que me quería y después se haga la viva”, aseguró en aquel momento.

Después, entrevistaron a Coty Romero para conocer su versión de lo que había pasado. “No me voy a hacer cargo de lo que digan, la última relación que tuve fue con Alexis y estaba soltero y no jodí a nadie ni a ninguna relación. Las veces que me han tildado de esa manera al final se terminaba confirmando que no era así”, dijo la mediática.

Y agregó: “No éramos amigas, éramos compañeras, pero no voy a salir a decir que tiene razón. ¿Qué más quiere que haga? Ya le di la razón. Pido disculpas si le molestó porque supongo que fue así”.

Después de eso, abrió su corazón para contar lo que sentía por Nacho. “Me enamoré y no lo voy a ocultar. El amor es lindo, y si lo tengo que decir, lo voy a decir. Realmente me enamoré”, admitió.