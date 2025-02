Revelaron datos desconocidos del traspaso de Doncic a los Lakers: compró una casa de USD 15 millones en Dallas días antes del cambio

Un ex jugador de los Mavericks dio detalles del estado de ánimo de la estrella eslovena, que se mudó a Los Ángeles en un traspaso histórico en la NBA

Sigue la controversia por el traspaso de Luka Doncic de los Dallas Mavericks a Los Ángeles Lakers. A medida que pasan las horas del canje que causó impacto en la NBA se van conociendo nuevos detalles de la trama que derivó en una transferencia que nadie se imaginaba, incluso el jugador esloveno.

En medio de los diferentes análisis de los especialistas de la liga de básquet más importante del mundo, en los programas deportivos de los Estados Unidos se habló acerca de la sorprendente decisión de los Mavericks de “deshacerse” de Doncic y el impacto que le generó al jugador de 25 años tener que marcharse de una ciudad y una franquicia en la cual se enamoró desde que debutó en la NBA.

El ex jugador de los Mavericks Chandler Parsons contó en el programa Fanduel TV que Doncic había comprado recientemente una casa de 15 millones de dólares en la ciudad, pensando en asentarse definitivamente junto a su familia en Texas. Sin embargo, el destino hizo que aquellos planes debieran trastocarse y cambiar la zona árida por el mar y la playa de Los Ángeles.

“Me parece una falta de respeto extrema. Me parece horrible, un mal negocio para la industria hacer esto. Tampoco me creo que Jason Kidd (entrenador) no lo supiera. Se que tienes que mantener la información en la casa, que tienes que mantenerlo cerca, especialmente hoy en día con las redes sociales. Pero de alguna manera alguien se mete allí y se entera de todo. Creo que esto es un mal negocio», opinó Parsons.

Luka Doncic fue presentado como nuevo jugador de Los Ángeles Lakers (REUTERS/Daniel Cole) Luka Doncic fue presentado como nuevo jugador de Los Ángeles Lakers (REUTERS/Daniel Cole)

Luego, reveló información personal del esloveno. «Este tipo acaba de comprarse una casa de USD 15 millones la semana pasada en Dallas. Aparentemente lloró cuando se enteró del cambio. ¿Eso es todo para alguien que te llevó a las finales de conferencia el año pasado? Me parece una estupidez extrema, y creo que la narrativa tiene que cambiar cuando los jugadores toman decisiones como esta para entender qué es mejor para su futuro, su familia y su vida», completó.

“Dallas hace su debida diligencia en los rasgos de personalidad, en temas médicos, en los amigos con los que sales. Y ha habido algunos murmullos sobre lo que Luca estaba haciendo al comienzo de su carrera y luego con el peso y sus actividades fuera de la cancha. No sé los detalles exactos de esto, pero simplemente no haces este cambio de la nada. Creo que obviamente vieron algo que la persona promedio no ve. Mi mayor problema es, profesional y respetuosamente, cómo lo manejaron… La mayoría de esos jugadores estrella tienen una dinámica y un diálogo con la directiva, con los dueños, sobre lo que va a pasar”, finalizó Parsons con su análisis sobre el traspaso de Doncic a los Lakers.

Las malas lenguas en Dallas hablan que la franquicia se cansó de las lesiones que sufrió el jugador nacido en la ciudad eslovena de Liubliana y que el próximo 28 de febrero cumplirá 26 años. Según los periodistas Tim MacMahon y Davin McMenamin, de la cadena ESPN en EEUU, el joven maravilla llegó a pesar unos 122 kilos a principios de la temporada, algo que llamó la atención del staff de los Mavericks. “Se perdió cinco partidos a fines de noviembre, cuando en Dallas dijeron que tenía un esguince de muñeca derecha. Esa ausencia permitió a Doncic centrarse en su acondicionamiento”, dijeron los cronistas de la NBA.

Por otra parte, Sasa Doncic, padre del basquetbolista que pasó del Real Madrid a los Mavericks fue fulminante contra la franquicia texana por la decisión de traspasar a su hijo. “Con este cambio, la hipocresía de la organización de Dallas me duele personalmente. Creo que Luka no se merecía esto en absoluto. Sé que se sacrificó mucho por la ciudad. Hizo obras de caridad, visitó hospitales y jugó 100 partidos la temporada pasada, siempre bajo presión y redoblando esfuerzos. Merecía más respeto. No es fácil cambiar de equipo, pero Los Ángeles es una ciudad increíble con una historia de increíble en el básquetbol mundial”, dijo en declaraciones a la televisión eslovena TVSlo.

En cuanto a las declaraciones oficiales de parte de los Mavericks, Nico Harrison, General Manager de Dallas, explicó en conferencia de prensa el cambio de Doncic por Anthony Davis: “Mi trabajo se basa en esto, en tomar decisiones difíciles. Entiendo que la gente se haya sorprendido, pero creo que con este traspaso nos posicionamos para ganar ahora y también para ganar a largo plazo. Y ese es, en última instancia, el motivo por el que estamos aquí. Tengo que centrarme en anteponer los objetivos generales a todo lo demás”. Además, el periódico local The Dallas Morning News remarcó que el encargado de las operaciones de los Mavericks, que estuvo acompañado por el entrenador y ex jugador del equipo Jason Kidd, mencionó en tres ocasiones la palabra “magnitud” durante los nueve minutos que duró su presencia ante los medios.

LUKA DONCIC FUE PRESENTADO COMO NUEVO JUGADOR DE LOS LAKERS

Este martes, el jugador estelar fue presentado oficialmente en Los Ángeles como flamante incorporación de la franquicia amarilla y púrpura. Acompañado del entrenador J.J. Reddick y el mánager Rob Panicka, Doncic habló en conferencia de prensa y reconoció estar sorprendido por el traspaso a los Lakers.

“Emocionalmente fue muy duro dejar Dallas, fue un gran shock, pero estoy contento de estar en el mejor club de la historia”, dijo Doncic en sus primeras declaraciones como jugador de los Lakers. Acerca de compartir equipo con LeBron James, su gran ídolo, Luka reconoció que es un nuevo desafío y que la estrella lo llamó desde Nueva York para darle la bienvenida.

Sobre su salida de los Mavericks, Doncic no quiso entrar en polémicas y afirmó que ahora está feliz porque se encuentra cerca del océano. “Pensaba quedarme en Dallas, pero tengo un nuevo comienzo. No tengo comentarios por la decisión, no entiendo el por qué. No vengo para otra cosa que para ganar el campeonato”, afirmó el base de 25 años.