Luis Brandoni: “El teatro es un arte vivo que me sigue sorprendiendo, incluso después de tantos años”

El actor brilla cada noche en ¿Quién es quién?, donde comparte protagonismo con Soledad Silveyra por primera vez en 60 años de carrera. En charla con Teleshow, revela los secretos de la obra, reflexiona sobre el amor según pasan los años y defiende salir al escenario como remedio contra todo

«Volver al Teatro Liceo es como recibir un regalo de la vida“. Luis Brandoni empieza su entrevista a solas con Teleshow reflejando su conexión emocional con uno de los escenarios más icónicos de Buenos Aires que de alguna manera sintetiza su vida. Desde niño, este espacio lo deslumbró con sus imponentes carteleras de teatro, y más tarde, como actor, lo consagró con éxitos como Parque Lezama, obra que protagonizó durante tres años. Ahora, en el marco del estreno de ¿Quién es quién?, comparte el escenario con Soledad Silveyra, marcando el inicio de una colaboración tan soñada como inesperada.

«Nos conocemos desde hace décadas, pero en sesenta años de carrera, esta es nuestra primera vez juntos en algo de esta magnitud“, comenta con admiración sobre Silveyra, quien no solo insistió en trabajar con él, sino que fue la primera en leer la obra y sugerirlo para el papel. “Es curioso, después de tantos años de compartir la profesión, nunca habíamos coincidido en cine, televisión ni teatro”, agrega, destacando la química que los une y que ahora encandila al público en cada función. Con funciones agotadas y el entusiasmo del público argentino respaldando este proyecto, Brandoni afirma que lo que sucede en el Liceo trasciende lo habitual: «El teatro es curativo, tiene un poder que no se puede explicar, pero se siente. Eso lo vivimos todos, no solo los actores.«

En este regreso cargado de historia y emociones, para Beto el Liceo más que un escenario: es un lugar que resguarda décadas de historia, tanto de su carrera como del teatro argentino. “Conozco este teatro desde que era muy niño, cuando solía ver largas temporadas de artistas como la grandísima Luisa Vehil”, comenta con nostalgia.

El Liceo, uno de los más antiguos y prestigiosos escenarios de Buenos Aires, no solo le trae recuerdos a Brandoni, sino que también le permite reconectar con el público en un espacio que él considera casi sagrado. “Este teatro tiene un secreto que es la acústica, algo que siempre se mantuvo intacto desde su creación. Es maravilloso, y cada vez que estoy aquí siento que es un privilegio”, explica a Teleshow.

Para Brandoni, la magia del teatro reside en su capacidad de conectar de manera profunda con las emociones del público y de quienes pisan el escenario. “Es una experiencia única estar aquí, en una ciudad tan teatral como Buenos Aires. Eso es algo que nos dejaron los inmigrantes europeos que trajeron esa tradición”, reflexiona, recordando cómo la cultura teatral del país ha marcado generaciones.

En este regreso, acompañado de funciones con entradas agotadas y ovaciones de pie, Brandoni siente que es una manera de reflejar su pasión por el arte escénico. “Cada vez que uno monta un espectáculo, lo hace con la esperanza de que vaya bien. A veces acertamos, y cuando eso ocurre, como ahora, es una felicidad que compartimos todos: actores, productores, directores y técnicos.”

La colaboración soñada con Soledad Silveyra

Aunque sus nombres son pilares del espectáculo argentino, Luis Brandoni y Soledad Silveyra nunca habían compartido un proyecto importante en sus largas trayectorias. «Lo único que hicimos juntos fue una pequeña participación en la película Hay unos tipos abajo, y ella tuvo un papel muy secundario“, comenta Beto, señalando lo particular que resulta que dos figuras tan reconocidas no hayan coincidido antes.

Sin embargo, esta colaboración no fue casual. Silveyra, quien tuvo acceso al guion de ¿Quién es quién? antes que nadie, fue quien propuso trabajar con Brandoni. «Ella leyó la obra y le gustó mucho, pero puso como condición que la hiciéramos juntos. Fue algo muy curioso y, por supuesto, una alegría enorme para mí”, relata el actor, destacando la confianza y admiración que su colega depositó en él desde el principio.

El proceso de preparación no estuvo exento de desafíos, especialmente porque Silveyra atravesaba una difícil situación de salud al inicio de los ensayos. “Ella estaba realmente mal y muy dolorida. Hubo momentos en que me pregunté si íbamos a poder estrenar la obra”, admite Luis, quien, no obstante, apostó por su experiencia en el escenario y el poder del teatro. “Se me ocurrió pensar que cuando empezara el espectáculo, con el público presente, eso iba a ser transformador para ella. Y no me equivoqué: el teatro es curativo.”

La química entre los artistas en escena es evidentes y es una de las claves del éxito de la obra. Según Brandoni, la frescura y el desparpajo de Silveyra son cualidades que siempre lo han cautivado, tanto como colega como amiga. “Tiene algo que me resulta muy simpático y atractivo. Además, compartimos muchas cosas a lo largo de nuestras vidas, como nuestra participación en la Asociación Argentina de Actores. Esta obra, de alguna manera, es una culminación de todo eso”, reflexiona.

Con funciones repletas en el Teatro Liceo, el actor Luis Brandoni no puede evitar sentir gratitud hacia su colega por haber insistido en llevar adelante este proyecto juntos. “Es un gran éxito y, para mí, un gusto enorme que ella haya pensado en mí. Compartir este momento con ella es una dicha» remata Luis Brandoni.

El camino hacia el éxito de ¿Quién es quién? no estuvo libre de obstáculos. Desde los primeros ensayos, Luis Brandoni tuvo que enfrentar un panorama complejo, especialmente por el estado de salud de su compañera, Soledad Silveyra, que planteó dudas sobre si podrían llevar la obra al escenario. “Ella estaba en una situación muy complicada desde el punto de vista de su salud, tan complicada que llegué a dudar de si podríamos estrenar. Fue muy difícil verla así, con tanto dolor”, confiesa Brandoni, quien decidió confiar plenamente en el oficio actoral y en el poder del teatro.

Para el experimentado actor, el escenario tiene algo casi mágico que va más allá de las palabras. “El teatro es curativo, es algo misterioso que no puedo explicar. Muchas veces uno está enfermo, pero cuando empieza la función, sucede algo. Es como si el cuerpo y el alma se reactivaran con la energía del público”, reflexiona.

En el mismo sentido, el actor afirma que este fenómeno no es exclusivo de esta obra. A lo largo de su carrera, ha experimentado cómo el escenario se convierte en un refugio para los artistas, incluso en los momentos más complicados. “Nosotros aprendimos a enfermarnos los lunes, que es el día de descanso. Pero, aun estando mal, hacíamos la función y después nos caíamos muertos. El escenario tiene esa fuerza que no se puede explicar, pero se siente, Y este éxito confirma, una vez más, que el teatro es mucho más que un trabajo: es una pasión y una forma de vida” sentencia.

El amor, la convivencia y el paso del tiempo

Además de ser una comedia, ¿Quién es quién? aborda temas profundamente humanos como el amor, la convivencia y las complejidades del matrimonio. Estos son tópicos que resuenan personalmente en Luis Brandoni, quien no duda en compartir con Teleshow sus propias experiencias al hablar de la obra. “La convivencia se sobrelleva con dificultades, con problemas, con alegrías y tristezas”, reflexiona con sinceridad.

En la obra, los personajes llevan 30 años de matrimonio, algo que Brandoni supera ampliamente en su experiencia personal. “Yo estuve casado por más de 30 años. Es una relación que implica aprendizaje constante, tolerancia y también mucho amor”, señala, dejando claro que estos temas no son simples, pero que forman parte de la riqueza de la vida en pareja.

Cuando se le pregunta sobre el amor en sus diferentes etapas, el actor responde con entusiasmo: “Sí, me volví a enamorar. De una manera distinta a como me había enamorado en aquel entonces, pero sí. Estoy muy bien, muy feliz”, asegura sobre un sentimiento que le cuesta poner en palabras: “Es algo que uno podría explicar con más dificultades que facilidades”.

Donde no tiene dudas, es a la hora de elegir una banda sonora para el amor: “Le pongo el tango, porque es la música que tiene todo: pasión, melancolía, alegría, todo lo que una relación puede tener”, afirma, dejando entrever cómo la música argentina también forma parte de su vida y sus emociones.

En este momento de su carrera, la obra no solo le permite reflexionar sobre sus propias vivencias, sino también conectar con el público en un nivel profundamente personal. Para Brandoni, hablar del amor y de los años compartidos es una forma de acercarse a la esencia de lo humano. Y lo resume con la sabiduría de lcamino transitado: “El amor tiene esas cosas que uno no puede explicar, pero que le dan sentido a la vida”.

La magia del teatro en Argentina

Para Luis Brandoni, el teatro en Argentina no es solo una expresión artística, sino una parte fundamental de la identidad cultural del país. “Buenos Aires es una de las capitales teatrales más importantes del mundo. No lo digo yo, lo leí hace años en el New York Times, que nos puso en el tercer lugar, después de Nueva York y Londres“, menciona con orgullo.

El Teatro Liceo, donde actualmente se presenta con Quién es Quién, encarna esa tradición teatral que se respira en cada rincón del país. “Es un teatro con una historia impresionante. Siempre tuvo algo único: su acústica, que se conserva intacta. Eso es un secreto que los arquitectos de esa época se llevaron para siempre”, comenta admirado por el espacio que ha sido escenario de tantas memorias y grandes obras.

Todos los días con funciones agotadas y un público que responde con entusiasmo, el actor celebra el éxito como un reflejo de la conexión que los argentinos mantienen con las artes escénicas. “No hay entradas. Eso no solo habla de la obra, sino también de una necesidad del público por ver a sus figuras, por reconectarse con el teatro. Es algo que me llena de alegría”, comenta con humildad, consciente de la responsabilidad que implica estar en un escenario tan significativo.

“El teatro argentino siempre fue, y sigue siendo, único. Hay una energía que no se encuentra en otros lugares del mundo, y ser parte de eso es un privilegio enorme”, concluye Brandoni, y asegura que el verdadero regalo no es solo el éxito de la obra, sino el vínculo renovado con el público y la magia que solo sucede sobre las tablas: “Cada noche es diferente, cada función tiene algo único. El teatro es un arte vivo que sigue sorprendiéndome, incluso después de tantos años”.

