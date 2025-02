Las fotos de Rodrigo De Paul que causaron furor en las redes sociales: el particular comentario de Lionel Messi

El Motorcito no jugó en el encuentro de Atlético de Madrid por acumulación de amarillas, pero asistió al Metropolitano con un look que no pasó inadvertido

En el marco de la fecha 22 de La Liga de España, Atlético de Madrid se impuso por 2 a 0 sobre el Mallorca en el Estadio Cívitas Metropolitano. A pesar de que Julián Álvarez y Giuliano Simeone, quien le brindó una asistencia a Samuel Lino en el primer gol, fueron titulares, Rodrigo De Paul no pudo ser convocado para disputar el encuentro. No obstante, el mediocampista de la selección argentina estuvo presente en la cancha para ver a sus compañeros, y compartió una publicación en redes sociales sobre su visita. Sin embargo, esta causó revuelo después de un comentario realizado por Lionel Messi, la cual se viralizó rápidamente entre los seguidores.

La enorme camaradería que se vive en el vestuario liderado por Lionel Scaloni en el seleccionado nacional sobresale desde sus inicios en la Copa América 2019. Esto se realzó con las dos consagraciones de la competencia continental en 2021 y 2024, sumado a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Desde entonces, es un hábito común que cada vez que un integrante del vestuario suba una publicación a redes sociales, sus compañeros lo ataquen velozmente con una catarata de comentarios graciosos que se entrelazan con las palabras de amor que le dedican los aficionados.

Pese a eso, en el último posteo en la cuenta de Instagram oficial de De Paul, las palabras de Messi se llevaron todos los focos. “Jajajajajaja qué hijo de puta!”, respondió el astro argentino que milita en el Inter Miami. A pesar de que no está claro a qué situación apunta el capitán, el Motorcito se mostró con una vestimenta particular en su visita al Metropolitano. A su vez, publicó imágenes pateando una pelota a la altura del terreno de juego, en el palco donde vivió el partido tomando un café y otras saludando a la gente.

El comentario de Messi en la publicación de Rodrigo De Paul El comentario de Messi en la publicación de Rodrigo De Paul

Tal fue la viralización del comentario del capitán de la selección argentina que pasó más de los 100 mil ‘me gusta’, mientras que la publicación en sí sobrepasa los 300 mil. Al mismo tiempo, el rosarino no fue el único que le dedicó unas palabras al ex mediocampista de Racing. Julián Álvarez, compañero en el Aleti, comentó “Tranquilo vos, eh”, mientras que Giuliano Simeone explayó: “A noo, pero qué facha mamaaaaaa“. Por su parte, Thiago Almada, otro de los campeones en Qatar, escribió: “Lindas pepes”, en alusión a las zapatillas rosas que llevaba. Incluso, la cuenta oficial del Colchonero le dedicó un “AHHH BUENOOO“, en relación al look de la figura del conjunto del Cholo Simeone.

Otro de los focos en el que se hizo hincapié en las fotos que publicó De Paul fue en su vestimenta. El futbolista, que siempre remarcó su gusto por la moda y el empeño que le pone a sus outfits, utilizó ropa estilo oversized, algo característico en él. Buzo y pantalón de jean holgados, acompañado por una gorra y lentes de sol.

¿Por qué no pudo disputar el encuentro contra Mallorca? El ex jugador de Udinese y Valencia estuvo ausente por acumular cinco tarjetas amarillas, por lo que fue suspendido al recibirla en el duelo contra el Villareal, el pasado fin de semana. No obstante, podrá estar presente en el Clásico Madrileño, debido a que el próximo sábado 8 de febrero se enfrentarán el Atlético de Madrid contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Este será un enfrentamiento trascendental para ambos, ya que el vencedor podría quedarse con la cima de La Liga. El Merengue, quien sufrió un duro golpe al perder por 1 a 0 frente al Espanyol, sigue en lo más alto de la tabla con 49 unidades. Por su parte, los dirigidos por Diego Cholo Simeone se mantienen en la segunda ubicación con 48. A su vez, el Barcelona de Hansi Flick podría sumar 45 puntos si se impone frente al Alavés, con quien se medirá en condición de local.

LAS FOTOS DE RODRIGO DE PAUL QUE CAUSARON FUROR EN LAS REDES SOCIALES:

Rodrigo De Paul vivió la victoria del Atlético de Madrid sobre el Mallorca en un palco Rodrigo De Paul vivió la victoria del Atlético de Madrid sobre el Mallorca en un palco

De Paul estuvo sobre el terreno de juego durante los movimientos pre competitivos De Paul estuvo sobre el terreno de juego durante los movimientos pre competitivos