La provocación que Mauro Icardi y la China Suárez le habrían hecho a Wanda Nara: “La bata es de ella”

Las provocaciones de un lado y del otro son parte del día a día en el mediático divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi. Esta vez, Yanina Latorre contó la “venganza” que tuvo el jugador con su exesposa al compartir una foto de su intimidad con la China Suárez durante su viaje por Milán.

La imagen que generó revuelo es una en la que aparece la actriz abrazada al futbolista vestida con una bata del universo de Hello Kitty, más precisamente del personaje de Kuromi. La conductora de Bake Off Famosos es muy fanática de la popular gatita y la panelista de LAM interpretó la imagen de la China como un guiño para la empresaria. Pero no fue solo eso.

“Me puse a googlear de nuevo. Este es Kuromi… el personaje antagonista de Hello Kitty. La nipona no da puntada sin hilo. Este personaje es una versión ‘oscura’ o traviesa de Hello Kitty. ¡Es rebelde, sarcástico pero encantador! Es el opuesto de Hello Kitty”, describió. “Me vuelvo locaaa. Si usaran la cabeza para cosas productivas”, lanzó, picantísima. “Mientras tanto, Wandu…”, escribió, en otra de sus stories, junto a una foto de un helado de Kitty.

Unas horas después, aseguró que la imagen de la China en bata venía detrás con más sabor a revancha. “Lo que me acabo de enterar. Esta gente está muy loca”, comenzó diciendo. “La batita es de Wanda. ¿Entendés? Es el vuelto a la foto de Elegant en el baño de Milán con los perfumes de Mauriño. Mauro despechado, OK. Pero la nipona se presta a esto. Muy fondo de olla”, aseveró.

“No nos olvidemos que Elegant se afeitó en el baño de Mauriño y te mete el temita y el sticker arriba de los perfumes. Todos locos”, recordó.

El romántico viaje de Mauro Icardi y la China Suárez a Estambul

La China Suárez y Mauro Icardi emprendieron su primer viaje al exterior juntos, eligiendo documentar su recorrido en Instagram. La primera parada de la pareja fue Milán, una ciudad cargada de simbolismo para el futbolista, ya que allí construyó parte de su carrera y su vida junto a Wanda Nara.

Uno de los aspectos más comentados fue la imposibilidad de hospedarse en las propiedades que Icardi adquirió durante su matrimonio. Según trascendió, Wanda habría mantenido el control de los códigos de acceso a las viviendas, impidiendo que su expareja pudiera utilizarlas. Ante esta situación, la nueva pareja optó por instalarse en un hotel de lujo, evitando así cualquier posible enfrentamiento con la empresaria.

Este primer destino también sirvió como una pausa de las complicaciones legales y mediáticas que rodean al futbolista. Además de la separación con Wanda, Icardi enfrenta un conflicto judicial vinculado a la custodia de sus hijas, Francesca e Isabella. En medio de este torbellino, Milán representó un respiro para la pareja antes de continuar su viaje por Europa.

Luego de su estadía en Milán, la pareja continuó su recorrido en Turquía. El motivo principal del viaje de Mauro Icardi a Estambul fue su compromiso con el Galatasaray, equipo en el que se desempeña actualmente. El futbolista tenía reuniones con dirigentes del club, mientras que la China Suárez aprovechó la ocasión para explorar la ciudad y compartir su experiencia en redes sociales.

Estambul, con su mezcla de historia, cultura y modernidad, se convirtió en el escenario perfecto para que la actriz documentara su viaje. Publicó imágenes en su cuenta de Instagram, recorriendo algunos de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Su presencia en Turquía no pasó desapercibida, y sus seguidores se mostraron atentos a cada detalle de su travesía.

Uno de los momentos más destacados del viaje de la ex Casi Ángeles fue su visita a los mercados callejeros de Estambul, famosos por su oferta gastronómica y productos tradicionales. Entre los más emblemáticos se encuentran el Gran Bazar, el Bazar de las Especias y el Mercado de Kadikoy, conocidos por su variedad de especias, dulces y platos típicos de la región.

La China Suárez probó las comidas típicas de Turquía en un puesto callejero: «Dame diez» (Instagram) La China Suárez probó las comidas típicas de Turquía en un puesto callejero: «Dame diez» (Instagram)

Durante su recorrido, Eugenia compartió imágenes de los coloridos puestos y la diversidad de productos que se ofrecen en estos mercados. Finalmente, optó por degustar un plato típico sin carne y, mientras esperaba su comida, vivió un momento particular con un vendedor local. En un video que compartió en sus historias de Instagram, se la puede ver bromeando en inglés con el comerciante antes de probar una de las bebidas tradicionales del lugar. Con humor, antes de beberla, hizo un gesto simulando que la tomaría de un solo trago y exclamó: “Give me ten” (dame diez), provocando la risa del vendedor.