Facundo Mazzei dio detalles de su estado de salud luego de ser atropellado por una moto: “La saqué muy barata”

Días atrás, una imagen de fondo negro con palabras blancas sorprendió a los miles de seguidores de Facundo Mazzei al anunciar que el bailarín había sufrido un duro accidente. “A Facundo lo atropelló una moto”, decía la foto publicada por una amiga del artista, la cual también daba detalles de su estado de salud. Este sábado, tras empezar su recuperación, el joven volvió a tomar el teléfono y expresó cómo estaba.

La publicación de Facundo Mazzei luego de ser atropellado (Instagram) La publicación de Facundo Mazzei luego de ser atropellado (Instagram)

Desde aquella publicación con fondo negro, la incertidumbre y la angustia se apoderó de los seres queridos de Facundo, quienes deseaban conocer cómo seguía su evolución. Poco después, una imagen en su cuenta de Instagram entregó más detalles. “Gracias a todos por su preocupación, estoy con yeso, fracturado. Esperando ver más opciones para tener otro diagnóstico. Terminando de resolver todo lo de la denuncia. pero estoy bien, gracias de verdad”, destacaba la publicación que mostraba la pierna rota del artista.

Facundo Mazzei mostró cómo estaba su pierna tras ser atropellado (Instagram) Facundo Mazzei mostró cómo estaba su pierna tras ser atropellado (Instagram)

Sin embargo, no fue hasta hoy que el joven se animó a relatar el tras fondo del accidente y el paso a paso de la situación. Esta vez ante un fondo blanco, Mazzei escribió: “Me está llegando mucho amor, gracias de verdad. Les cuento un poco, yo venía caminando con una amiga, volviendo del río, y en nuestro mismo sentido una moto apareció en cuestión de segundos y me levantó hasta tirarme”.

Facundo Mazzei dio detalles de su estado de salud luego de ser atropellado (Instagram) Facundo Mazzei dio detalles de su estado de salud luego de ser atropellado (Instagram)

Luego, Facundo relató cómo reaccionaron tras el accidente: “Por suerte a mi amiga no le pasó nada. La chica que manejaba se lastimó bastante pero enseguida vino su padre. Mi amiga llamó a la ambulancia, a la policía y a mi papá. Vinieron rápido por suerte, pero tuvieron que llevarla primero a ella porque estaba más lastimada, mientras me pusieron cuello por precaución”.

Fue entonces cuando el bailarín comenzó a reflexionar sobre lo sucedido y expresar cómo espera continuar sus proyectos: “Más allá del impacto yo estaba bastante consciente pero no podía creer lo que estaba pasando, ese fue un día duro y vengo con una racha difícil. En la misma estamos todos, ¿no?. Siempre tratando de salir adelante, pues salir adelante fue esta moto que me quiso dar el envión. Qué se yo. Ya está, ahora a resolverlo, viendo qué tengo o no porque me van diciendo diferentes diagnósticos. por el momento esperar, apenas tenga algo más concreto aviso. Retomaré mis trabajos con toda la mejor energía una vez que sepa bien”.

Aun así, Mazzei también tuvo palabras para aquellas personas que no lo apoyaron en este momento tan difícil: “Gracias a quienes no escribieron, en estos casos te das cuenta del alma que tienen o con quienes se mimetizan. Los identifico de una. Por suerte mi mamá me enseñó a quedarme siempre con el amor, y ese es el amor que me mandan por acá, las personas más humanas, más empáticas, con mis amigos, colegas y mi familia. Eso sí me emociona. No quita que por dentro esté lleno de angustia, porque todo esto es un garrón, pero la saqué muy barata, así que a meterle”.

A lo largo de su carrera, Mazzei se destacó cómo uno de los mejores bailarines en el certamen conducido por Marcelo Tinelli. En una de sus últimas participantes, el joven formó pareja junto a Flor Vigna. En 2019, ambos impresionaron al público y a los jueces con su destreza, a punto tal que llegaron a la final como grandes candidatos.

Sin embargo, del otro lado se encontraban Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña. Después de una dura contienda, todo se resolvió en el voto de la gente. Fue así como las actuales figuras de Luzu se impusieron con el 50.08% y se transformaron en campeones.