CHACO MILEI NO SOLO DISCRIMINA SINO QUE LLEVA ADELANTE UNA POLÍTICA HAMBREADORA, SAQUEADORA, ENTREGUISTA Y REPRESIVA

Hoy nos movilizamos en la más amplia unidad para rechazar con firmeza las declaraciones retrógradas y discriminatorias del presidente Javier Milei. Su discurso, saturado de misoginia, transfobia y autoritarismo, representa un ataque directo contra los valores de igualdad, justicia y libertad que hemos conquistado con décadas de lucha organizada.

La «libertad» que Milei proclama no es más que un engaño para perpetuar privilegios y fomentar el odio. Sus recientes afirmaciones en el Foro Económico Mundial de Davos, en el que tendría que hablar de economía pero como no tiene nasa bueno para decir al respecto, no sólo desconocen los derechos de las mujeres y las diversidades, sino que intentan, con mentiras, liquidar los avances sociales que nos acercan a una sociedad más equitativa y amenazar a todo aquel que se oponga a sus retrógradas ideas. Estas posturas no solo son regresivas, sino que también legitiman, promueven la violencia y la exclusión como mecanismos de control político.

La realidad que Milei conoce y oculta

En nuestro país, cada 27 horas una mujer es asesinada por razones de género. En 2024, más de 260 femicidios fueron reportados, dejando a familias y comunidades devastadas por una violencia que el gobierno ignora deliberadamente. A esto se suma una brecha salarial alarmante y la exclusión sistemática que afecta de manera desproporcionada a mujeres, personas trans y travestis, quienes enfrentan discriminación estructural y vulnerabilidad extrema.

La pedofilia, el abuso y la violencia sexual, lejos de ser «provocaciones individuales», son manifestaciones del poder patriarcal que Milei, con sus discursos, busca justificar. No podemos permitir que el poder promueva un mensaje que invisibilice y perpetúe estas realidades.

Las leyes no se tocan, los derechos no se negocian

Las conquistas sociales como la Ley de Identidad de Género, la Ley Micaela, el Matrimonio Igualitario, la Ley de Cupo Laboral Trans y la Educación Sexual Integral, el femicidio que existe dentro del código penal, la ley de sanción y erradicación de las violencias por motivos de generos, la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, que la sociedad argentina logró con grandes luchas, hoy están siendo atacadas por el dinosaurio de Milei y su séquito.

No vamos a tolerar discursos de odio ni políticas que busquen retroceder los avances alcanzados. La dignidad de quienes hemos luchado por una Argentina más justa no es negociable.

Nuestra postura es clara: Ni un paso atrás

Un gobierno que intenta dividir, atacar y excluir no puede marcar el rumbo de nuestra nación. Milei representa un modelo autoritario y fascista que encontrará resistencia en un pueblo organizado, decidido y combativo.

Señor presidente, no se equivoque: no cederemos ante su política de odio y exclusión. Es su responsabilidad gobernar para todas las personas, garantizando igualdad, justicia y respeto.

MILEI NO SOLO DISCRIMINA SINO QUE LLEVA ADELANTE UNA POLÍTICA HAMBREADORA, SAQUEADORA, ENTREGUISTA Y REPRESIVA

Además de sus declaraciones discriminatorias, Milei en su primer año de mandato llevó adelante políticas que profundizan la desigualdad y vulneran los derechos de amplios sectores de la sociedad:

• Economía de motosierra para “equilibrar las cuentas”: el falso «déficit cero» porque ahora ¡¡El déficit lo tenemos en nuestros bolsillos y nuestras economías familiares!!.

Su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la Ley de Bases son inconstitucionales y solo benefician a la verdadera casta de socios y amigos.

Los recortes de casi un 50% del presupuesto para la universidad, lo que dificulta la permanencia de los estudiantes en las aulas y el avance en sus carreras. Esta medida es parte de una «reforma educativa» que apunta a privatizar la universidad y subordinarse a intereses para unos pocos.

Ataque a los pueblos originarios: Al eliminar el decreto que prorrogaba la Ley 26.160 de emergencia territorial, el gobierno busca, despojar de sus tierras a los pueblos preexistentes de Argentina.

Persecución a organizaciones sociales y sindicatos: Bajo el pretexto de eliminar «intermediarios», Milei arremete contra organizaciones sociales que sostienen a cientos de miles de personas en situación de hambre.

Discurso de odio y amenazas: El presidente quiere perseguir a quienes pensamos diferente a sus ideas. Impunemente declaró: «No sólo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la LIBERTAD. Zurdos hijos de putas tiemblen.» Así amenaza a todos los que luchamos en contra de esta política reaccionaria, represiva y de entrega nacional.

¿Qué va a decir Zdero sobre las aberrantes declaraciones de Milei? Sabemos que las declaraciones de su devaluadísima y desfinanciada Sub Secretaría de Derechos Humanos y Género no las lee ni su propio Gobierno…pronúnciese Gobernador!! Hemos visto las publicaciones de este organismo de gobierno que en menos de un día fueron dadas de baja. No puede acaso la Subsecretaría de Géneros de la provincia, que debe defender los derechos de las mujeres y de las disidencias estar en contra de las aberraciones que dijo el Presidente?.

Desde losl feminismos, los colectivos LGTBIQ+, las organizaciones defensoras de derechos humanos y los movimientos políticos y sociales reafirmamos nuestro compromiso con un futuro feminista, diverso y libre de violencias. No daremos ni un paso atrás.

La violencia contra las mujeres y disidencias, tiene su base en este sistema patriarcal, que Milei defiende, y que se sostiene con el fracasado sistema capitalista imperialista, que no ha hecho más que destruir y profundizar las desigualdades sociales e imponer gobiernos de facto, guerras, hambrunas y violaciones de los derechos humanos, para perpetuar sus privilegios.

Nuestra lucha es clara, nuestra causa es justa y nuestro futuro será libre de odio, desigualdad y discriminación.

Porque ¡¡SÍ EL PRESENTE ES LUCHA, EL FUTURO Y LA LIBERTAD SON NUESTROS!!