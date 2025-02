Su esposo la prendió fuego y se salvó porque se tiró a la pileta: pasó por 85 cirugías y hoy teme lo peor

Karina Agregú sobrevivió un intento de femicidio el primer día del año 2014 en su casa de Merlo. “Todo el tiempo pienso en cuando salga de la cárcel”, le dijo a TN. Una historia de resiliencia y un pedido urgente de ayuda.

Karina Abregú lleva en el cuerpo, literalmente, las marcas del infierno que vivió durante 14 años al lado de Gustavo Albornoz. Lo había denunciado 15 veces, pero no le otorgaron ni una perimetral. Esa cadena de abandonos llegó al límite y explotó el 1º de enero de 2014. Ese fue el día que quien entonces era su pareja la roció con alcohol y la prendió fuego. Estuvo tres segundos envuelta en llamas y desesperación. Después saltó a una pileta y se convirtió en una sobreviviente.

“Él creía que yo era solo de él e iba a ser siempre de él. Nunca me voy a olvidar lo que me dijo cuando me roció con alcohol: que si me mataba, mejor, y que si vivía, iba a ser un monstruo y no me iba a querer nadie”, contó Karina en una de las primeras entrevistas que dio a los medios después del salvaje ataque.

Once años después, convive con las secuelas del horror. “Ya pasé por 85 operaciones, estuvieron a punto de amputarme los brazos”, contó a TN. Karina no pudo volver a trabajar. No pudo irse de esa casa donde casi la matan, porque la pensión mínima que percibe no alcanza ni para cubrir sus remedios. Tampoco pudo desprenderse del miedo, aunque hoy Albornoz esté preso. “Todo el tiempo pienso en cuando salga de la cárcel, lo sueño mucho”, expresó.

El intento de femicidio de Karina Abregú

Karina llevaba años de tratamiento psicológico por la violencia de género de la que era víctima y estaba medicada.

La familia de su esposo había ido esa noche para recibir el Año Nuevo en su casa, en el partido bonaerense de Merlo, pero poco después del brindis ella se fue a dormir.

Eran cerca de las 6 de la mañana del primer día de 2014 cuando Albornoz la sacó a golpes de la cama. Quería que llevara a sus familiares a sus casas, porque él estaba alcoholizado y no podía manejar.

Los dos viajes que tuvo que hacer con el auto fueron la antesala de aquel ataque que marcó su vida para siempre. “Él me fue pegando todo el camino y la familia no se metía, ellos nunca hicieron nada”, contó.

Para quienes puedan colaborar con Karina, para que siga adelante con su tratamiento: Kari.ayuda.donacion (Foto: gentileza EL País).

Cuando volvieron a estar solos en su vivienda, ella intentó recriminarle esa situación y fue cuando todo se salió de control. “Quedamos frente a la parrilla, discutimos y yo me di vuelta para agarrar algo”, reconstruyó Karina que, contó, recuerda toda esa secuencia como si hubiera ocurrido ayer.

“De repente sentí algo frío, creí que era agua”, dijo a este medio, y agregó: “Cuando me doy vuelta, prende el encendedor y me lo tira encima”. “Estuve tres segundos prendida fuego, él me sostenía los brazos para que me queme más”, apuntó.

Pero el instinto de supervivencia fue más fuerte y urgente. Karina se tiró a una pileta, y así salvó su vida.

Albornoz solo se quedó parado. En ningún momento hizo nada para ayudarla. Todo lo contrario. “Me dijo que me vaya a acostar, que en un rato se me iba a pasar..”, remarcó Karina.

Al borde de la muerte

Pero no “se le pasó”. Había quedado al borde de la muerte con heridas tan graves que durante casi ocho meses Karina estuvo internada en el hospital Eva Perón con más del 50% de su cuerpo quemado. Y una vez que fue dada de alta, la vida siguió poniéndola a prueba.

“Hasta el año pasado me daban morfina por el dolor”, resaltó la mujer, que desde entonces fue sometida a 85 operaciones reconstructivas. Actualmente, no es que ya no las necesite, sino que no puede afrontar los costos de los insumos que le exigen para poder volver a intervenirla. “Pensar en trabajar es casi imposible”, reconoció.

Karina sigue bajo tratamiento psicológico, ya desde hace 25 años, y trata de salir adelante a pura voluntad, con la ayuda de su única hermana y la solidaridad de la gente que la conoce y cuando puede le extiende una mano.

Después de intentar matarla Albornoz solo estuvo detenido 33 días y llegó en libertad al primer juicio que se hizo por el caso en 2016. LLegó libre, y todavía amenazando a su exesposa. “Tuve que cambiar cinco veces de teléfono porque me seguía llamando”, señaló la víctima.

La Justicia tardó dos meses en ir a allanar la casa de Merlo donde ocurrieron los hechos en busca de pruebas, pero para entonces ya no había nada porque el acusado se había encargado en ese tiempo de limpiar la escena.

Los tiempos de la Justicia

Finalmente, en abril de 2016 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Morón condenó a Gustavo Albornoz a 11 años de prisión por “intento de femicidio”.

Dos años más tarde el exesposo de Karina fue sometido a un segundo juicio. En esa oportunidad por violar tres veces la restricción perimetral en contra de la víctima y la Justicia volvió a encontrarlo culpable. Las penas se unificaron y la condena subió entonces a 18 años de prisión.

Karina no volvió a tener noticias suyas, ni quiere tenerlas. Solo supo que está “alojado en el pabellón de los evangelistas” y que recién podrá recuperar la libertad en 2034. La fecha, lejana todavía, se acerca inevitablemente cada día que pasa un poco más.

“El miedo de que me vuelva a buscar está”, lamentó Karina.

Renacer

“Era la pileta, o no me salvaba”, reflexionó sobre la dramática decisión que tuvo que tomar hace 11 años cuando su esposo la prendió fuego. Esa reacción fue lo único que evitó que Karina no fuera hoy una más de los cientos de mujeres que son asesinadas por año en la Argentina.

Karina junto a su hermana, Carolina Abregú. (Foto: gentileza Karina Abregú).

Actualmente, tiene abierta, y estancada desde hace meses, una causa que tramita en el Juzgado N°11 de Morón por daños y perjuicios.

Mientras tanto, vive en la misma casa donde fue atacada y de la cual, increíblemente, Albornoz le exige el 50 por ciento. La pileta sigue estando ahí, como un recordatorio cruel de lo que sufrió. “Está, pero nunca más volví a meterme”, sostuvo.

Karina Abregú es una muestra andante de resiliencia. Sobrevivió a los golpes de Albornoz, a sus amenazas, a la violencia psicológica que ejerció sobre ella. Hizo 15 denuncias policiales. Pidió ayuda, pero no quisieron escucharla.

Entonces también se salvó, sola, aquella noche de furia en la que terminó con más del 50 por ciento del cuerpo quemado. Y renació.