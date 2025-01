Catalina Gorostidi contó el complicado problema de salud que tiene tras la separación de Joel Ojeda

En los últimos días, empezaron a circular comentarios agresivos contra Catalina Gorostidi en las redes tras la publicación de varias imágenes de ella en la playa. La pediatra que se hizo conocida gracias a Gran Hermano 2023 (Telefe) explicó que recibió mucho hate por su peso y contó el problema de salud que tiene.

La situación ocurrió tras la separación de la mediática de Joel Ojeda, que no fue en buenos términos. La pediatra contó que a pesar de que todavía se tienen cariño, la relación se había puesto muy tóxica.

En ese contexto, en el ciclo de streaming All Access, Cata habló de los trastornos alimenticios que enfrenta desde que era muy chica. “A los 17 años me empezó a pasar. Un día me pesé y pesaba más de lo que pesaba al principio, entonces empecé a bajar, bajar, bajar”, detalló.

Luego, la pediatra aseguró que el trastorno alimenticio “tiene altos y bajos”. “Por ahí estás muy mal y por ahí estás muy bien. Es como que te sacás una foto y tenés 100 comentarios de ‘flaca’, ‘anoréxica’, ‘asquerosa’, ‘inmunda’, y qué se yo, y cien comentarios de ‘qué hermosa’, ‘pasá la dieta por favor’”, enumeró.

La actriz mostró su felicidad en las redes por haber cumplido uno de sus sueños. (Foto: Instagram/@catigorostidi)

Catalina recordó que cuando tenía 18 años estuvo muy mal. “Llegué a que casi me pongan una sonda nasogástrica para poder comer, porque no podía comer sola. No llegué a eso, por suerte. Obviamente que estoy con psicólogos, porque no es que la enfermedad se cura así nomás. Tenés que estar acompañado”, reflexionó.

La médica remarcó que esta situación se da a la vez que a ella la afectó hace poco otra enfermedad que la dejó internada hace muy poco.

“Debido a la rabdomiólisis que tengo no puedo hacer ejercicio. Entonces es todo un problema que tengo porque las enzimas del músculo me suben y me puede afectar al riñón. Es todo un combo que tengo complicado que lo estoy tratando con mi psicólogo que lo amo”, cerró.

Catalina Gorostidi reveló los motivos de su separación de Joel Ojeda

Catalina Gorostidi y Joel Ojeda decidieron ponerle fin a su amor que empezó a mediados de 2024. La exparticipante de Gran Hermano 2023 (Telefe) había explicado los motivos de su separación en LAM (América).

“Ustedes saben que yo soy muy hincha pelotas, una persona muy celosa. Nunca sospeché que me era infiel, pero me molestaba que llegara tarde. Soy muy intensa, sé que estuve mal y le dije a él que estoy muy arrepentida de todo lo que pasó porque yo lo amo con toda mi alma”, había expresado.

La pediatra confirmó la separación en un móvil de televisión. (Foto: X/@Catigorostidi_)

Catalina reconoció que los dos eran celosos y que Joel le llegó a revisar el celuar. “Me dejó por eso, porque no aguantaba que sea una insoportable”.

Luego, contó que tuvieron una fuerte pelea porque Joel “llegó tarde”. “Era algo que venía hace rato”, comentó. Además, explicó por qué escribió un tuit en el que aseguraba sentirse “decepcionada”.

“Lo puse porque me decepcioné de que el 31 de diciembre lo estaba pasando sola porque estaba muy triste, no porque él me haya decepcionado en algo”, cerró.