For Ever: Cierre con fútbol y vuelta al trabajo

For Ever que se alista para el debut en la zona B de la Primera Nacional ante Estudiantes de Caseros como local, cotejo se producirá el sábado 8 o domingo 9 de febrero, en el “Juan Alberto García”, cerró la semana de trabajo con una nueva carga futbolística ante el conjunto local de la Liga Chaqueña. En tanto, este lunes retornará al trabajo en doble turno.

El equipo que dispuso Ricardo Pancaldo para enfrentar al For Ever “liguista”, formó con: Nicolás Caprio; Mauricio Rosales, David Valdez, Gino Barbieri y Mathías Silvera; Leonardo Marinucci, Maximiliano Romero, Santiago Úbeda y Joaquín Mateo; Imanol Enríquez y Lucas Rebecchi. Este equipo venció 2 a 0 con tantos de Enríquez y Úbeda.

Luego, el segundo equipo que paró el entrenador “Albinegro” estuvo conformado por: Gastón Canuto; Lucio Pérez, Jonatan Fleita, Marcos Ojeda y Alan Luque; Robertino Seratto, Braian Guerra, Juan Manuel Carrizo y Franco Perinciolo; Brandon Obregón y Matías Romero.

EL PLANTEL ACTUAL

Arqueros

Gastón Canuto

Nicolás Caprio (refuerzo)

Leandro Ledesma

Leonardo Garcete.

Defensores

Maximiliano Romero

Mauricio Rosales (refuerzo)

Alan Luque (refuerzo)

Lucio Pérez

Tiago Chamorro.

David Valdez

Jonathan Fleita (refuerzo)

Gino Barbieri (refuerzo)

Mathias Silvera

Héctor Zabala.

Volantes

Santiago Valenzuela

Gonzalo Cañete

Joaquín Jara (refuerzo)

Robertino Seratto (refuerzo).

Juan Manuel Carrizo (refuerzo)

Brian Guerra (refuerzo)

Braulio Zanello (refuerzo).

Brandon Obregón

Franco Perinciolo.

Delanteros

Leonardo Marinucci (refuerzo)

Joaquín Mateo (refuerzo)

Alejandro Aquino.

Imanol Enríquez

Matías Romero (refuerzo)

Lucas Rebecchi (refuerzo)

EL FIXTURE

Primera Rueda

1ª FECHA. For Ever- Estudiantes (BA).

2ª FECHA. Def. Unidos- For Ever

3ª FECHA. For Ever- Temperley

4ª FECHA. Colón- For Ever

5ª FECHA. For Ever- Mitre

6ª FECHA. For Ever- Nueva Chicago

7ª FECHA. Alte. Brown – For Ever.

8ª FECHA. For Ever- Central Norte (S)

9ª FECHA. Gimnasia (M)- For Ever

10ª FECHA. For Ever- Gimnasia (J)

11ª FECHA. Agropecuario- For Ever

12ª FECHA. For Ever- San Telmo

13ª FECHA. Chacarita- For Ever

14ª FECHA. For Ever- Def. de Belgrano

15ª FECHA. Estudiantes (RC)- For Ever

16ª FECHA. For Ever- Talleres (RE)

17ª FECHA. Dep. Morón- For Ever

Segunda Rueda

18ª FECHA. Estudiantes (BA)- For Ever

19ª FECHA. For Ever- Def. Unidos

20ª FECHA. Temperley- For Ever

21ª FECHA. For Ever- Colón

22ª FECHA. Mitre- For Ever.

23ª FECHA. Nueva. Chicago- For Ever

24ª FECHA. For Ever- Alte. Brown

25ª FECHA. Central Norte (S)- For Ever

26ª FECHA. For Ever- Gimnasia (M)

27ª FECHA. Gimnasia (J)- For Ever

28ª FECHA. For Ever- Agropecuario

29ª FECHA. San Telmo- For Ever

30ª FECHA. For Ever- Chacarita

31ª FECHA. Def. de Belgrano- For Ever

32ª FECHA. For Ever- Estudiantes (RC)

33ª FECHA. Talleres (RE)- For Ever

34ª FECHA. For Ever- Dep. Morón.