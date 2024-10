La furia de Yanina Latorre cuando descubrió que su mamá fue al local de una famosa con la que se peleó

Yanina Latorre lleva años enemistada con Maru Botana por algunas situaciones que atravesaron durante su juventud. Por ese motivo, la panelista se indignó al descubrir la peor traición: su mamá, Dora Caamaño, fue a tomar el té a la pastelería que la cocinera tiene en Belgrano.

Este lunes un oyente se comunicó con la conductora de No tienen solución (Bondi) para hacerle llegar sus pruebas. “Mandé fotos y videos de una traición mucho más grave que la traición de Moritán y Pampita. Una traición que creo que va a ser la traición del año. Ahí mandé fotos y videos de ayer que salimos con unos amigos a merendar y bueno… mando las pruebas al chat”, dijo el hombre en cuestión.

“Dora es la que veo de lejos. A ver… Maru Botana… No me digas que mi mamá fue a lo de Maru Botana a comer… pedazo de vieja chot… ¿Mi mamá fue a lo de Maru Botana? ¿Mamá pagó con mi tarjeta de crédito en lo de Maru Botana?”, dijo indignada mientras veía la grabación que no dejaba lugar a dudas.

La reacción de Yanina Latorre al descubrir que su mamá fue a tomar el té a la pastelería de Maru Botana (Foto: Captura Youtube Bondi)

Acto seguido, la angelita exclamó: “¡No, mamá! Acordate que cuando yo comía el rogel en la casa de ella me bardeaba”. “Qué conch… le voy a mandar un audio ahora. Dora traidora. Le voy a mandar… Ahí está la conch… con la amiga”, se la escuchó decir.

Fue entonces que Yanina le mandó un mensaje a su mamá: “Sos una zorra. Vinimos hablando todo el camino por teléfono, te hiciste muy la pelot… que los domingos no me molestás porque descanso, y te fuiste a tomar el té a lo de Maru Botana. Dos cosas: ¿qué comiste? Y me imagino que no habrás pagado vos. ¡Lo que me falta es darle de comer a Maru Botana, mamá! ¡Que me bulineó! ¿Por qué no me contaste que fuiste a lo de Maru? Hay tantas confiterías en Palermo…”.

A modo de cierre, lamentó: “¡Qué traidora! Ahora que lo como una pelotuda y estoy mal. Prefiero que me cague Diego a que mi mamá coma en lo de Maru Botana”.

En los últimos días, varias figuras apuntaron contra Maru Botana y dijeron que no fue fácil trabajar con ella. La cocinera salió a defenderse de esas acusaciones, pero el descargo generó más polémica y desató una fuerte crítica de Yanina Latorre.

Después de decir que no tuvo ningún problema con Coco Carreño y que no conoce a Jimena Monteverde, Botana disparó contra la panelista.

“Sobre Yanina no quiero ni hablar, porque Lolita me parece una divina, es un amor, y me concentro en ella. No quiero escuchar más mentiras de Yanina, es todo mentira”, sostuvo.

En su cuenta de la red social X -ex Twitter-, Latorre salió al cruce: “¡Dios mío! Se cree su propia mentira. Mete a Lolita. Nunca mentí. Todo lo que conté de la facultad es verdad. Maru era una turra resentida y jodió la vida”.

Y completó: “No necesito que te concentres en Lola. De ella me ocupo yo”. “Y los demás también dicen la verdad. Ahora es fácil victimizarse. ¿Por qué mentiría? No entiendo. Hacete cargo, Maru, no te quiere nadie”.