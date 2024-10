Camila Deniz habló sin filtros sobre cómo cambió su intimidad tras haber bajado de peso

Camila Deniz lleva más de 20 kilos bajados en Cuestión de peso (eltrece) y se muestra feliz. Este lunes, la participante sorprendió a todos al dar detalles de cómo cambió su intimidad.

“El sábado estuvimos familia. Comimos pastel de papa con ensalada. Después llevé a mis sobrinos a la plaza caminando. Ellos comieron golosinas y yo me compré una gaseosa”, comentó sobre su fin de semana. Y continuó: “El domingo fui a lo de mi papá con una amiga. Comí dos chinchulines y un pedacito de pechuga de pollo con ensalada. Y después me fui a la depi”.

Camila Deniz lleva más de 20 kilos bajados en Cuestión de peso. (Foto: instagram/camioficial94)

En la estética, Camilota se hizo una limpieza de cutis profunda y una sesión de depilación definitiva. “Lo que me llamó la atención es que antes para hacerme la depi me tenía que levantar la panza y ahora ya no. Me acuesto y no hace falta que yo la ayude a ella. Hasta ella misma me dijo que estoy más flaca”, comentó entusiasmada.

En el estudio, al ser consultada por Mario Massaccesi, la hermana de Thiago Medina explicó: “La depilación la vengo haciendo hace mucho, creo que voy ocho o nueve sesiones. Ella me decía ‘levantate’. Me daba vergüenza, tenía que agarrar mi panza y…. Pero ayer ella me hizo dar cuenta de que ya no lo tenía que hacer”.

El conductor quiso saber si, por la costumbre, atinó a hacer el gesto, pero ella negó: “No, ahora se me nota panocha. Me acuesto y sola, no hace falta que me levante la panza”.

“Yo me miro al espejo y hoy por hoy me veo la panocha que antes no la veía porque tenía mucha panza”, contó entre risas propias y de sus compañeros. Sin poder ocultar la gracia que le causaba lo que estaba diciendo, agregó: “Dije ‘¡wow! ¡apareció!”.

Otro que no disimuló las risas fue Mario Massaccesi, el conductor del programa. Después de mostrarse sorprendido por el término que usaba la mujer para referirse a sus partes íntimas, el periodista le preguntó a Cormillot que pensaba al respecto. “Doc, no es un dato menos importante esto de empezar a verte los órganos sexuales, ¿no?”, preguntó.

“Es muy importante ver los órganos sexuales. Hay algunos que dejaron de hacerlo hace tiempo y esto les complica incluso poder higienizarse”, explicó el médico especialista en nutrición. Por supuesto, Cormillot también destacó como algo positivo poder detectar alguna anormalidad en estas zonas si fuera necesario.