VIDEO | Moreno desde Resistencia durisima critica a Milei: «Recibió la peor herencia, pero la empeoró»

En la previa del acto que encabezó el viernes por la tarde, Moreno remarcó que la gestión libertaria «empeoró los salarios y los sueldos, las jubilaciones y las pensiones. Empeoró la valorización de las empresas. La destrucción de valor que ha hecho este presidente no lo ha hecho nadie en las empresas argentinas. Nadie. No solo se metió con los trabajadores sino que se metió con el capital. No resolvió el tema fiscal y no resolvió el tema externo», amplió.

Además, se refirió al Gobierno de Alberto Fernández, al que también calificó duramente: «No fue peronista. Siempre dije que era socialdemócrata».

Guillermo Moreno continuará su agenda en la capital chaqueña durante la tarde: participará de un homenaje a María Eva Duarte de Perón, ante el busto ubicado en la plaza 25 de Mayo (Julio Argentino Roca intersección con Santa María de Oro) junto a la rama femenina, a partir de las 17; y cerrará la jornada con un acto en la Peña Nativa Martín Fierro, a las 19.30.

«Milei tiene la cabeza de un adolescente»

Moreno destacó: «Venimos a hablar de peronismo, desde la doctrina. Milei tuvo la virtud durante la campaña de plantearnos dos temas: primero fue el único que habló de dios, mientras nosotros somos una doctrina cristiana y humanista. Fue el único que habló de dios invocándolo a su manera, con una teología equivocada. Él piensa que es la primera persona del singular, pero dios es la primera persona del plural. Dios es nosotros, no yo».

En segundo lugar, planteó que otro de los temas que propuso Milei fue el pensamiento doctrinario.

«Viste que en los discursos de Millei no le entendés nada. Porque habla de su doctrina y habla, habla, y habla. Habla peor que los radicales. No entendés nada. ¿Viste que a los radicales no les entendés nada? Hablan con frases llenas de esdrújulas. No se entiende nada. Bueno, este es peor. Hay que ser peor que los radicales para hablar», señaló.

Así, comparó al Presidente con un adolescente: «Tiene la cabeza de un adolescente, viste que los adolescentes ven todo como blanco o negro, y están todo el tiempo cambiando lo que es blanco y lo que es negro. Ahora, al peronismo le viene bien la discusión doctrinaria. Porque entonces tenemos una doctrina verdadera que es la peronista».

Y destacó el acompañamiento de los jóvenes: «nos empiezan a acompañar. Se desilusionan de esa doctrina que parecía que les daba respuestas pero lo vieron caminar y ya está».

Además, aseguró que «el peronismo se está reorganizando de abajo para arriba y lo único certero es la doctrina. Y todos nos encontramos en la doctrina, obviamente después siempre va a haber un candidato a presidente. Pero eso va a venir al final».

En ese contexto, remarcó las coincidencias de las distintas líneas internas: «Me parece que nos pusimos de acuerdo en algo muy importante los economistas de casi todas las vertientes del peronismo, que es que le vamos a ofrecer al pueblo argentino una nueva gesta, que es la gesta de la reindustrialización de la Patria».

«La única manera de que haya trabajo para todos, para todos aquellos que quieran trabajar, es que volvamos a reindustrializar la Argentina. Y esta es la gesta que le vamos a plantear», sintetizó.