Retrato de la votación en uno de los barrios más postergados del conurbano: “Estoy cansado, que dolaricen ya”

El insólito padrón que divide la calle Dr. Caviglia, una vez que deja de ser calle para convertirse en un pasillo más de una de las villas más conocidas del zona sur.

La traza del conurbano tiene tantas falencias, aspectos insólitos y, sobre todo, falta de organización. Muchos distritos comparten una misma localidad. Pero en esta ocasión, es momento de observar el insólito caso de la Villa Azul: dividida en los partidos de Avellaneda y Quilmes, separada por un pasillo y con el padrón cruzado. Así viven, así votaron los vecinos de “La Azul”.

El sentido de pertenencia no es algo que abunde en este barrio. Muchos viven del lado de Quilmes, separado por un estrecho pasillo, pero votaron en Avellaneda el domingo. A la hora de elegir intendente reciben las propuestas, y también los “regalos” de los candidatos de ambos distritos. Bicicletas, juguetes, zapatillas; “Mayra” (Mendoza, intendenta de Quilmes), “Ferra” (Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda) y algo más.

“Yo vivo del lado de Quilmes hace 40 años pero siempre voté en Avellaneda. Cuando vienen los candidatos, miro quién es. Si son los de Quilmes, ni los atiendo, si total voto del otro lado”, contó una vecina a quien claramente le impacta quien gobierna en el partido cervecero, pero no le interesa quién lo haga; vota enfrente.

Unos viven en la zona de Quilmes, pero votan en Avellaneda. (Foto: captura de eltrece)

“Vivo acá en la Azul hace 15 años. Siempre tuve domicilio en Wilde (Avellaneda), yo fabrico sillones. Ningún cliente quiere venir a Villa Azul, si ni calles tenemos”, dijo un laburante que, cansado de las dádivas de campaña, cambiará su voto: “Yo voy a votar a Milei. Ya me cansé de todos los de siempre. Que dolarice de una vez y listo. Gano 8 lucas por día y no me alcanza. Cuando empecé a trabajar ganaba $400 y el kilo de pan salía 50 centavos”.

Este pensamiento es común en la “Frontera Azul” del conurbano. La falta de respuestas de la política tradicional los lleva al voto bronca. “¿Cuánto hace que viniste al barrio la última vez? ¿Dos años, Martín? Acá está todo igual que cuando viniste la última vez en la pandemia. Pero igual, ¡eh! Así que voy a votar a Milei”, confirmó un vecino.

La incertidumbre de un posible gobierno del candidato de La Libertad Avanza no interesa en el barrio. El fenómeno del libertario está en toda la villa. “Capaz gana y viene con una ametralladora y ‘tatatataaaa’, porque somos villeros”, advirtió otro.

La disputa del padrón también se da en la frontera de Villa Azul. “Acá vino gente de Mayra Mendoza y me dijeron que si me cambiaba a Quilmes me daban chapas porque se me llueve todo. Como por tiempo no me cambié de padrón, no me dieron nada. Tengo que esperar cuatro años más ahora” dijo con un tanto de ironía y tristeza una joven embarazada.

Al igual que el Río de La Plata donde Argentina se separa de Uruguay, el pasillo de Caviglia, tal vez, hoy aclaró las aguas turbias de la política y su cauce clientelista.