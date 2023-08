Chaparro, el cuñado Panzardi tras la pelea: “Hay testigos que vieron lo que pasó. Le pegó a su sobrina”

Esta mañana, en una nueva jornada de elecciones en todo el país, la diputada nacional, Claudia Panzardi fue a votar en la escuela que lleva su propio nombre y allí se desató un gran enfrentamiento. Estuvo involucrada su sobrina menor de edad y su cuñado, quien dijo en declaraciones a Diario TAG: “No tengo un sólo problema con nadie porque siempre respeté y en cambio Claudia no”.

Según los testigos el enfrentamiento comenzó cuando Panzardi “agredió” a su sobrina que se encontraba fiscalizando para Juntos por el Cambio, con el supuesto argumento de que al ser menor de edad no puede ejercer esta tarea. Según estas personas, la diputada nacional agarró de los pelos a la menor de edad y la tiró al piso. En ese momento intervino un tercer implicado, Luis Ernesto Chaparro, cuñado de Claudia y padre de la fiscal de mesa.

Panzardi acusó a Chaparro, quien es vicedirector de la escuela en la que ocurrió el episodio, de amenazarla de muerte, y lo publicó en sus redes sociales. En comunicación con Diario TAG dijo: “Es una vergüenza, Chaparro, me empujó, está todo en los videos. Me dijo ´hija de puta´, tiró a su hija al piso, hizo un escándalo”. Tras estas diferentes versiones, el cuñado de la diputada también relató la situación desde su punto de vista.

En comunicación con Diario TAG, Chaparro comenzó por defenderse de las acusaciones que Panzardi hizo en redes sociales: “Ella obvia muchas cosas en el video, cuando yo le dijo ´qué le hiciste´. Ella me dice violento”, y continúa cuestionando la actitud de su cuñada “¿Vos no te pondrías violento si a alguien de tu familia o tu hija en este caso, le pegan y la tiran en el piso?”, y aseguró: “Ahí yo me saqué, me frené”.

Luego, Chaparro hizo una cronología de como ocurrió el enfrentamiento: “Empezó cuando mi hija fue hoy como autoridad partidaria de mesa. Panzardi le dijo que no, que no podía ser. Mi hija tiene la misma edad que la hija de ella -por Panzardi-. En elecciones pasadas, con 15 años, también la sentó a su hija en la mesa”, recordó Chaparro, dato certero ya que Marilyn Maidana Panzardi de 15 años, se convirtió en la fiscal de mesa más joven del país en las elecciones legislativas de hace dos años.

En este orden, continuó su relato: “Hoy mi hija no se puede sentar, es la segunda vez que vota, está en el padrón electoral. El Tribunal Electoral pidieron que la presencia de mi hija la defina la presidente de mesa, y la presidente dijo que si los padres se hacen responsables puede, yo me hice responsable. Cuando digo eso, me doy vuelta y la veo a mi hija tirada en el piso y Claudia tirándola”, aseguró Chaparro.

Luego del enfrentamiento físico, Chaparro aseveró: “A mi hija la llevamos al centro de salud, a hacer la denuncia y ahora están en Makallé haciendo el trámite en sanidad”.

Además, el cuñado de la diputada nacional comentó que no es la primera vez que se enfrenta a Claudia Panzardi y se defendió criticando a su cuñada: “No tengo un sólo problema con nadie porque siempre respeté y en cambio Claudia no, ya la vez pasada trató de pegarle junto a su hijo a mí misma hija en las elecciones pasadas”, aseguró.

También, Chaparro apuntó con la situación democrática en su localidad y en ese sentido dijo, “Tenemos una pseudo democracia acá, en Laguna Blanca, donde hay apriete, eso -la agresión- no va”.

Para concluir, Luis Ernesto Chaparro defendió una vez más su accionar y aseguró que su hija fue la víctima en esta situación: “Ella saldrá a decir lo que quiere, pero hay testigos que vieron lo que pasó. Le pegó a su sobrina”

Finalmente, Chaparro se refirió a la situación familiar de todos y ellos y dijo, “hace más de diez años no tenemos relaciones familiares de que también trató de jodernos con la sucesión de mi suegro y un montón de cosas, ni con ella ni con su hermano”, concluyó.

LEY ELECTORAL: LA MENOR PUEDE SER FISCAL

Según la ley electoral, el artículo 58 que establece los requisitos para ser fiscal de mesa, “los fiscales deben ser electores del distrito en que pretenden actuar”. Por lo que la sobrina de Claudia Panzardi, una de las involucradas en la pelea si puede ejercer la función a la que la diputada se opuso.

La menor de edad figura en el padrón electoral, por lo que puede votar y ser fiscal. Por lo tanto, la oposición de Panzardi fue injustificada, debido al desconocimiento de la ley electoral.