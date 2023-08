Andrea Estévez dio detalles de su relación con Luis Miguel: “En la cama es un 11 sobre 10″

Seductor nato, Luis Miguel cuenta en su haber con un sinfín de conquistas amorosas alrededor del mundo. Y su visita a nuestro país dio lugar a que muchas de las mujeres argentinas que pasaron por sus brazos recordaran los momentos que compartieron con él. Tal es el caso de Andrea Estévez quien, en diálogo vía zoom con LAM, dio detalles de la relación que mantuvo durante más de un año y medio con el cantante allá por el 2011.

“No había un compromiso ni habíamos hablado de un noviazgo, pero sí nos veíamos lo más seguido que podíamos. Y, cuando estábamos nosotros juntos, estábamos el uno con el otro. En ese momento él no estaba en pareja y yo tampoco”, comenzó diciendo la modelo que actualmente reside en Miami, quien contó que había conocido al cantante cuando él ofreció un show en Obras Sanitarias al que ella había ido invitada por una marca y que luego lo acompañó por toda su gira por Argentina.

¿Cómo fue su acercamiento a Luismi? “Yo estaba en la fila 10 y, de golpe, me viene a buscar la seguridad y me pasaron adelante de la valla”, reveló Andrea, explicando que el cantante la había fichado desde el escenario y le había dado esa orden a su equipo. Y siguió: “¡Yo no lo podía creer! Estaba con una amiga y el hombre me pidió mi teléfono, porque me dijo que el señor quería cenar esa noche conmigo. Yo dije: ‘¡Esto es mentira!’ Pero se lo di, obviamente, por si había una mínima chance de que fuera cierto”.

Luis Miguel en Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian) Luis Miguel en Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

Enseguida, Estévez contó cómo siguió la historia: “Yo me voy y, cuando llego al auto, me llaman por teléfono y me dicen que el señor estaba parando en el Faena, si podía ir para ahí a cenar y si necesitaba que me mandaran un auto”. Después de dejar a su amiga en su casa, la modelo se dirigió al hotel en cuestión en su propio vehículo, al que le habían autorizado el ingreso, para encontrarse cara a cara con el cantante. “Cuando llegué me encontré con una mesa con sus 20 músicos, algunas de sus mujeres que los acompañaban y a Luis Miguel sentado en la punta. A su lado derecho, había una silla vacía preparada para mí”, contó sobre el inicio de su vínculo.

Y confesó: “Yo sentía mucha emoción, porque aparte yo soy fan de toda la vida. Desde que tenía 7 años que lo seguía. He llegado a correr una ambulancia donde él se escondía para salir del Luna Park cuando tenía 12, 13 o 14 años. ¡Imagínense de golpe ser invitada a una cena y todo lo que vino después”. Luego, Andrea siguió: “Yo estuve varias veces en su casa, en Los Ángeles, pasé su cumpleaños con él, estuve en su barco en Miami…”.

Lo cierto es que, después de contar que había dormido con Luismi desde la primera noche en que lo conoció, Estévez se animó a dar detalles de cómo era el cantante en la intimidad. Y, al ser consultada sobre su desempeño en la cama, no dudó en responder: “Es un 11 sobre 10. Es muy cariñoso. Es el tipo de hombre que a mí me gusta. Muy afectuoso, muy de mimos, muy de contacto…”.