Incumplió la prisión domiciliaria y volvieron a otorgársela tras ser condenado por transportar marihuana

La madre de Maira Benítez, Antonia Del Valle Leiva Morán habló acerca de lo sucedido con su hija desde aquel 2016 en donde se inició el proceso de búsqueda. A la vez, se refirió al caso de Cecilia Strzyzowski y le brindó unas palabras a Gloria Romero.

Maira Benítez está desaparecida desde el 17 de diciembre del 2016, fecha en la que se inició un protocolo de búsqueda para dar con el paradero de la joven de 17 años. En relación a esto, se condenó a 21 años de prisión por “homicidio simple” a Rodrigo Silva con quien Benítez habría tenido una relación.

A pesar de que exista una persona condenada por la causa, aun no se pueden encontrar los restos óseos de la joven. “No, para mí y para mucha gente Maira sigue siendo desaparecida, nada me confirma que esté muerta porque no me entregaron nada. No tengo nada de ella“, aclaró Antonia.

“Yo tengo que decir la verdad, a Maira no se la está buscando. Maira está desaparecida”, continuó la madre de la joven y agregó: “Necesito que la busquen, que sigan buscando. Para la Justicia está el caso cerrado porque hay un condenado sin cuerpo, solo se basaron en las pruebas. Pero ¿y el cuerpo? ¿dónde está Maira?”.

Este caso podría presentar una similitud con el caso de Cecilia Strzyzowski y los resultados del informe del EAAF (Equipo Argentino Forense) de Córdoba, ya que, por el momento en ninguno de los dos casos fueron confirmados que los restos hallados sean de las personas desaparecidas.

En relación a estos datos, Leiva expresó: “El caso de Cecilia lo seguí, no opiné. Solamente estoy con la madre. Todas las mamás que nos pasó, sabemos lo que es ese dolor, es una herida muy dolorosa“.

A la vez, expuso que: “Me puso muy mal lo que hicieron pidiendo la libertad del tal Sena, vi cómo estaba la mama. Fue como una burla, no sé dónde está la Justicia. No me tocó a mí, pero me siento mal, es una cosa que tenés que vivirla”.

Seguido dirigió un mensaje para Gloria: “Le transmitiría a Gloria lo mismo que toda la gente me transmitía a mí. Desde la distancia muchas compañeras, muchas madres, cuando veían me iba a caer me generaron muchas fuerzas. Transmitirle muchas fuerzas, que no baje los brazos“.